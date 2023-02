Contraluz | Carlos Arámburo de la Hoz

Científico de altos vuelos, condecorado y reconocido nacional e internacionalmente, docente, fundador, secretario general académico y director del Instituto de Neurobiología de la UNAM en el Campus Juriquilla, el doctor Carlos Arámburo de la Hoz es testimonio de vocación y compromiso con la educación y el desarrollo en todas sus vertientes de México.

Sencillo, memorioso, reconoce que la ciencia y la tecnología cruzan por momentos difíciles y complejos en los que quizá no se entienda bien a bien el beneficio que promover e invertir en educación científica y tecnológica aportan a la Patria.

Apenas el pasado 28 de noviembre recibió el Premio Universidad Nacional 2022 en evento celebrado en la UNAM donde además se distinguió a Jóvenes Académicos.

Durante la ceremonia que se desarrolló en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón el doctor Carlos Arámburo de la Hoz quien recibió el galardón en Investigación en Ciencias Naturales destacó que en la UNAM se promueven valores, entre otros, de libertad de pensamiento y expresión, crítica y tolerancia, equidad de género e igualdad de oportunidades. En representación de los galardonados, Arámburu de la Hoz también señaló que las universidades enfrentan grandes desafíos, pues mientras en el concierto internacional se reconoce la importancia de profundizar el conocimiento y aumentar la inversión en ciencia y tecnología, aquí hay embates para desprestigiar a las instituciones de educación superior.

Viajero constante entre la Ciudad de México y Querétaro resume en una mesa de restorán cómo es la actividad científica y cómo germinó en él la vocación por las ciencias “la gente que tiene esta vocación, está comprometida con su trabajo y lo sigue haciendo a pesar de las condiciones digamos, a veces adversas que se presentan. En realidad, desde mi punto de vista la actividad científica es como cualquier otra, es una profesión es algo a lo que la gente se quiere dedicar porque le gusta, le apasiona, tiene la curiosidad, la inquietud por conocer más de la realidad de la naturaleza; se requiere vocación y compromiso y una alta tolerancia a la frustración, porque no es sencillo a veces encontrar las respuestas que uno quisiera”.

Reconocido ampliamente por su trabajo y sus aportes, un aura de sencillez le acompaña; no presume, no alardea, descarta casi totalmente el “yo” de su plática y lo troca por el “nosotros”, o “el grupo” y extiende reconocimientos a sus mentores y colegas.

“Los científicos no somos una secta aparte, es una actividad humana que requiere cuidado y también que exista un ambiente que la propicie.

“Hacer ciencia en la actualidad y desarrollo tecnológico para tratar de poder hacer contribuciones que valgan la pena, ya no se puede hacer como se hacía en el siglo XVIII o XIX en donde el ser científico era una cuestión personal; aunque por supuesto tuvimos ahí grandísimas

figuras que hicieron aportaciones seminales para el avance del conocimiento, en el mundo actual esto ya no es factible sin el establecimiento de colaboraciones, de trabajo colectivo, de hacerlo a través de instituciones que propicien esto. Y por supuesto para ello se requieren recursos, se requiere inversión.

“El mundo tal como lo vemos ahora, es de los países que le han apostado a la intención del conocimiento, al desarrollo tecnológico, a la innovación, a la formación superior, la cultura; son los que han logrado tener un mayor desarrollo que más pronto que tarde incide también en un desarrollo social, económico e industrial.

“Entonces en nuestro país debemos también tener muy claro que no se gasta en ciencias, sino que se invierte y que hay que fortalecer este tipo de actividades. Y por supuesto el compromiso de quienes nos dedicamos a entregar nuestra vida a este trabajo pues con la investigación va emparejada la formación de recursos humanos”.

Su inquietud por la ciencia le viene de lejos, desde que recuerda. Nacido en Teziutlán, en la sierra de Puebla en octubre de 1953, asume que siempre le gustó el estudio, y que tenía gran curiosidad por lo que le rodeaba y además leía mucho.

