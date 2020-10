Las profundas desigualdades de Querétaro fueron tema en reciente conferencia del presidente López Obrador en Palacio Nacional cuando afirmó que en la entidad conviven dos Querétaros: el de la pobreza en la Sierra Gorda y el pujante en la zona metropolitana con su desarrollo y sus grandes empresas.

Ciertamente en Querétaro perviven grandes diferencias, gracias a una multiplicidad de cuestiones que no es fácil simplificar. Pero también ha de reconocerse que en las últimas décadas, las diferencias se han estrechado.

No está de más recordar que pese a presiones de congresistas y diputados en contra de Querétaro, don Félix Osores Sotomayor hizo, en el Congreso Constituyente de 1824, una espléndida y explícita defensa de Querétaro señalando a sus contrincantes que lo querían repartir entre estados vecinos, que su afán era por ambición es decir lo querían por la riqueza que ciertamente tenía y no por lo que no tenía, como ellos arguían.

Fue así como quedó conformado el Estado con una gran porción de territorio con depresiones orográficas y una gran Sierra que lo partía dejando por una parte pequeños valles para agostaderos y sembradíos, y amplísimas extensiones de difícil acceso con microclimas que dificultaban la comunicación y la producción en cantidades importantes.

Fue así como la parte norte del estado se desenvolvió entre pequeños o grandes cacicazgos frecuentemente ignorados por el centro de la entidad donde se concentraba prácticamente toda la actividad que suponía desarrollo y progreso.

Durante muchos años en la Sierra Gorda se habían erigido grandes centros prehispánicos como los de Tancama, Ranas y Toluquilla; con el arribo de la Colonia sirvió además su inhóspita orografía a la guarnición de pames, jonaces y ximpaces quienes testificaron la llegada de los conquistadores y de los frailes misioneros, franciscanos, dominicos y agustinos.

Durante siglos, su conexión con el centro de lo que hoy es el estado fue prácticamente nula.

Considerada todavía en el Siglo XVIII como “mancha de gentilidad” por Escandón sufrió después de gran labor de los evangelizadores, embates de conquistadores que la tuvieron a su merced al secularizarse las misiones.

Tras la guerra de Independencia la situación no cambió mucho, si bien Manuel Gómez Pedraza, oriundo de Jalpan, ocupó en tiempos de confusión y revueltas la presidencia de la República. En la región en el caudillo más reconocido fue Tomás Mejía quien tuvo destacada participación en la defensa de México ante la inadmisible e infausta invasión estadunidense de 1848, aunque posteriormente defendió la causa imperial de Maximiliano.

El Plan Jalpan de mayo de 1868 que desconocía al gobierno de Benito Juárez y proponía el retorno de Antonio López de Santa Ana, prohijó intervención militar y abandono de la Federación.

El general Rafael Olvera Ledezma que en la persecución de los rebeldes salvó la vida, y posteriormente se sometió al gobierno de Benito Juárez, fue quien mantuvo el mando y el control en toda la región, e incluso fue gobernador de Querétaro en 1983-1887.

Fue con el gobierno de Manuel González Cosío cuando por fin la Sierra Gorda comenzó a ser definitivamente atendida por el gobierno estatal, al realizarse la carretera a la Sierra, empresa harto complicada que se desarrolló a principios de los años 60 del siglo pasado.

Desde entonces, unos más y otros menos, pero todos los gobiernos estatales han buscado cerrar la brecha en educación, salud e infraestructura entre los dos Querétaros.

Vale anotar que con el arribo del padre Miracle en 1964 se concretó el camino de La Lagunita Tilaco.

Con Antonio Calzada se inició el rescate de las emblemáticas misiones juniperianas.

Rafael Camacho Guzmán alentó la construcción de caminos vecinales, la erección de dos hoteles y la dignificación de las sedes de las presidencias municipales.

Con Mariano Palacios Alcocer se alentaron los caminos de saca, la primera aeropista de Jalpan, la erección de escuelas primarias y secundarias, así como el Hospital de Jalpan y centros de salud.

Los caminos de La Lagunita-Tilaco y La Vuelta-Tancocyol se pavimentaron en tiempos de Enrique Burgos García y se inició el intrincado trayecto a Santa María de Álamos y Aguazarca-Santa Inés.

Con la Presa de Zimapán se fundaron nuevos pueblos y se garantizó la capacidad de electrificación para decenas de comunidades tanto de la Sierra como del Semidesierto queretano.

En ese tiempo se logró iniciar una explotación racional y cuidadosa de los bancos de mármol de varios municipios, multiplicándose las fuentes de trabajo y el prestigio del mineral queretano especialmente en Viazarrón, El Doctor y Sombrerete.

Ignacio Loyola logró que las misiones juniperianas fueran consideradas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad e impulsó distintas formas de ecoturismo

Francisco Garrido, José Calzada y Francisco Domínguez han continuado laborando en los distintos campos del desarrollo en favor de las comunidades serranas que hoy tienen mejores comunicaciones, escuelas, centros de salud y actividades productivas que incluyen mejoras de producción agropecuaria en los distintos microclimas, educación, ganadería, turismo, comercio y servicios.

Ha de advertirse también que el clima de paz ha sabido mantenerse en las transiciones de los mandos políticos que incluyen alternancias y triunfos de candidatos independientes.

En la Sierra ciertamente persisten amplias zonas de pobreza mucha de lo cual tiene qué ver con la orografía y la dispersión de comunidades, especialmente en las montañas de Pinal, San Joaquín y Cadereyta.

Bueno es que el empeño en estrechar las franjas de desigualdad continúe siendo promesa y realidad permanente.