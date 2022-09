Contraluz | Callas, en los años cincuenta

En medio de los debates nacionales, alentados hoy más que nada por la preeminencia de la política electoral, sobre la política de Estado, en la que están involucrados todos los actores políticos, es explicable tender a realizar acciones de higiene mental, aunque a veces no resulte difícil, para aligerar el hartazgo ante tanta violencia criminal, ante la estéril verborrea diaria, el dogmatismo y la intolerancia; ante la entronización de la polarización… ante la rampante carestía. En ese tenor, paréntesis de serenidad, voy a recordar a una figura irrepetible que en el mundo de la cultura dejó honda huella y que tuvo como uno de sus principales escenarios iniciales a México.

Me refiero a la icónica María Callas quien hace poco más de 70 años, el 1 de julio de 1952, se despidiera de México luego de tres años en que fue la figura principal en las grandes temporadas de ópera que se dieron en el Palacio de Bellas Artes en 1950, 1951 y 1952. María Callas (María Anna Cecilia Sofía Kalogeropoúlou) nació en Nueva York el 2 de diciembre de 1923 y falleció en París el 16 de septiembre de 1977.

Tenía 26 años cuando fue contratada por Antonio Caraza Campos de la Ópera Nacional A.C. para cantar en el Palacio de Bellas Artes a quien le habían comentado que la incipiente soprano había sorprendido gratamente a Venecia con su enorme canto. Hija de George Kalogeropoulos y Evangelia Dimitriadis, emigrantes griegos, sus padres se separaron y cuando ella tenía 14 años acompañó a su madre y a su hermana mayor de regreso a Grecia.

Cuando nació no fue bien recibida por su madre que siempre tuvo preferencias por la bella hermana mayor. María en cambio era miope, más bien gordita e introvertida. Los padres sin embargo advirtieron pronto que tenía enorme talento musical.

En Grecia, se inscribió en el Conservatorio de Atenas estudiando con Elvira da Hidalgo, una renombrada soprano española.

Debutó en 1941 con la obra Tosca de Giacomo Puccini en la Ópera de Atenas donde estuvo algunos años. Partió luego a Italia donde debutó con La Gioconda de Ponchielli en 1947. Gradualmente empezaron los éxitos y empezó a ser reconocida.

En 1949 se casó con el industrial italiano Giovanni Battista Meneghini, 30 años mayor que ella, que se iba a transformar no sólo en su esposo sino también en su manager, protector, financista y dietólogo.

Fue entonces cuando Caraza Campos la contrató.

Carlos Díaz Du Pond, subgerente de Ópera Nacional la conoció en el Hotel Prince cuando fue a verla tras su arribo a México en compañía de la mezzo, Giulietta Simionato.

“Cuando vi a la Callas en el hotel me quedé frío -comenta en su libro la Ópera en México de 1924 a 1984 editado por la UNAM-, era una mujer alta, gruesa, con unos anteojos de fondo de botella como decíamos aquí…”

Pero cuando en la Sala Ponce de Bellas Artes la escuchó en el primer ensayo, llamó a Caraza diciéndole “Venga usted rápido pues la Callas tiene la voz más fabulosa de dramático coloratura que he escuchado o imaginado, es indispensable que venga usted a escuchar esta maravilla…”

Su debut fue el 23 de mayo con la ópera Norma de Vicenzo Bellini. Tras el primer acto parecía haber desilusión del público. La Callas comentó en su camerino “No me sorprende la fría recepción que he tenido, la gente se tiene qué acostumbrar a mi voz´…”

Díaz Du Pond le propuso terminar el segundo acto con una nota alta – “re” bemol- que no está escrita en la partitura, así lo hizo, y el público entusiasta le rindió la primera gran ovación de muchas más que habría en sus periplos por México.

Después vino otra recomendación de Antonio Caraza Campos a la Callas. Le platicó que en la ópera Aída la soprano mexicana Ángela Peralta al final del concertante del segundo acto daba un “mi” bemol logrando siempre un clamor extraordinario. Y le sugirió que hiciera lo mismo. Ella le contestó que no. Que en primer lugar no estaba escrito en la partitura y que en segundo tendría que pedírselo al director de orquesta y a sus colegas…. Además es de mal gusto”, remató. Caraza no insistió en el tema pero en el camino de regreso al hotel su colega la Simionato le dijo: “Cara, es tu voz, por mí dala…”

El martes 30 de julio llegó el día del estreno de Aída. Interpretaban a los personajes principales María Meneghini Callas, Giuletta Simionato, Kurt Baum y Nicola Moscona. Todo iba bien hasta que al terminar el primer acto Moscona que era griego enteró a María de que Baum trataría de lucirse sosteniendo más los agudos, a lo que María, enojada, ripostó “pues si lo hace, me va a escuchar” y pidió a Díaz Du Pond que era ya subgerente de Ópera Nacional y que es quien narró la historia, ir con los demás protagonistas y con el director a preguntarles si podía dar el famoso “mi” bemol al final del concertante.

