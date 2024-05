Contraluz | Debates y tensiones

Dentro de un mes México sabrá ya quién habrá ganado la elección presidencial y quién será la primera mujer que el pueblo, democráticamente, habrá decidido que sea su presidenta.

Los días previos seguramente serán testigos de escaladas de tensión, de arrebatos, de propaganda, de ofertas, de promesas, de acusaciones, de encuestas, de manipulaciones, ante lo cual el reclamo a la inteligencia es el sereno discernimiento.

Se trata de México, de nuestra Patria, de la necesaria unidad si aspiramos a un desarrollo verdaderamente justo y equilibrado. Por lo pronto ha ocurrido ya el segundo debate en el que parecen haber coincidido observadores y analistas políticos, Xóchitl Gálvez recuperó terreno ante Claudia Sheinbaum quien habría obtenido mejores bonos en el primer debate.

Pero, se sabe, los debates no significan demasiado en el ánimo de los electores; es más, la gran mayoría parece no haberles prestado mayor atención en estos tiempos en que parecen ser padecimientos globales la precariedad del tiempo y la inclinación a resumir y sintetizar, en cosas trascendentes y no, en torno a las que la ortodoxia llamaba y llama a pensar, comparar y decidir.

El llamado generalizado hoy en día es salir a votar y ejercer en total libertad ese gran derecho con el que inicia el reconocimiento a la individualidad como sustento democrático, es decir, ser plenamente pueblo.

En este contexto vale reconocer que le horizonte hoy en día no se advierte precisamente luminoso: la violencia verbal y física es preocupación fundamental de la ciudadanía, afligida por la falta de seguridad en gran parte del territorio nacional.

Es tiempo de discernir y descartar lo inocuo por la sustancial y trascendente; es tiempo ya de pasar de la superficialidad crítica y vocinglera al análisis profundo de las propuestas y sus posibilidades de aplicación; de las matraquerías divisorias, al estudio honesto de la realidad y las necesidades del pueblo; de los epítetos descalificadores de todo el pasado, al reconocimiento de nuestra historia real y sus innegables enseñanzas; de la vanidad personalista, así sea supuestamente virtuosa; a la acción que sin dejar de ser pragmática no se aleje del sentido ético político.

Por ello lo recomendable es decidir con inteligencia, con serenidad, sin prescindir de experiencias actuales o anteriores, y con ánimo real de que sin unidad y sin verdad, el desarrollo integral de nuestra patria será mera quimera.

Preocupante por todo lo anterior es que se haya aludido desde Palacio Nacional en estos últimos meses a términos como “golpe de Estado”, “golpe de estado técnico” o “golpe de estado blando”.

Más que a conjetura hincada en la sensatez, huelen dichas palabras a amenaza. Y eso es grave, tanto como la violencia que no cesa, o el discurso de odio que tanto ha dividido.

No está de más recordar ahora cuánto tiempo –más de 60 años- ha perdido México en guerras y enfrentamientos intestinos, primero tras su esclarecida Independencia; después con la guerra de Reforma y el II Imperio; y posteriormente, tras la caída de Porfirio Díaz, con más de 20 años de revueltas, odios, venganzas y asesinatos.

No debemos olvidar las lecciones de la historia que nos hablan de que cuando México se ha dividido, todos hemos perdido aunque algunos aparentemente se hayan encumbrado.

Por lo demás, vale reconocer que la economía marcha relativamente bien; que los programas sociales, pese a su costo y a la falta de obras sociales, han sido un éxito.

A contrario sensu no ha de soslayarse que el afán de contrariar o desaparecer institutos autónomos, así como fideicomisos de áreas como educación, investigación, cultura, desastres naturales, etcétera, ha traído desequilibrios y rezagos.

Y en última instancia, enfrentar a instituciones de probada eficacia como el INE; o atentar contra la justa división de Poderes, han sido cartas que más que acercarnos a la Constitución que nos rige, así como a sus antecedentes de 1824 y 1857, nos han plegado a las oscuras, confusas y ambiguas proyecciones del Foro de Sao Paulo – ideado en los 90 por Fidel Castro e Ignacio Lula da Silva- en el que se apoyan regímenes como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y en menor grado, gracias a sus elecciones libres, Brasil. En ese tenor, como ha ocurrido especialmente en Venezuela y Nicaragua, López Obrador ha recurrido prácticamente todos los días a inmiscuirse, en contra del mandato constitucional, en la elección. Ante el actual INE y el Tribunal Electoral, que parecen indecisos y asustados, el presidente parece caminar en una cuerda floja, ejercicio que da armas a la oposición para pedir la anulación del proceso. ¿Y entonces qué ocurriría…? Y esta es la gran pregunta a menos de un mes de la jornada electoral.

En fin, no hay que olvidar que recientemente gobernantes latinoamericanos acusaron que se preparaba un golpe de Estado en su contra. En julio de 2018, Daniel Ortega acusó a los obispos de la Conferencia Episcopal de promover un golpe de Estado.

En mayo de 2019, Nicolás Maduro y las fuerzas armadas de Venezuela declararon la guerra contra los “golpistas” e inhabilitaron a distinguidos opositores para que no pudiesen contender en las elecciones de entonces y de julio próximo.

En julio de 2021, ante las protestas masivas en varios puntos de Cuba, Díaz Canel los señaló como movimientos contrarrevolucionarios pagados por las agencias.

Después de dichos señalamientos los tres gobiernos desataron una feroz represión contra opositores.

Se teme que en un país brutalizado por el crimen organizado, que lo mismo asesina periodistas que candidatos o aspirantes incómodos, con una Comisión Nacional de Derechos Humanos y una fiscalía general de la República que miran para otro lado y aparentemente se desentienden en muchos casos, el presidente podría tomar lecciones de sus lamentables colegas, presuntos liberales izquierdistas, de Nicaragua, Venezuela o Cuba.

Y Querétaro

Y en Querétaro, aunque hay sorpresas entre los candidatos electos o designados desde las alturas de sus partidos, las mayores sorpresas y preocupaciones han venido de agresiones y vandalismos que desde hace seis o siete décadas no ocurrían aquí.

Los hechos de violencia suscitados en San Juan del Río, Cadereyta, Pedro Escobedo y Huimilpan, hablan de que Querétaro ha cambiado; de que la entronizada civilidad de que disfrutamos durante décadas está en riesgo grave de llegar a su fin.