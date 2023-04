El Poder y la Gloria

Graham Greene mítico escritor, periodista y espía inglés, diagnosticado como maniaco depresivo, visitó México entre marzo y abril de 1938, para documentar la persecución religiosa que iniciada en 1926, persistía en el estado de Tabasco, donde Tomás Garrido Canabal, en ese entonces Secretario de Agricultura, detentaba el poder.

Greene publicó primero, en 1939 la novela Caminos sin Ley donde refleja y describe como odioso su periplo y sin cortapisas a México todo.

Un año después publicó en distinto tenor la novela “El Poder y la Gloria” –su obra maestra- donde plantea con extraña puntualidad el conflicto existencial de un cura, el padre José, quien transcurre una vida miserable abrumado por su compromiso con el bien y su complicidad

con el mal, mientras es perseguido por su ministerio y acogido y cuidado por gente sencilla hasta que un día es atrapado y fusilado por un teniente que tampoco sabe bien a bien por qué lo hace, sólo tiene en su mente la orden del jefe…

Converso católico a los 22 años en El Poder y la Gloria, Greene se hunde en reflexiones y disquisiciones sobre los retos de la vida de un ministro de culto que cree y tiene esperanza en Dios y sus designios, y que a la vez accede a la tentación, pues el padre José, perseguido por su fe, no es casto, tiene una hija, y además es alcohólico.

Con ese fardo el padre José huye constantemente para no ser apresado y fusilado como lo mandata el gran jefe político de la región.

Afectado por lo que hoy se conoce como el trastorno bipolar, Greene fantaseó desde joven con el suicidio. Su incapacidad de obrar como un católico ejemplar, sólo agudizaba su necesidad de comprender los grandes misterios de la fe: el pecado, la culpabilidad, el perdón, la eternidad, la redención, la santidad, refiere Rafael Narbona en ensayo sobre el escritor.

Así, en El Poder y la Gloria, dice Narbona, Greene aborda el conflicto moral planteado por la confrontación entre un pecador que muere como un santo y un ateo incorruptible que actúa como martillo de creyentes, aceptando la inmolación de inocentes para materializar un ideal. El

pecador es el cura de pueblo, aficionado al alcohol e incapaz de respetar su voto de castidad. “El espíritu incorruptible” es un teniente del Ejército que participa en la persecución religiosa desatada en Tabasco, con sangre india, carácter enérgico, desprendido y tenaz. Nunca piensa en sí mismo.

Graham Greene ambienta El Poder y la Gloria en esa época (1931-1935) y todo indica que transfirió algunos de los rasgos de Garrido Canabal al teniente sin nombre de su novela, si bien hizo más humano a su personaje, eximiéndole del narcisismo y la crueldad.

Lejos de la arrogancia y desdén mostrados por México en Caminos sin Ley, Greene cambia radicalmente en El Poder y la Gloria donde encuentra en Tabasco ternura y coraje donde el pueblo sencillo lucha por conservar su dignidad, aferrándose a virtudes como la fidelidad a Dios, a la familia y a la comunidad.

Advierte en ellos, lealtad, respeto y estoicismo, protegerán a padre José, pese a que conocen sus grandes debilidades, despreciando los 600 pesos que ofrece la autoridad de recompensa por denunciar su paradero.

Pueden, dice Greene, regatear un peso en un trato, pero no delatar a un hombre perseguido, aunque lo reconozcan entre un grupo de presos y la policía les conmine a identificarlo, si no quieren ser pasados por las armas. Morirán silenciosamente, sin protestar, humillarse o maldecir a Dios. En su fatalismo, hay aún espacio para la esperanza. Como la que el triste cura José guarda en su corazón afligido por la persecución de la autoridad y el propio reclamo por sus andanzas que le han dejado una hija de siete años que lo mira con odio de adulta, y por el alcohol, del que no ha podido desprenderse.

Al final, cuando la muerte lo alcanza, el espacio para la esperanza se agranda.

Les cuento, hace muchos años, quizá 60, mi papá Enrique un Viernes Santo me dio el libro El Poder y la Gloria; en ese entonces entendí poco.