Aunque sorprendidos algunos, todos accedieron.

Cuando María dio aquella nota- Bellas Artes se convirtió en un manicomio en medio de ovaciones y delirio. Era una nota muy alta, sostenida formidablemente sin titubeos “como rasgando el cielo” definieron algunos conocedores. Baum, furioso reclamó en inglés a la Callas “Nunca cantará usted en América, eso que ha hecho es una porquería”, amenazó.

Callas sólo contestó “Lo veremos…”

Un año después, en 1951, Meneghini Callas repitió la hazaña junto a Mario del Mónaco, el mejor tenor dramático de entonces, quien prefirió no regresar a México mientras la Callas estuviera aquí. En esa Aída surgió la gran cantante mexicana Oralia Domínguez quien hizo el papel de Amneris por el que aún es sumamente elogiada por los grandes críticos, pues por fortuna existe audio de esa puesta. Las tres temporadas que María Meneghini Callas hizo en México fueron tremendamente exitosas aunque hubo funciones que no fueron del total agrado del público como un Rigoletto, ópera que la Callas prometió no volver a poner y que cumplió pues después sólo la grabó en estudio con Giuseppe Di Stefano.

En la cumbre de sus facultades Martía Callas actuó en la temporada de 1952 donde hizo gran pareja con Giuseppe Di Stefano tenor en plenitud de facultades que fue también un ídolo en México.

En ese año María registró otra página histórica al protagonizar en total plenitud Lucía de Lammermoour en la que tuvo que salir 14 veces al procenio a recibir las ovaciones del público, después de la “escena de la locura”.

Fue la última vez que vino al Palacio de Bellas Artes, pues para 1953 era imposible ya pagar sus honorarios.

En México María Meneghili Callas dejó cientos de miles de admiradores, las óperas se televisaban en vivo por el Canal 4, y se llevó experiencias que en mucho le ayudaron a ser el ícono que es. De Antonio Caraza Campos tomó el consejo de adentrarse más en el repertorio belcantista para conectar más con el público, gracias a él puso en su repertorio óperas como Lucía, Traviata, Sonámbula, etc. que fueron definitivas para su trascendencia como “la soprano del siglo”.

En carta que le envió se reconocía como “su allieva” –pupila, alumna-. A Carlos Díaz Du Pond le estuvo siempre agradecida, a él le escribió: “carissimo amico, piu di amico…. Il primo che ha saputo capire a María Meneghini Callas” –“el primero que supo entender a María Meneghini Callas”-.

María Callas se despidió de México con la ópera Tosca al lado de Giuseppe Di Stefano en quien había encontrado su contraparte ideal. Al culminar la última función los gritos de “Callas, regresa” inundaron el gran salón a la par que la orquesta y coros cantaban “Las Golondrinas”. La Callas lloró y salió más de una decena de veces a agradecer al público, en tanto Di Steffano no entendía qué pasaba. Lamentablemente sólo hay audio de esa despedida pues, dícese que muchos videos vieron su fin en el temblor de 1985 o en el incendio de la Cineteca Nacional.

Lo demás es historia sabida, en 1959, Callas conoció al naviero griego Aristóteles Onassis, por el que dejó a su marido Giovanni Meneghini con quien ya tenía serias discrepancias.

Reconocida especialmente por el color especial de su voz, su presencia dramática y su musicalidad, cantó sobre todo en La Scala de Milán, en las óperas de Roma y París, el Covent Garden de Londres, el Metropolitan Opera House de Nueva York y en la Ópera de Dallas.

Disciplinada, de carácter fuerte y de gran tesitura musical que arrancaba desde tonos graves de mezzo soprano hasta las más altas notas de soprano, María era además una excelente actriz que siempre daba todo de sí.

Su bien ganado papel de diva chocó no pocas veces con empresas como la Ópera de Roma, donde en una ocasión inaugural se retiró al sentirse muy enferma, o la Metropolitan Opera de Nueva York que le rescindió el contrato por exigir con razón más orden en los programas y menos cambios de función a función.

En 1965, realizó su última representación operística con Tosca en el Covent Garden de Londres. En ese momento tenía 41 años. Tres años más tarde, Aristóteles Onassis dejó a Maria Callas por Jacqueline Kennedy, lo que le produjo enorme sufrimiento.

Durante la última década de su vida, vivió prácticamente recluida en París, mientras la admiración en torno a su grandeza crecía en el mundo de la ópera, de la cultura, el teatro y el cine.

María Callas falleció el 16 de septiembre de 1977 de un ataque al corazón en su piso parisino.