En sexto año de primaria estuvo interno en el Colegio Williams de México y los fines de semana, relata, salía del plantel y se iba con unos tíos, uno de ellos, químico bacteriólogo y parasitólogo del Poli y de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas que trabajaba en las mañanas en el Seguro Social y en la tarde en un laboratorio de análisis químicos. Salía con ellos y cuando sábados y domingos tenían guardia los acompañaba al laboratorio donde durante las esperas le proponían: “a ver, ponte ahí a ver en el microscopio, entonces ahí aprendí a ver estas imágenes microscópicas y me enseñaron algunas técnicas sencillas como el sembrado para hacer cultivos… Cuando cumplí 12 años retorné a Teziutlán a la secundaria y luego otra vez a la Ciudad de México, donde entré al Centro Universitario México, al CUM, y ahí ya me concentré más en las ciencias bilógicas y la bioquímica.

“Tuve dos excelentes profesores ahí, uno, el maestro Pablo Aguilar, marista gigantesco de tamaño pero también de proyección; y otro maestro muy bueno, el doctor Juan José Hicks que supo transmitirnos su pasión por la bioquímica dentro y fuera de clase; cuando cumplí el tercero de Prepa ya tenía totalmente claro que quería dedicarme a las ciencias químico-biológicas”.

Al concluir la prepa presentó examen para ingresar a la Facultad de Química de la UNAM donde fue aceptado.

Transcurría 1972. Eran tiempos convulsos: el 68 y su cauda terrible estaba reciente al igual que el Jueves de Corpus de 1971. “A mí como joven de 15 años me marcaron esos hechos en una serie de cuestiones: el despertar político, filosófico y de vivir en la sociedad, una época de mucho cuestionamiento.

“Y por otro lado, recuerda, simultáneamente fue una época histórica por los viajes espaciales, se llegó a la luna en 1969; se hizo el primer trasplante de corazón por el doctor Christian Barnard; se conocieron cosas nuevas sobre genética. Ese contexto nacional y mundial de contrastes, de despertares, de agitación –hubo una huelga muy grande entonces, de tres meses con Falcón y Castro Bustos que llevó al maestro Pablo González Casanova a renunciar por toda esta situación tan difícil-. Entonces en esa época por ejemplo en mi familia mi papá estaba muy preocupado de que yo hubiera decidido entrar a la UNAM y viniendo de la provincia y decía “¿qué haces ahí? Vete a otra universidad, a la Ibero, al Tec”; pero a mí la UNAM me parecía que era la institución donde había que estar y en donde se vivían muchas cosas además de lo académico; en social especialmente, la actividad que se tenía y la interacción con diversos grupos eran, son, como estudiante de la UNAM, algo insuperable”.

Ante la huelga y la presión familiar buscó entonces cercarse al Cinvestav del Instituto Politécnico Nacional donde tenían un programa que aceptaba a jóvenes para cursar maestría aunque no hubieran concluido la licenciatura. Ahí fue aceptado por el bioquímico Dr. Marcos Rojkind, pero las condiciones que ponía de estudio eran sumamente complicadas, además de que el IPN y la UNAM, cuya huelga había terminado, estaban en polos opuestos de la capital y había qué viajar en transporte público.

Replanteó su situación y a instancias de unos compañeros acudió con el doctor Alberto Huberman que tenía un laboratorio del Departamento de Bioquímica del Instituto Nacional de Nutrición, ubicado en Tlalpan, quien a la mitad de su carrera, en 1975, le permitió hacer una estancia en su laboratorio donde realizó su servicio social al tiempo que definió su tesis.

Luego vino la maestría en Ciencias Químicas con orientación a Bioquímica, la tesis de maestría y luego el doctorado; en 1979 empezó a dar clases en la Facultad de Ciencias.

