Contraluz | Antonio Estrada 

Antonio Estrada Muñoz, notable escritor y periodista duranguense falleció el 7 de abril de 1968 a los 40 años, sin haber conocido el reconocimiento de su obra, en especial, “Rescoldo: los últimos cristeros”, calificada por Juan Rulfo como una de las cinco mejores novelas mexicanas, en entrevista con Jean Meyer.

Muñoz Estrada tuvo una vida extraña cuya infancia se vio inmersa en el último tramo de la guerra cristera pues su padre hubo de irse al monte al constatar que muchos de los cristeros, pese a los acuerdos de paz, eran perseguidos y sacrificados por quienes habían sido sus rivales. Esa página de la historia, casi ignorada, fue el tema que abordó en su excelente novela “Rescoldo” que es un testimonio invaluable tanto por su calidad de testigo, como por su brillante, minucioso y conmovedor manejo literario.

Nacido en Santa María de Huazamota, municipio de San Francisco de Mezquital, Durango, habitado por reductos tepehuanes, el 23 de octubre de 1927, Antonio Estrada fue hijo de Florencio Estrada, ranchero que tomó las armas del Ejército Libertador Cristero de Durango.

Florencio Estrada huyó al cerro con sus hijos y su esposa, Dolores Muñoz, para colmo hermana de caciques locales partidarios del gobierno, al desatarse persecuciones contra quienes habían liderado grupos de cristeros entre 1926 y 1929.

Así, Antonio vivió sus primeros años como espectador y protagonista involuntario de la llamada Segunda Rebelión Cristera, en el sur de Durango.

Ahí, Florencio Estrada, logró el respaldo de los coras, huicholes y tepehuanes de la región, con quienes, resuelta ya la nueva ley de cultos religiosos, se defendió de la oscura persecución enderezada contra los viejos líderes cristeros en varios estados de la república, destacando entre otros Tomás Garrido Canabal y Francisco J. Múgica en Tabasco y Baja California. Inspirado en ello, el notable literato inglés Graham Green escribió el paradójico drama de un miserable cura rural en su novela “El Poder y la Gloria”.

Después de la cacería y muerte del coronel Florencio Estrada, su viuda huyó con sus hijos a la Ciudad de México, donde Antonio estudió primero en la escuela para huérfanos de cristeros La Divina Infantita.

Posteriormente continuó sus estudios en el Seminario Conciliar de León, Guanajuato, y finalmente, en 1953, en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, de la Ciudad de México.

Como periodista, ahondó en el gran reportaje en especial el dedicado a San Luis Potosí, “La Grieta en el Yugo”, sobre el movimiento cívico de Salvador Nava y contra el cacique Gonzalo N. Santos, por el cual fue perseguido y estuvo a punto de acabar igual que su padre. El libro fue confiscado y destruido en febrero de 1963 aunque posteriormente fue reeditado por Editorial Jus.

Honesto siempre y congruente con los valores éticos universales, Antonio Estrada tuvo una vida difícil, siempre entre angustias económicas. Trabajó como meritorio en El Universal Gráfico e hizo trabajos de corrección de estilo y periodísticos por encargo en Gente, Mundo Mejor, Señal, Siempre! y El Universal.

Casó en 1954 con Dora Maldonado con quien tuvo seis hijos por los que trabajó además en una fábrica de colchas y en las tiendas de Elektra.

Falleció de un infarto al miocardio cuando empezaba a estabilizarse económicamente, como editor de una revista interna de la constructora ICA.

Tuvo la suerte de que Juan Rulfo, entre otros, reconociera su enorme talento literario, pero no tiempo de alcanzar el aprecio del gran público, pues además, al igual que Rulfo, huyó de capillas de escritores dedicados con no poca frecuencia a los elogios mutuos y a ignorar o denostar contra los que no pertenecen a sus cofradías. Gran parte de su obra lamentablemente sigue inédita, aunque póstumamente han señalado su valor Jean Meyer (La Cristiada, Siglo XXI, 1977), Christopher Domínguez Michael (Antología de la narrativa mexicana del siglo XX, Fondo de Cultura Económica, 1989), Aurora M. Ocampo (Diccionario de escritores mexicanos, UNAM,

1992), Adolfo Castañón (Arbitrario de literatura mexicana, Vuelta, 1993) y José Luis Martínez (La literatura mexicana del siglo XX, con Christopher Domínguez Michael, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1995).

Guy Thiebant presentó en la Sorbona una tesis de doctorado sobre la novela cristera, donde Antonio Estrada ocupa el lugar central.

En rápido recuento, Antonio Estrada publicó tres libros: dos novelas “Rescoldo” y “La Sed junto al Río” y el reportaje “La Grieta en el Yugo”.

Publicó además algunos cuentos: "Vente, pasmao" (premiado por El Universal, suplemento dominical, 12 de agosto de 1963); "La cruz de la huertera" (La Prensa, 19 de abril de 1964); "El cura de los muertos" (La Prensa, 21 de junio de 1963); "Los benditos" (El Cuento, agosto de 1964); "El pasmao" (La Prensa, 4 de octubre de 1964); "El sombrero" (El Cuento, junio de 1965); "El pañito" (publicación no localizada).

Póstumamente, aparecieron "El lobo", "Udocio Míster" y "El pasmao" (Sábado, suplemento de unomásuno, 14 de enero de 1989); "Valentín de la Sierra", con una explicación sobre el personaje del corrido, que no fue un héroe, sino un traidor a la causa cristera (Sábado, suplemento de unomásuno, 21 de enero de 1989).

Dejó siete libros inéditos: cinco novelas (Los indomables, La buena cizaña, La tierra era blanca, El enemigo y Cinco mujeres); un libro de cuentos (Narrativa típica) y un estudio (Los cristeros y la literatura).