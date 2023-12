Contraluz | Festín de Baltazar 

Diciembre era un mes de vacaciones, posadas, piñatas, colaciones, ponches, celebraciones y fiestas; y también de reflexiones infantiles silenciosas, confinadas luego en el misterioso arcón de la memoria… Recuerdo en especial el desfile de los Carros Bíblicos la noche del 24 de diciembre con heraldos, mojigangas, mecheros, mulas o caballos enjaezados que tiraban los carros con cantores, niños y niñas, acompañados de músicos a pie, y orlados sus bordes con filigranas de madera y pequeñas baterías de luz en la parte de atrás.

¿De dónde venía la larga ilusión de ir a verlos, ilusión que nacía con el mes y se alargaba luminosa durante días y días después de haberlos visto pasar? Lo ignoro. Era tradición y no moda. Era atracción popular plenamente definida que ignoraba frío, molestias, aglomeraciones. Era la familia abrigada toda vestida como si fuera domingo para ver el paso de los carros que iniciaban con el del Anuncio y concluían con el del Portal de Belén.

En medio, como hoy en día, se recordaban otras estampas bíblicas desde el Paraíso hasta la angelical buena nueva a los pastores, pasando por El Arca de Noé, las Tablas de la Ley, Ciudad de Sión y varios más.

Entre ellos siempre me produjeron singular inquietud, curiosidad y atención los carros del Festín de Baltazar y el del Voto de Jefté. Me parecían oscuros y hasta cierto punto inexplicables.

Entre cánticos se representaba el Festín de Baltazar con el aún misterioso “Mane thecel phares” descrito en el capítulo V del Libro de Daniel que dice así:

El rey Baltasar hizo un gran convite a mil de los grandes de su corte. Mandó traer los vasos sagrados del Templo de Jerusalén para beber en ellos, al tiempo que invocaban a sus dioses. Aparecieron en el mismo momento unos dedos “como de mano de hombre”, que escribían unos símbolos sobre la pared. Al verlo, el rey, asustado, mandó llamar a los magos y ofreció riqueza y poder a quien de ellos descifrara la escritura. Pero ninguno pudo hacerlo. Entonces la reina recordó a Daniel y aconsejó al rey que lo llamara a su presencia, pues Daniel tenía el espíritu de los dioses, la ciencia y la sabiduría. Llegado Daniel recrimina a Baltasar y a sus invitados y concubinas por haber bebido de los vasos sagrados, por haber adorado a los dioses de oro y de plata, de cobre, de hierro y de palo y de piedra y por no haber glorificado al “Dios que tiene en su mano tu aliento y todos tus caminos”. Es por eso que la mano ha escrito estas palabras: Mane, que significa que “Dios ha numerado tu reino y le ha puesto término”.

Thecel, que te dice que “has sido pesado en la balanza y has sido hallado falto”.

Phares, que profetiza que “dividido ha sido tu reino y se ha dado a los medos y a los persas”.

No me quedaba muy claro que frecuentemente en la vida hay expresiones y signos que no son del todo visibles pero que alertan especialmente a la autoridad sobre frivolidades y fantasías, sobre posibles realidades futuras, herencias fatales consecuentes de con lo hecho en el presente y el pasado.

El otro carro bíblico que sacudía mi inquietud y curiosidad era el llamado “Voto de Jefté”.

Jefté un juez de Israel por seis años, miembro de la tribu de Gad, hijo de Galaad. En el Libro de los Jueces se le muestra guiando a los israelitas a la batalla contra los amonitas, y como resultado de un voto, termina sacrificando a su hija.

Los israelitas habían vuelto a adorar a Baal y Astaroth, lo que despertó la ira de Dios, (el Dios de los israelitas prohíbe tales actos en su primer mandamiento y les advierte de “visitas a la maldad” de los que le aborrecen, porque es celoso), que los hizo que comenzara una guerra entre ellos y los filisteos y los amonitas (Jue. 10 6-7).

Hijo de Galaad, Jefté fue desheredado y expulsado por sus medio hermanos, por lo que se trasladó a la región de Tob. Sin embargo, los ancianos de Galaad intentaron convencerlo de que los liderara en la guerra contra los amonitas, iniciada poco tiempo antes, a lo que Jefté se negó, a menos que después de la guerra conservara la posición de liderazgo, cosa que los ancianos aceptaron (Jue, 11, 1-11).

Jefté, luego de haber derrotado a los amonitas juró que el primero que atravesase la puerta de su casa para salir a saludarlo y felicitarlo después de la victoria sería para Yahvé y le ofrecería en holocausto. Luego ganó la batalla con facilidad (HaShem los puso en sus manos). Al volver victorioso, lo sale a recibir su única hija (Jue. 11,34). Él se lamenta (rasga sus vestiduras), pues no puede echarse atrás en su promesa. Su hija le dice que debe honrar su promesa. Le pide a su padre llorar su virginidad por dos meses, y vuelve para cumplir el voto (Jue. 11,32-40).

Me entristecía la suerte de la hija de Jefté y no entendía su sacrificio. Después supe que al respecto ha habido discusiones y precisiones, pero en aquellos ayeres el sacrificio de la hija me parecía inexplicable y ausente de piedad. Hoy parece prevalecer al respecto la explicación de Ethelbert William Bullinger quien señala que el prefijo hebreo “ו” que es traducido en el verso 31 como "y" también podía significar “o” para los hebreos, comenta que hay abundantes versos bíblicos donde dicho prefijo es traducido como “o”. (Ejemplos de la traducción del prefijo como “o”: Genesis 41:44, Éxodo 20:4, Números 16:14, Deuteronomio 3:24, 2 Samuel 3:29, 1 Reyes 18:10, etc.)

De esta manera el texto explicaría que la niña sería dedicada a Yahvé y no ofrecida en holocausto, pues Jefté elegiría entre dos opciones.

Este verso apropiadamente traducido sería:

“cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo regrese victorioso de los amonitas, será de Yavé o lo ofreceré en holocausto”. Jueces 11:31

Lo cierto es que el desfile de los Carros Bíblicos era mucho más que una simple celebración y preparación para el gran misterio de la plenitud de los tiempos: el Nacimiento de Jesús. Era fiesta, enseñanza, tradición, algarabía, música y también meditación, a veces sombría, que salpicaba nuestro inocente ánimo y nos hacía plantearnos las primeras preguntas trascendentes.