Lo he releído cuatro veces y cada una, privilegio de leer un poco, creo que lo entiendo más. Garrido Canabal Manuel González Calzada, investigador y escritor, definía: “Alto, fuerte, erguido, de pasos firmes, de mirada perspicaz y penetrante, producto de unos ojos verdes de vivacidad reveladora de un grande y recio carácter; inconmovible, por lo general en sus decisiones, leal en el compromiso, macho en la paz y en la guerra; jugador decidido a la política, independiente en sus dominios, desde donde jamás, reconoció sino a un sólo jefe. Combatiente tenaz contra la adversidad propia, fiel a la amistad hondamente fincada; así era Tomás Garrido Canabal. Frío en la represión, constante en el rencor y el odio, tozudo en sus decisiones negativas; incrédulo ante la amenaza del desprestigio, violento en el castigo y la venganza, igual que su medio y su época; desconfiado ante la luz ajena, egocentrista,

absoluto, desdeñoso de la cultura en su más amplio sentido; escaso en su información sociológica, audaz en sus pretensiones de creador; de ideas explosivas altanero en su papel de jefe; así era Tomás Garrido Canabal”.

Camisas Rojas

Los Camisas Rojas fue una organización política fundada por el gobernador de Tabasco, Tomás Garrido Canabal durante su segundo período -1931-1935. Su uniforme estaba compuesto de camisas rojas, pantalones negros y boinas rojas. Estaba conformado por hombres y mujeres de entre 15 y 30 años de edad, con formación ideológica socialista, muy afín al estalinismo y su abierta posición anticlerical. Destruyeron consistentemente edificios y templos de la Iglesia Católica. Su definición ideológica se concentraba en anticapitalismo, antiimperialismo, anticlericalismo y marxismo-leninismo.

Aparte de la religión, los Camisas Rojas también atacaron otras cosas que consideraban perjudiciales para el progreso, sobre todo alcohol.

Han sido descritos como "fascista"; sin embargo, el himno de los Camisas Rojas era La Internacional. Algunos estudiosos han catalogado algunas políticas autoritarias de Garrido Canabal como más parecidas a las dictaduras de derecha europeas, aunque su decir era que deseaba convertir el estado tradicionalmente conservador de Tabasco en un modelo socialista.

Los Camisas Rojas han sido descritos como “tropas de choque de adoctrinamiento para la intensa campaña contra 'Dios y la religión”.

En 1934 Garrido fue nombrado secretario de agricultura Lázaro Cárdenas, con la esperanza de contener a los Camisas Rojas de esa manera. Sin embargo, Garrido se llevó a los Camisas Rojas a la Ciudad de México en la Universidad Nacional Autónoma de México para intervenir en la política estudiantil.

Los Camisas Rojas participaron en la campaña desfanatizadora como le llamó Garrido, realizando acopio de imágenes y de cualquier artículo religioso para posteriormente destruirlos en las plazas de los pueblos,fueron los encargados de realizar los cierres de iglesias, se sabe que de los 85 templos que había en el estado 68 fueron convertidos en escuelas, el resto fueron destruidas.

Tiroteo en la Ciudad de México En la mañana del domingo 30 de diciembre de 1934, aproximadamente 60 Camisas Rojas de Tabasco, que habían estado organizando manifestaciones antirreligiosas que incluían el cuestionamiento de la existencia de Dios, participaron en un enfrentamiento frente a la iglesia San Juan Bautista en la Ciudad de México que mató a cinco católicos que recibieron disparos y muchos más fueron heridos. Los “camisas rojas” gritaron al momento de los tiros «¡Viva la Revolución!». Fallecen por las balas María de la Luz Cirenia Camacho González, J. Inés Mendoza, Ángel Calderón, Inocencio Ramírez y Andrés Velázquez (algunos autores señalan sólo a Cirenia Camacho González como víctima mortal de los “Camisas Rojas” en dicha provocación).

Esto ocasionó una reacción de la comunidad católica en México y del entonces presidente Lázaro Cárdenas. En el incidente también un“camisa roja” fue linchado hasta la muerte por la multitud.

El gobierno de Lázaro Cárdenas arrestó a 62 “camisas” por participar en el ataque, así como tres católicos que lincharon al militante.

A causa de este incidente y del rompimiento entre el Presidente Cárdenas y el General Calles, el líder de los camisas rojas Tomás Garrido Canabal incondicional de Calles, se vio obligado a renunciar a la Secretaría de Agricultura y Ganadería el 15 de junio de 1935 y regresó a Tabasco.

En 1935, después de ordenar a sus Camisas Rojas que mataran a activistas católicos en la Ciudad de México que buscaban regresar a Tabasco, Garrido se vio obligado a dimitir y exiliarse en Costa Rica. Posteriormente, sus grupos paramilitares, incluidos los Camisas Rojas, fueron desmantelados.