Tenía mis dudas. Al cardenal Joseph Ratzinger nos lo presentaban algunos medios como el “cardenal panzer” que hacía tándem de dureza con Juan Pablo II; otros lo pintaban como el “Rotteweiler de

Dios” que acababa con la apertura post conciliar para resometer a la Iglesia Católica a sus más viejas tradiciones y dogmas como encargado de jefaturar la Congregación de la Doctrina Para la Fe durante casi 24 años.

Tenía mis dudas cuando fue erigido como Papa tras el cónclave de 2005 a la muerte de Juan Pablo II.

Sin embargo se emborronó un poco mi perspectiva cuando una monja queretana que por los días de la elección de Benedicto XVI en 2005 estudiaba en Roma me contó que el cardenal Ratzinger era un hombre “muy modesto y muy serio. Llegaba al Vaticano en un Golf que él manejaba en muchas ocasiones y a veces un chofer. Entraba discretamente al elevador y saludaba muy atento y luego miraba al frente, como hurgando al infinito. Y cuando bajaba se despedía muy amable pero muy parco. Era muy tímido, casi no hablaba. Ser Papa le va a costar mucho”, me dijo la religiosa.

Después supe que muy joven Joseph Ratzinger había destacado en el Concilio Vaticano II por su trabajo y su discurso teológico profundo como el que más. Se había ordenado sacerdote muy joven, en 1951 en una Alemania destrozada por la guerra a la que había servido obligadamente en las juventudes hitlerianas durante un año. En los años sesenta destacó como propulsor de una gran apertura, aunque tras el Concilio y las revueltas de finales de los años 60 su posición se tornó ortodoxa siendo considerado desde entonces como conservador, aunque era brillantísimo en el debate y en la docencia a la que se había entregado en cuerpo y alma, preocupado por el caos postconciliar que arrojaba miles de deserciones del ministerio sacerdotal y se ahogaba en discusiones y debates que en mucho eludían las cuestiones de Fe centrándose muchas veces sólo en los males temporales, descartando así la esperanza evangélica parte esencial del mensaje de Amor de Dios hecho hombre.

Fue entonces que el Papa Juan Pablo II lo llamó en 1981 para presidir la Congregación de la Doctrina de la Fe, solicitud que había denegado ya una vez, pero como “a un papa no se le puede decir no dos veces”, aceptó la difícil misión.

Ahí con suavidad pero con firmeza refutó tanto los extravíos ultra conservadores del arzobispo Marcel Lefevbre como los de algunos teólogos, no todos, de la llamada Teología de la Liberación, especialmente en América Latina que de la mano del marxismo pregonaban más un Cristo justiciero, que el Cristo Salvífico que trasciende tiempo y espacio, que es centro y médula de la cristiandad. Ahí en la Congregación para la Doctrina de la Fe presidió la conformación del nuevo Catecismo de la Iglesia Católica así como el compendio del mismo que venía a suplir al Catecismo del Concilio de Trento cuya forma resultaba obsoleta.

Al cumplir setenta años intentó renunciar a la difícil responsabilidad al frente de la Congregación de la Doctrina de la Fe, pero al igual que tres años después el Papa Juan Pablo II le encareció continuar a su lado: “envejezcamos juntos”, le pidió.

En 2005 el cónclave del que era cardenal decano lo eligió como Papa y escogió el nombre de Benedicto XVI.

Durante ocho años tuvo qué pechar con la enorme crisis de la Iglesia Católica que se acendraba desde el Concilio Vaticano II. No era un carismático o empático líder moderno; su voz discreta, clara y bondadosa no sabía de la teatralidad ni de la contundencia retórica que enseñan los manuales de moda. Era sólo una inteligencia brillantísima de maestro de teología universitario, de políglota que dominaba siete idiomas, de hombre humilde y sencillo que se afanaba en la centralidad de Jesucristo en la vida del cristiano; en la lucha por el triunfo de la Verdad –su lema era “colaborador de la verdad”- a través del reconocimiento cabal del Cristo histórico, pero sobre todo del Cristo salvífico que se manifiesta a través de la Fe, en la caridad, y la esperanza.

Sus obras tenían ese signo indeleble: tanto sus tres encíclicas como sus obras anteriores y los tres tomos de la Vida de Jesús, así como sus catequesis en las que destacaba el aporte sustancial de doctores de la Iglesia de todos los tiempos.

Pero el escándalo permanente y creciente se cernía, como hoy ocurre todos los días, en otros problemas ciertos que se fueron develando a la luz de denuncias y filtraciones en torno a los gravísimos casos de pederastia de muchos ministros de la Iglesia, en especial el de Marcial

Maciel, el ejemplo más abyecto, a quien él había denunciado anteriormente y a quien sancionó como no lo habían hecho anteriores pontífices.

Enfrentó también otros problemas gravísimos como el conocido

Vatileakes mediante el cual se supo de corrupción en la curia romana, incluido el lavado de dinero en el Banco Vaticano (IOR) y del presunto lobby gay de intercambio de favores y puestos en la burocracia vaticana.

Además, se reprochó a Benedicto XVI su acercamiento a Cirilio I líder de la iglesia ortodoxa rusa; su prédica a favor de la vida; su afán eclesial de continuidad y ensamblamiento con aspectos profundos de la tradición eclesial; y su advertencia ante la sumisión a cualquier supuesto ser superior que incita a la irracionalidad y a la violencia. Finalmente, muchas críticas a su papado y a su pasado cayeron por los suelos cuando el 13 de febrero de 2013 ocho años después de asumir el Pontificado anunció su renuncia considerando su edad y sus dificultades para afrontar los gravísimos retos que le imponía su alta responsabilidad.

No faltaron más críticas pero su gran lección fue la de la humildad; siendo un gran sabio reconocido por su brillantez e inteligencia hasta por sus más enconados enemigos, mostró con entereza y modestia que el deterioro de sus facultades físicas no le permitían ya encabezar la obra petrina que le había sido encomendada. No se aferró al poder, ni al capricho, ni se engañó con subterfugios ególatras. Sabedor de sus limitaciones físicas y de la importancia de afrontar sin demora los graves problemas, decidió renunciar.

Dícese por cierto que fue en México, tras una caída en su aposento de

León, Guanajuato, cuando asumió con realismo y humildad que con el deterioro físico no era posible afrontar y resolver los gravísimos retos que enfrentaba.

Fue así como a los 85 años dijo adiós anunciando su reclusión e inclinándose poco después, solideo en mano, ante quien ya era su sucesor: el papa Francisco.

En definitiva la de Joseph Ratzinger. Benedicto XVI, fue una vida admirable y plena de luces, escritos y testimonios que seguramente la historia guardará en forma perene.

No fue ciertamente Joseph Ratzinger un personaje teatral, empático, simpático, poético, carismático como dicta hoy para cualquier líder, la corrección social.

Pero seguramente Joseph Ratzinger conoce hoy, gracias al ofertorio de su vida, a la luz de su inteligencia y a su humildad sostenida, el amor y la alegría de ser llamado por el Padre tras haber cumplido como Pablo de Tarso: “he luchado el buen combate, he concluido la carrera, he mantenido la Fe”.