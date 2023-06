Contraluz | Gonzalo Martínez Ortega

Gonzalo Martínez Ortega fue un muy destacado director, productor y guionista de cine y televisión, nacido en Camargo, Chihuahua en 1934, admirador de Querétaro y de alguna forma hermanado profesionalmente con nuestra entidad.

Cuatro hechos marcaron la relación de Gonzalo Martínez Ortega con Querétaro: la dirección de la laureada película “Longitud de Guerra” basada en la novela “Tomochic” del escritor queretano Heriberto Frías; la realización de su última película “El Hombre de la Mandolina” en nuestra ciudad; su trabajo conjunto con el insigne camarógrafo Rosalío Solano y con el guionista Rubén Torres destacado mentor avecindado en Querétaro; y la producción de telenovelas históricas como “La Antorcha Encendida” algunos de cuyos más espectaculares capítulos se filmaron también en nuestra ciudad.

Longitud de guerra

La película Longitud de Guerra fue dirigida por Gonzalo Martínez Ortega en 1976 y fotografiada por el camarógrafo queretano Rosalío Solano; en dicha novela Heriberto Frías cuenta su experiencia como soldado del ejército federal que reprimió la rebelión de los habitantes de dicho pueblo de Chihuahua contra el gobierno de Porfirio Díaz en 1891.

La película inicia en 1886 mostrando antecedentes de los tomochitecos como soldados voluntarios en el combate a los apaches bajo el mando de Joaquín Terrazas; su posterior retorno a la vida civil y el desarrollo de una particular conciencia socio-religiosa autonomista que los lleva a enfrentarse con el poder de los caciques locales que los oprimen, las compañías mineras y madereras extranjeras favorecidas por el gobierno central de Porfirio Díaz y el gobernador Lauro Carrillo, y posteriormente, la Iglesia Católica.

El pueblo se divide entre una minoría que ejerce el poder y respeta a la autoridad y una mayoría rebelde encabezada por Cruz Chávez que ejerce el liderazgo político y religioso.

Su primer enfrentamiento es con el gobierno local en una visita en la que el gobernador Carrillo sustrae pinturas de origen colonial de los santos de la Iglesia del lugar, que finalmente ante la presión popular, devuelve. Posteriormente los líderes rebeldes visitan a Teresa Urrea – curandera mística y revolucionaria- llamada “Santa de Caborca”, de quien se vuelven fervientes seguidores.

Ante ello, el sacerdote Rosendo Castelo, recrimina que hubieran colocado la imagen de Teresa Urrea en el altar de la iglesia, molestos, Chávez y la mayoría del pueblo desconocen su autoridad religiosa y de paso a la autoridad civil luego del respaldo de ésta al ministro de culto.

Lo anterior unido a otros intereses particulares llevan a exagerar la rebelión tanto a las autoridades locales como al gobernador Lauro Carrillo quien obtiene la orden central de represión del ejército contra los rebeldes.

Los partidarios del gobierno abandonan el pueblo y los insurgentes reciben apoyos diversos de grupos serranos que conocen bien el terreno y derrotan al primer contingente federal enviado a someterlos.

Entonces viene la orden directa de Porfirio Días de reducirlos con un mayor destacamento.

Los rebeldes se parapetan en la iglesia y en un cuartelillo desde el que resisten siendo finalmente diezmados y muertos, en tanto la iglesia es incendiada. Al final, solo un pequeño grupo de mujeres y niños sobreviven.

La película recibió cuatro nominaciones a los premios Ariel de 1977, entre ellos a Mejor Película y Mejor Director.

Fue además la película representante de México al Óscar a la mejor película de habla no inglesa.

Filmación de película aquí

Teniendo como anfitrión a Francisco Rabell, Gonzalo Martínez Ortega estuvo en Querétaro en 1984 para la controvertida filmación de “El Hombre de la Mandolina” –estrenada en 1985- con Rosita Quintana,

María Sorté, Alma Delfina, Omar Moreno, Alejandro Camacho, Juan Peláez, Héctor Reinoso y Roberto Dumont, entre otros.

Se trata de un drama ubicado a principios de los años 50 en el que una madre, “Doña Fina”, interpretada por Rosita Quintana, descubre que su hijo “Jardiel” (Omar Moreno), es homosexual, situación que provoca la desintegración familiar, comenzando por la muerte del padre y llevando a “Doña Fina” a encerrar a su hijo para evitar, el desprestigio social.

Teleseries

Después Gonzalo Martínez se dedicó con mayor empeño a la televisión, como productor, director y actor sumando a su cuenta teleseries como La gloria y el infierno, El padre Gallo, Tal como somos, Luz y sombra, primera parte de El vuelo del águila, conde también actuó con el papel de Francisco Villa, y La antorcha encendida.

Fue fundador del programa Memoria Audiovisual de los Pueblos Indígenas del Instituto Nacional Indigenista (INI), para el que filmó a más de veinte grupos indígenas de todo el país.

Gonzalo Martínez Ortega era hermano de las actrices Socorro Bonilla, Evangelina Martínez y Alma Delfina, y del también fallecido locutor Mario Iván Martínez, además de Luz Obdulia, Leopoldo, Guillermina, Rosa María y María Dora. Era tío de los también actores Evangelina Sosa, Roberto Sosa, Sergio Bonilla y Mario Iván Martínez.

La cuenta larga

Cuando estuvo aquí para filmar El Hombre de la Mandolina platiqué con Gonzalo Martínez tanto en la cafetería de El Gran Hotel como caminando por los andaderos en torno a Plaza de Armas y en otras calles en su búsqueda de locaciones.

Serio, amable, me contó el ya entonces reconocido cineasta, que había estudiado cinematografía en Moscú donde había vivido siete años, tanto estudiando como trabajando al final de su estancia allá como asistente de director.

Sobre las revoluciones y Tomochic, me comentó algo que garabatié en mi libreta y que no se me ha olvidado: los cambios sociales, me dijo, han tardado casi siempre más de lo que marca la lógica, generalmente porque no falta quienes pretendiendo acelerar los procesos lo que logran es empantanarlos o alargarlos. Hay algo de narcisismo en ello.

En México el cambio democrático estaba ya a punto con Porfirio Díaz que no dudaba en reprimir y favorecer a la oligarquía nacional y extranjera, y que ya anciano admitía la posibilidad de renunciar cuando se dio la lucha por las elecciones libres que Victoriano Huerta y el embajador de Estados Unidos se encargaron de aplastar, lo que nos consumió por lo menos diez años en disputas de grupos en las que había grandes y justos anhelos populares, pero en los que no faltaban afanes e intereses personalistas. Algo parecido pasó en Rusia con el levantamiento bolchevique cuando ya la monarquía estaba casi desecada por las guerras, la represión, el hambre y el alejamiento de pueblo y gobierno… Y si nos vamos más atrás la Revolución Francesa se marchitó con personajes como Robespierre y toda aquella lúgubre cofradía de moralistas inmorales que logró en muy pocos años que Napoleón sepultara la Revolución popular y se coronara Emperador… “Yo creo que en Tomochic como en muchas insurgencias en todo el mundo, las cosas pudieron haberse arreglado con una actitud sincera de diálogo por ambas partes, respetando a todas las personas y su derecho a vivir dignamente y a ejercer sus libertades, entre ellas la de manifestación y la religiosa… Pero alguien impuso el aquí y el ahora desconociendo los ciclos históricos y la sabiduría de la cuenta larga”.