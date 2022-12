Contraluz | AMLO y el Humanismo 

Días atrás el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante mensaje en el zócalo capitalino y además en sus redes sociales expresó el término con el que rebautizó a su modelo de gobierno como: “humanismo mexicano”.

Dijo AMLO que, "la política es, entre otras cosas, pensamiento y acción. Y aun cuando lo fundamental son los hechos, no deja de importar cómo definir en el terreno teórico el modelo de gobierno que se está aplicando. La propuesta es llamarle humanismo mexicano".

Aquí es importante añadir y señalar la liga indefectible entre Derecho y humanismo. El estudio de las ideas originadas en Grecia y Roma, así como la compilación del antiguo derecho romano durante el

Renacimiento, fueron factores para el desarrollo de la visión humanista del mundo.

Es de ahí de donde emergieron las bases que, durante la Ilustración, llevaron a los principios emblemáticos de libertad, igualdad y fraternidad, los cuales, a su vez, dieron pie a revoluciones sociopolíticas fundamentales e impulsaron el esfuerzo codificador que sistematizó el Derecho y nos dio una visión civilista de la vida en sociedad.

Humanismo y Derecho tienen en común fijar al hombre como su centro pues sólo mediante el estudio del hombre es posible comprender la importancia del Derecho.

De ello hablaban ya Efraín González Luna y Efraín González Morfín, panistas de cepa, en sus campañas presidenciales del siglo pasado, al proponer un humanismo político basado en los principios cristianos de los que Jacques Maritain hablaba en su Humanismo Integral. Vale anotar por otra parte lo que el filósofo Samuel Ramos ya apuntaba, también en el siglo pasado, sobre el camino del humanismo en México –que no mexicano pues se supone que el humanismo está sustentado en valores universales-, tarea que asumían además, entre otros destacados intelectuales, José Vasconcelos y Octavio Paz, al sugerir la importancia de una introspección de carácter nacional para eliminar por ejemplo la idea de inferioridad, de la cual dice que no existe tal, sin embargo en un psicoanálisis del que hace mención, dice que el mexicano se siente inferior, pero no lo es.

Esta introspección de la que se habla es para ahondar en el conocimiento del alma mexicana, y de esa manera tener la base para escudriñar la cultura europea –o estadunidense- y separar de ella los elementos que puedan adaptarse en nuestro entorno de la manera más óptima. Por ende, existe una preocupación por liberar al mexicano del complejo inconsciente que ha impedido desarrollar el verdadero ser del mexicano, y que lo ha llevado a equívocos como el nacionalismo exagerado entre otras nociones erróneas, a lo que menciona que se ha perdido en México la noción del humanismo, por lo que es necesario reivindicar el camino y entender que cada momento en la Historia de México tiene un enfoque humanista por trabajarse.

Concluye Ramos que entre “la confusión de ideas en que hemos vivido en los últimos decenios de este siglo, se ha perdido en México la noción del humanismo. Ahora bien, si queremos dar satisfacción a esa voluntad nueva que se ha levantado, es preciso orientar la educación en un sentido humanista. […] el humanismo tiene una perenne actualidad, porque su espíritu no está limitado dentro del marco de tal o cual época histórica, como la Antigüedad o el Renacimiento, sino que trasciende del pasado a todos los tiempos. “Uno de los errores de valoración que más consecuencias desfavorables ha tenido es el de elevar los medios a la categoría de fines. La inteligencia puesta al servicio del valor “poder” ha inventado una admirable técnica científica sin precedente”, anota Ramos. Ante sus maravillosos resultados el hombre acaba por sobreestimar la importancia de los problemas técnicos olvidándose luego del verdadero fin a que obedecen. Todas las actividades de la vida y de la cultura han sufrido a causa de este equívoco.

“En el arte, en la ciencia, en la industria, en la economía, abundan los ejemplos de esta desastrosa estimación. […] La ciencia y la filosofía no se han librado de la influencia maléfica de este fetichismo moderno,

[…] La consecuencia determinada por el culto de la técnica es la sobreproducción que multiplica innecesariamente la variedad y el volumen de la cultura y la civilización hasta agobiar al hombre bajo un peso abrumador”.

Toda esta multitud de cosas, preveía Ramos, aumenta artificialmente las necesidades del hombre, le impone cada día una nueva obligación.

La fiebre técnica […] Hasta un cierto punto la producción se domina a voluntad, pero después adquiere esta un impulso propio de crecimiento que arrastra al hombre, el cual resulta a la postre dominado en vez de dominador”.

Esta crisis ha hecho bajar la guardia al ser humano, se ha olvidado de aquello que le es inherente y ha incluso olvidado su quehacer en el mundo, por lo que evidentemente actúa como un robot, como si estuviese programado para hacer ciertas tareas, deslindándose de su interacción con el mundo, con la naturaleza, de la preocupación por lo que sucede en su realidad.

Ahora bien, en cuanto a una autognosis a nivel nacional hoy parecen salir nuevas vertientes o más poderosos cuestionamientos de los existentes en tiempos de Samuel Ramos significados en la creciente violencia y corrupción; en la arrogancia y el narcisismo del poder; en el individualismo y el deterioro de la familia y de los grupos sociales comunitarios, por lo que es un reto el trabajar con el pensamiento actual que será lo que nos guíe hacia una nueva verdadera y auténtica respuesta humanista.

Quizá el dolor provocado por los conflictos internos y la inducida polarización de hoy, empuje al hombre mexicano en un tiempo futuro hacia el restablecimiento de la armonía, primero en su ser individual y luego en su existencia histórica.