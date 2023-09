No hay nada que le venga mejor a un gobierno que no funciona, que una sociedad civil que funcione aún menos; pasiva, inmóvil, que no cuestiona, que no exige, que no examina y que no castiga a sus malos gobernantes. Ese ha sido el caso de México durante los últimos cinco años; un régimen tercermundista que no ha transformado para bien casi nada y una ciudadanía desesperadamente aletargada, desorganizada, viendo la vida pasar, por no hablar de una oposición inexistente, complaciente y que claramente no ha estado a la altura de lo que el país reclama ahora mismo; echar a los malos gobiernos con la fuerza de los votos y juzgar a los malos gobernantes con la fuerza de las leyes.

Mientras no seamos un país donde exista el estado de derecho y las leyes estén para cumplirse, seguiremos siendo una nación sin instituciones, sin orden, sin rumbo, sin futuro y con un crimen organizado controlándolo casi todo, empezando por más de la mitad de nuestro territorio, según fuentes de inteligencia de los Estados Unidos.

La mentalidad colectivista impulsada desde el gobierno de López Obrador gira en torno a que ser rico es malo, porque todos ellos han hecho su fortuna de forma ilegal pasando por encima de la gente, que los empresarios son corruptos por naturaleza y enemigos del pueblo bueno, sabio y virtuoso. Ese mesianismo que sacará al país adelante es una visión tan anacrónica y tan regresiva, que si no le ponemos un alto como sociedad civil, lo terminaremos pagando con el sacrificio de las siguientes generaciones.

Debemos ser capaces de entender que gobernar no es un ejercicio de popularidad sino de responsabilidad, que aunque tengamos un presidente con el 59% de aprobación, eso no significa que el país funcione, ni el presidente tampoco. ¿Cómo es posible que un gobierno con éstos resultados mantenga una popularidad tan alta? La respuesta está en la persona que lo encabeza. El gobierno de la cuarta transformación está tan mal evaluado como la gran mayoría de los gobiernos anteriores, pero el presidente no. Esto se debe a que han creado una forma de gobernar y comunicar tan sui géneris en torno a su única figura, que cuando algo sale bien se lo debemos solamente a él y cuando algo sale mal -que ha sido la gran mayoría de las veces- se lo debemos a los corruptos neoliberales y conservadores que lo antecedieron en el cargo.

Hace unos días el presidente presumía de ser el segundo mandatario en el mundo con mayor índice de popularidad. Y aunque sea cierto, eso no lo convierte en un gobernante eficaz, efectivo ú honesto. De hecho, tanta uniformidad en la popularidad de un político puede ser un síntoma de que la salud democrática no anda del todo bien. ¿Acaso Hugo Chávez, Fidel Castro o Kim Jong-un no eran incluso mucho más populares que López Obrador? A decir verdad, el norcoreano lo sigue siendo.

En lo que debía ser su quinto informe de gobierno, pero que en realidad fue su décimo noveno -tomando en cuenta los que realiza cada tres meses- el presidente habló de sus logros (¿?), como las 200 Universidades Benito Juárez, que aún nadie ha visto o el 3% de crecimiento del PIB, olvidando mencionar que aún no se han logrado revertir las pérdidas económicas causadas por la crisis sanitaria. De los más de 160 mil homicidios, los 50 millones de personas que se quedaron sin acceso a servicios de salud, las 800 mil muertes por la pandemia, los 500 mil mexicanos que pasaron a la pobreza extrema o los más de 14 billones de pesos de deuda, nada, de eso no se mencionó nada.

La incuestionable popularidad del presidente radica en su forma de comunicar, de ser percibido como parte de una colectividad lastimada por los abusos del pasado, y por supuesto, por las estratosféricas transferencias de dinero que realiza a amplios sectores de la población y que tantos recursos públicos nos cuestan a los ciudadanos. ¿El presidente compra su popularidad? Pues sí, y le ha funcionado.

El problema es que nuestro país no necesita un gobernante popular sino uno profesional, serio, eficaz y con el que tenemos ya no podrá ser. Este es un sexenio perdido. Esperemos que la próxima presidenta de la república, sea Xóchitl o Claudia, tenga esa altura de miras para dejar atrás el discurso populista y se ponga a trabajar en una verdadera y urgente transformación de México. Al tiempo.





Facebook: Diego Foyo

X: @diego_foyo

Instagram: @diego_foyo