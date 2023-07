Contraluz | Bajo el volcán 

Jaime García Terrés, editor, diplomático, ensayista, cronista, traductor y poeta mexicano escribió sobre la novela “Bajo el Volcán” del escritor inglés Malcom Lowry que “México era para Lowry una verdadera obsesión. Lo mexicano se presenta en sus escritos con una amorosa violencia raras veces igualada en un autor extranjero. ¿Cómo no iba a serlo, si todo lo humano refleja la contradicción dramática y fundamental del hombre mismo y de su aventura terrenal; si la nuestra es una nación que vive del contraste…”

Y es que en su estancia en México –Cuernavaca y Oaxaca principalmente-, tras su arribo en 1936, Malcon Lowry recorrió calles y plazas, valles y serranías, conoció la cárcel y las cantinas; el mezcal, la cerveza Carta Blanca, el Anís del Mono y los cigarros Alas; y también las simas de la soledad y del desamor; de la desilusión y la desesperanza; alcohólico, fijó su obra maestra “Bajo el Volcán”, a la vista del Popocatépetl e Iztaccíhuatl y al borde de la ciudad de Cuernavaca en un casi fantasmal Hotel Casino de la Selva. Conoció los días de feria y las danzas indígenas, soñó con una rueda de la fortuna que giraba y giraba, que subía y bajaba misteriosa entre sus hervores etílicos que habían ahuyentado a su compañera y lo dejaban a merced de soledades y cárcel, pese a gente buena de rebozo y manta que le advertía de gente burda que lo perseguía. “Bajo el Volcán” que sería publicada hasta 1947 luego de múltiples revisiones inicia así: “Dos cadenas montañosas atraviesan la República, aproximadamente de norte a sur, formando entre sí valles y planicies. Ante uno de estos valles, dominado por dos volcanes, se extiende a dos mil metros sobre el nivel del mar, la ciudad de Quauhnáhuac…” nombre indígena de Cuernavaca; y “la hora del crepúsculo del Día de Muertos, de 1939” como punto de arranque. La acción se desarrolla a lo largo de doce horas del Día de Muertos de 1938, y muestra al excónsul Geoffrey Firmin como un alcohólico que marcha inconscientemente hacia la autodestrucción por la sensación de fracaso y el sentimiento de culpa.

“Bajo el Volcán” consta de doce capítulos, el primero introduce la historia comenzando un año después (1939) de los hechos que se narrarán en los restantes once capítulos que suceden en el transcurso de doce horas y siguen a Geoffrey Firmin desde la mañana del Día de Muertos de 1938.

A lo largo de doce horas se entreveran los intentos de contrición de Geoffrey Firmin cuando su exmujer, Yvonne, retorna con intención de enmendar su matrimonio roto, y la decisión de Firmin de alejarse de ella dejando que su hermano Hugh, simpático y comprometido, seduzca de nuevo a Yvonne.

La compasión de Yvonne y de Hugh es insuficiente para evitar la contínua recaída de Geoffrey. Las doce horas que transcurren en ese fatídico Día de Muertos son como un descenso a los infiernos, como el que Dante realiza en La Divina Comedia.

La simbología juega un papel muy importante en esta novela. El número doce aparece tanto en el número de capítulos, como en las horas en las que se sucede la acción, como el número de meses que distan entre el primer capítulo y los restantes. El propio Malcolm Lowry explicó en algunas cartas que el número 12 tenía una importancia cabalística, pues representaba las aspiraciones espirituales del hombre.

Algunos estudiosos de la obra han visto una simbología mucho más rica. Por ejemplo hay críticos que han visto en el jardín del cónsul una alusión al Jardín del Edén; el barranco que lo bordea simboliza el descenso a los infiernos (y termina siendo la tumba del cónsul). Y desde el punto de vista numerológico, además del doce, el número siete aparece en multitud de ocasiones referenciando al séptimo sello del Apocalipsis, tras la apertura del cual se produce el silencio. El estilo de Malcolm Lowry es desgarrador. La visión nublada de Geoffrey, personaje permanentemente borracho se difumina en forma de desasosiego, rencor y desencanto.

