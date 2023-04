Contraluz | Carlos Septién García

El próximo mes de octubre se cumplen 70 años del fallecimiento del ilustre periodista queretano Carlos Septién García, escritor, educador y pensador a quien se debe la formación de generaciones de periodistas en la escuela de la que fue segundo director y que hoy lleva su nombre.

Lo conocí en mi primera infancia. Era amigo de mi papá y cuando venía a Querétaro siempre se reunían y comentaban de toros, de política, de obras literarias, de deportes y de religión. Ambos eran creyentes católicos y de una forma o de otra realizaban labores de apostolado destacando en sus percepciones un reconocimiento a todo lo que era –es- Iberoamérica y su difícil andar tras cinco siglos del encuentro y fusión de dos culturas.

Lo recuerdo vagamente alto, robusto, con traje oscuro cuyo traje se quitó para jugar un partidito de pin pon en el viejo patio de la casa familiar de Guillermo Prieto, y después trepar junto con él, mi abuela María Torres y mi hermana Mikis a un auto negro boludo que él manejó de aquí a la ciudad de México previa entrega de unos chicles para que no nos mareáramos. Sospecho que fue su último viaje por carretera aunque no lo sé de cierto.

Sólo recuerdo silencios, murmullos y ropajes negros en la casona de Santa María la Rivera donde vivía mi abuela, en esa temporada de vacaciones cuando mi hermana y yo no cumplíamos aún cuatro años.

Supe con el tiempo que mi padre quiso llamarme Carlos, precisamente por su amistad con Septién García; mi madre quería que me llamara Alfonso por un tío muy querido de ella a quien no conocí. Todo se arregló de manera fácil: me pusieron Carlos Alfonso.

Pues bien, el pasado mes de marzo al iniciar las celebraciones del 73 aniversario de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, se le rindió un sobrio y cumplido homenaje al que asistieron dos de sus sobrinas: Aurora Vázquez Mellado Septién, hija de Rosita Septién y Ana Estela Soto Septién, hija de Guadalupe Septién, homenaje del que dio puntual cuenta Sergio Arturo Venegas en Plaza de Armas.

Mucho tiempo después, en 1989, el gobernador Mariano Palacios Alcocer me solicitó reunir en un pequeño volumen una selección de textos misma que publicó Gobierno del estado con el título de “El Rumor del Estilo”.

Carlos Septién García fue periodista, escritor y filósofo cuya vida fue segada en un accidente de aviación en la Sierra de Mamulique, Nuevo León, cuando cubría la gira del presidente Adolfo Ruiz Cortines que iba a inaugurar la Presa Falcón.

Nacido en Querétaro, Carlos Septién García, profesó desde muy pequeño el voto por la verdad periodística dirigiendo pequeños medios de comunicación estudiantiles.

Perteneció aquí al ateneo literario fundado por José Antonio Ruiz Acosta, junto con José Vázquez Méndez, Salvador Sánchez Septién, Pablo Cabrera, Enrique Altamirano, Alberto Delgado, Alberto Macedo, Enrique Martínez, Nicolás González, Manuel Montes Collantes, Francisco Vives y José Julio Rodríguez.

Sus actividades periodísticas lo enfrentaron al poder –huyó muy joven alertado por la animadversión de Saturnino Osornio-, y volvió muchas veces a su tierra como familiar, como amigo, como peregrino a pie al Tepeyac y como periodista.

Mecía en su entraña los sentimientos atormentados sobre la identidad, o identidades nacionales, que subordinaba a la inteligencia y a la razón, con la serenidad de quien acepta su finitud y con ella, el valor moral de la duda.

El periodista queretano dejó estelas de honradez, pasión, estudio y sabiduría tratando de ir a la esencia del ser a través de la crónica cotidiana, de la reflexión orientadora y del estudio permanente, sin cejar en la búsqueda de la verdad, para lo cual ejercía el periodismo y la reflexión, como técnica adecuada.

Amante de su tierra y de su entorno en una de sus últimas colaboraciones para El Universal destacaba: “Asomarse al patio de San Agustín de Querétaro es asomarse al alma del mestizaje. Allí palpitan las cargas afectivas de dos razas: allí las emociones se combaten y se abrazan en conflicto y en amor…”

Y en el Convento de la Cruz escribe: “Allí los muros espesos, los arcos bajos y humildes desprovistos de adorno, los patios rigurosos, están hechos para preservar la regla y templar el cuerpo y el alma de quienes habrían de llevar las conquistas espirituales lo mismo a los desiertos de California que a las húmedas montañas de Nicaragua. No hay allí tiempo aún para el recreo del arte…”

En su última colaboración y después de citar el elogio del historiador británico Arnold J. Toynbee (1889-1975) a la conquista hispana comparada con la anglosajona del norte, en su monumental obra

“Estudio de la Historia”, anota: “Atentar con tras la raíz religiosa de nuestra cultura es correr a sabiendas el mismo curso degenerativo que la cultura occidental ha padecido en el mundo; pues no otra es la causa de la crisis de Occidente, sino su privación voluntaria de la savia que le dio el ser y la sostuvo por siglos”.

Fue también Carlos Septién García cronista taurino único que llenó toda una época firmando como “Tío Carlos”, “El Quinto” y “Don Pedro”; fue ahí quizá donde fue más conocido y admirado por su conocimiento, su honradez a toda prueba, sus disquisiciones profundas y su empeño en discernir la emoción primitiva del encuentro entre las soledades de la bestia y la inteligencia, resuelta en el drama de la vida y la muerte, o en plenitud estética.

La Escuela de Periodismo Carlos Septién García fue la primera institución en impartir estudios de periodismo en México y Latinoamérica. Dicho centro fue fundando por Luis Beltrán y Mendoza, con el auspicio de la Acción Católica Mexicana, el 30 de mayo de 1949. Fernando Diez de Urdanivia fue su primer director. Carlos Septién García fue fundador y su segundo director.

Bajo la gestión de Alejandro Avilés, el 2 de julio de 1976, la Escuela obtuvo su reconocimiento de validez oficial de estudios ante la Secretaría de Educación Pública, luego de convertirse en una institución plural con plena libertad de cátedra.

Los restos de Carlos Septién García reposan en el Panteón de Personajes Ilustres de Querétaro, desde 1989.