Ahí hizo buena amistad con compañeros como el Dr. Lourival Possani, el Dr. Alejandro Ballón, el Dr. Alejando Alagón Cano que “era el más contemporáneo mío; él estaba también haciendo el doctorado, acababa de regresar de una estancia en Roquefeller, Nueva York, y me empezaron a invitar a una serie de reuniones que tenían ellos que estaban en lo que era el Centro de Investigación de Fisiología Celular, a compartir algunos seminarios y cosas así sobre química y biología de proteínas de péptidos, y como yo estaba trabajando en mi tesis de posgrado también en la caracterización de un péptido que deriva de unas neuronas, una especie de camaroncitos pero de agua dulce que regulaban la actividad motora de estos bichitos en cuestión de la luz y oscuridad. Empecé a tener mucha afinidad con ellos y hacia las fechas en que estaba yo terminando el doctorado me invitaron a colaborar, a integrarme al grupo dentro de la Universidad, entonces cuando concluí el doctorado me fui de Nutrición al Instituto de Investigaciones Biomédicas que es a donde ellos se habían movido para conformar ese grupo de química y biología de péptidos y proteínas dentro del Departamento de Biología Molecular de Biomédicas.

“Presenté un proyecto de investigación que tenía que ver con la caracterización de neuropéptidos en invertebrados, en esa época ya no trabajaba con el acocil pero empecé a trabajar con los alacranes, porque tanto como Lourival Possani como Alejandro Alagón trabajaban en la caracterización de los péptidos venenosos del veneno del alacrán, entonces ahí había un interés en saber cómo actuaban estas moléculas que eran venenosas, cómo tenían un efecto sobre el sistema nervioso y por otro lado a mí me interesaba ver la regulación nerviosa que se tenía en estos invertebrados. Empecé a trabajar con una hormona hiperglucemiante”.

En ese tiempo, fines de 1982 e inicios del 1983 la situación en México estaba muy difícil: grandes devaluaciones, no había recursos; Arámburo llegó a Biomédicas con mucho entusiasmo pero “sin nada en las manos, yo no tenía un laboratorio pero mis colegas me abrieron las puertas, “aquí tienes un escritorio y a ver cómo le haces” fui a hablar con la directora de Biomédicas en noviembre del 83 y me dijo, “baja al almacén y a ver que te encuentras y lo que te sirva pues úsalo. Y fui ahí, hablé con el almacenista quien me mostró unos vasos de precipitado, unos matraces, y algunos instrumentos más y con ello comencé a hacer mis experimentos y obviamente también con la generosidad de mis colegas que me prestaban sus equipos. Como ellos también los necesitaban, ellos los usaban de día y yo los usaba de noche. Y ahí empecé a tener mis primeros estudiantes porque como daba clases en la Facultad de Ciencias en la carrera de Biología ahí invité yo a alumnos. Para poder ampliar la capacidad de trabajo empezamos a construir nuestros equipos con nuestras propias manos, yendo a comprar unas placas de acrílico o cemento de tal, alambre de platino, cable que conseguíamos en Steren, y con esos hicimos los primeros experimentos que eventualmente nos dieron resultados que aparecieron publicados. Eso lo que me enseñó es que cuando se tiene interés, con creatividad, con ganas, con pocos recursos, se pueden hacer muchas cosas”.

Era un ambiente de estudio muy serio; una juventud muy ordenada…. “No, bueno, aparte digamos existía lo otro también, pero encontrábamos un equilibrio, o sea, teníamos fiestas, salíamos a divertirnos, a un bar, con novias, salíamos de excursión pero sí sabíamos cuál era la prioridad.



¿Tenía algún hobby en ese tiempo? “A mí me gustaba mucho la natación, jugábamos beisbol, teníamos un equipo de futbol también, nos gustaba mucho la música, visitábamos algunos de los sitios donde se tocaba rock; era también la época de las peñas con la migración sudamericana. Varios de mis compañeros tocaban; íbamos a las peñas los sábados en la noche, ya después de salir del laboratorio. Era una vida muy diversa”. (Fin de la primera de dos partes)