La contraposición de caracteres entre Geoffrey y su hermano Hugh, realzan el conflicto. Hugh representa la parte positiva, amable, seductora, es decir, todo aquello que Geoffrey no puede ser o tal vez se empeña en no querer ser. Si bien una visión rápida de Hugh nos lo presenta como un personaje valiente, con ideales nobles, militante comprometido, y un amante de éxito, Geoffrey no ve en esas cualidades más que máscaras bajo las que se esconde un personaje cuyo idealismo es insensato y cuyo compromiso responde, más que nada, a un absurdo ideal romántico.

Pese a todo, Hugh no siente ningún resentimiento contra su hermano, e intenta denodadamente sacarlo de ese laberinto sin salida en el que se ha metido por culpa del alcoholismo.

Bajo el volcán es una novela desgarradora, con un halo de fatalismo que impregna cada una de sus páginas.

Incluso las referencias históricas y políticas aluden a acontecimientos en los que la muerte y el fracaso impregnan la historia. Así, la Guerra Civil Española, la Batalla del Ebro, el fracaso de los brigadistas internacionales en el frente republicano, o la ejecución de Maximiliano nublan un panorama ya de por sí triste.

“Bajo el Volcán” es una novela extraordinaria, aunque no sea de fácil lectura. Es compleja y a través de ella es posible recorrer distintos polos y aristas de la condición humana en diversos escenarios de México, como también los eligieron los novelistas ingleses D.H. Lowrence –La Serpiente Emplumada- y Graham Greene –El Poder y la Gloria-.,

Lowry quiso ser como Kafka, o como Melville, y en cierta manera consiguió ambas cosas extrayendo de sus dos iconos literarios lo necesario para que su talento echara a navegar. En una carta de 1940 hablaba de la siguiente aspiración con respecto a su obra magna: “Albergo la esperanza de que el libro pueda compararse favorablemente con libros como El proceso de Kafka; pero sé de sobra que los libros como El proceso raras veces son un éxito de ventas. De hecho, la primera condición para que se vendan bien es, al parecer, la persecución y la muerte del autor”.

En su propia definición de “Bajo el Volcán”, que apareció en el prólogo a la edición francesa, Lowry escribió: “Puede ser considerada como una especie de sinfonía, como una ópera, o como una película de vaqueros. Yo quise hacer música hot, un poema, una canción, una tragedia, una comedia, una farsa, y así sucesivamente. Es superficial, profunda, distraída, pesada, según los gustos. Es una profecía, una advertencia política, un criptograma, una película cómica, un absurdo, una frase sobre el muro”.

Malcolm Lowry fue echado de México en dos ocasiones; “por borracho”, le decían, aunque también se le quiso ver como espía inglés en el año de la expropiación petrolera que afectó especialmente a Inglaterra.

Lowry había nacido un día como hoy, 28 de julio en Cheshire, Inglaterra en 1909. Tuvo una infancia difícil y conflictiva con su padre. Fue grumete y viajero, y alcohólico desde su primera juventud con intervalos de templanza que siempre fueron cortos. Malcom Lowry murió en Inglaterra el 26 de junio de 1957 en la villa de Ripe, Sussex del Este, donde estaba viviendo con su esposa, por la ingestión de alcohol y posiblemente una sobredosis de antidepresivos. Su obra cumbre “Bajo el Volcán” fue ampliamente reconocida hasta los años 60s del siglo pasado, pese a que su primera edición fue en 1947.

En México, en 1986 se instituyó el Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry, que este año ganó el doctor Alejandro Ramírez Lámbarry con la obra “Las ruinas de Babel. Escritores extranjeros en México”.