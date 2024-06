Un asomo formal de 10 años al quehacer público no me fue suficiente para entender los resultados electorales del pasado domingo, no totalmente definitivos aunque fueron mucho más allá de las proyecciones o suposiciones de observadores, expertos, politólogos, panelistas, investigadores, sociólogos y vendedores de encuestas.

La magnitud del triunfo de Claudia Sheinbaum rebasó todas las proyecciones previamente publicadas e incluso sorprendió a muchos de sus más fieles allegados que se encontraron con que su candidata había obtenido cinco millones más de votos que su promotor hace seis años.

Las posibles mayorías calificadas en las Cámaras del Congreso de la Unión son también tema de excepción que no resultaba precisamente proyectado como hasta ahora se ha dado.

Lo que quedó en claro es que la oposición falló, no por la candidata Xóchitl Gálvez quien con valor y entereza aceptó asumir un liderazgo complicado de origen y en ocasiones calificado como inexplicablemente solitario, sino por la ausencia de auténticas estructuras y liderazgos que la respaldaran especialmente desde los partidos, tema que en cambio sí asumieron diversas organizaciones sociales, aunque en forma desordenada y falta de método.

Pero el asunto de fondo es mucho más profundo. La pregunta que impera hoy en el ambiente es sobre la eficiencia del sistema de partidos, tras el desenfado de sus dirigencias, y el papel real de organizaciones de la sociedad civil, que, pese a que hicieron su trabajo, no alcanzaron a presentar estructuralmente la cohesión deseable en cuanto a objetivos y rumbo nacional.

Ante ello lo que parece real –y el hombre está hecho para la verdades que en México se ha inaugurado una nueva etapa histórica en la que los sueños de una democracia representativa y participativa, parecen diluirse en aras del pragmatismo que se expresa en beneficios gratuitos inmediatos, en medio de una retórica justiciera, polarizante y maniquea.

Parece evidente que los partidos, todos, se han divorciado de gran parte del pueblo al que desconocen, y se han encerrado en burbujas encabezadas por sus líderes que más que pelear por principios trascendentes, aceptables moral y políticamente, se concentran en lograr puestos determinados en los que con el fuero quedan guarecidos.

Los partidos están hoy ante la exigencia de refundarse, de adaptarse a las nuevas circunstancias y de luchar con verdad y con sapiencia por ser una auténtica opción política y ética, así como por preservar un auténtico Estado de Derecho en el que imperen la ley, el espíritu de la ley, la justicia, el orden y la paz.

Para ello, los partidos deben volver a penetrar los estantes del pueblo en todas sus manifestaciones, quehaceres y dimensiones.

Redefinir propuestas, principios y doctrinas destacando su pertinencia, en un ambiente que no soslaye la pluralidad democrática y reconozca en esta el fundamento esencial del saber ser comunidad y república.

Quizá los partidos tendrían qué volver la vista al campo y conocer y reconocer las aflicciones de los labriegos; preocuparse por el mundo del trabajo en el sector obrero e industrial, y asumir sus necesidades e insuficiencias; estudiar y convivir con quienes tienen su fuente de ingresos en el sector comercio y de servicios, incluido el comercio informal; reconocer, alentar y resarcir con justicia al magisterio nacional ordinariamente soslayado…

Y es que hay que reconocerlo, la propuesta que ha ganado en estas elecciones ha estado asentada en la popularidad, el gasto social, la propaganda digital, y la retórica que maniqueamente culpa al pasado de todo mal y ofrece al presente y al futuro todo bien.

Que se han cometido muchos errores, es cierto; pero si no se han presentado alternativas u opciones mejores, con más claridad, verdad y capacidad comunicativa, es normal que haya vencido quien ha prometido mantener el rumbo.

El drama es que difícilmente la propuesta experimentada hasta hoy no es realmente ni de izquierda ni de derecha; se acerca más a un populismo recalentado que en nuestra historia, a la larga, siempre ha terminado mal.

Por lo pronto fluyen resultados; se soslayan incidentes, algunos muy serios, se lamenta la ausencia de muchos funcionarios que por temor no aceptaron responsabilidades de casilla y se espera entre celebraciones y azoro, la confirmación de resultados cuya dimensión nadie o muy pocos preveían.

REMEMBRANZA

Con el avanzar del Prep el pasado domingo, recordé aquella tarde noche del 18 de agosto de 1991 cuando Enrique Burgos García había sido electo gobernador y a quien acompañé en improvisada conferencia de prensa en el Hotel Mirabel.

Al salir, solos los dos, dos modestas mujeres de cierta edad, envueltas en rebozos, cruzaron agitadas la calle de Constituyentes y se acercaron al aún candidato y con amplias sonrisas lo abrazaron y le dijeron entusiasmadas: -¡Qué bueno que ganó licenciado; ahora sí nos va a ir bien! Afectuoso, Burgos les tendió la mano y les agradeció el gesto; luego, muy contentas, se perdieron en la entrada de la vieja Central Camionera donde hoy se levanta el Centro Gómez Morín.

Serio, muy serio, avanzó Burgos hacia la camioneta que nos esperaba y musitó casi con angustia –Qué tanto esperan de mi… Sin pensarlo mucho y sin considerar que a lo mejor no me lo estaba preguntando le dije “Todo”. Alzó la vista y me miró. – Serán de mucho trabajo los seis años, escuchar a todos, conciliar, concertar, gestionar, construir y remediar todo lo que se pueda, por lo menos de eso no habrá queja.

Estaba contento, sí, pero también muy serio. Más esto que lo otro. Por eso en la camioneta, rumbo a las oficinas del partido, el silencio cobijó su reflexión sobre la responsabilidad contraída. Después hubo un sereno y frugal festejo donde sonriente recibió felicitaciones y saludó a todos los que lo acompañaban.

En esa elección Enrique Burgos obtuvo 227 mil 258 votos, el 73.8 por ciento de la votación; Arturo Nava bolaños, del PAN logró 57 mil 759 votos, el 18.8 por ciento; Salvador Canchola del PRD, PRT y PT ocho mil 795 votos, el 3.1 por ciento; Raúl Ugalde Álvarez del PARM y J. Cruz Rivera Pérez obtuvieron cada uno menos del uno por ciento de los votos; en tanto que dos mil 730 votantes sufragaron por Enrique Pozos Tolentino.

Seis años después, en su último informe el gobernador Enrique Burgos García resumió: “Al inicio de mi gestión me comprometí a gobernar para todos, y así lo hice”. Expresó que siempre estuvo consciente de la temporalidad de su mandato y se manifestó pleno de gratitud y privilegio “por haber compartido este tiempo de afanes con todos los queretanos”.

Y recordó sereno que el Plan Integral de Desarrollo en su estructura y contenido concretó a lo largo de su administración tres compromisos cumplidos: Concertación Democrática, Modernización Económica y Bienestar Social.

Su aporte a Querétaro, como el de otros mandatarios que hemos tenido, se decanta en estabilidad, desarrollo y Estado de Derecho, tarea ardua, compleja y difícil, sustentada en el diálogo y la conciliación, que pasados 27 años le sigue siendo reconocida.