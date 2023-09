Contraluz | Ignacio Solares 

“Creo que la duda es una fuente inagotable de inspiración, de angustia y quizá de revelación. Pienso que solo cuando empiezas a dudar empiezas a encontrar el camino por el cual llegar a la verdadera fe. Lo que me parece difícil, quizá imposible, es partir de la fe y luego recorrer el camino. Creo que la fe hay que ganársela a partir de las dudas y de todos los golpes que te va dando la vida para afianzar la creencia...” afirmaba en entrevista Ignacio Solares, novelista, narrador, editor, columnista y periodista cultural quien falleciera hace ocho días –el jueves 24 de agosto pasado- en la ciudad de México.

Reconocido por su vasta y destacada obra el escritor nacido, el 15 de enero de 1945 en Ciudad Juárez Chihuahua, no escondió nunca su condición de creyente, aunque tampoco alardeaba de ella al igual que uno de sus grandes maestros: Vicente Leñero.

En diciembre de 2016, al recibir el doctorado “Honoris Causa” de la Universidad Autónoma de Chihuahua, no tuvo empacho en reconocer que los jesuitas fueron sus grandes maestros: “Me marcaron con un fuego ardiente en el corazón. No he dejado de ser un profundo discípulo porque han sido los mejores maestros que he tenido y me tocaron un punto que traía débil: el espiritual”.

Solares ahonda en sus novelas, obras de teatro y cuentos en el amplio espectro de la condición humana buscando airear sus confines más trascendentes y misteriosos como la valentía y el miedo, los fantasmas de la historia, lo sagrado y lo onírico, el destino y el azar, el bien y el mal, la vida y la muerte, el psicoanálisis, el amor y el odio… Amigo y admirador de Vicente Leñero fue asiduo asistente del grupo llamado “Los Católicos” –aunque él prefería el nombre de cristianos- en el que se dialogaba y discutía sobre experiencias espirituales, sobre la Fe, sobre Dios.

No se acogió a capillas literarias, ni buscó cargos gubernamentales en consulados o como agregado cultural en embajadas. Fue escritor persistente y constante, maestro de tiempo completo en la UNAM y funcionario en la misma en áreas relacionadas con el arte y la comunicación.

Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras y fue docente de la misma, así como de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Ignacio Solares estuvo ligado al periodismo cultural de México durante más de 50 años. Empezó en El Heraldo de México en el suplemento cultural dirigido por Luis Spota; laboró luego en “Claudia” con Vicente Leñero; dirigió el suplemento cultural del periódico Excélsior, Diorama de la Cultura, hasta la salida de Julio Scherer en 1976; y fue parte del equipo de redacción de publicaciones emblemáticas como “Revista de Revistas”, “Plural”, “Quimera”, “Hoy” y “La cultura en México”; fue también significativa su presencia de 2004 a 2017, al frente de la Revista de la UNAM.

Narrador, dramaturgo, editor y ensayista, Solares fue acreedor a distinciones como la beca de John S. Guggenheim Foundation; el Premio Xavier Villaurrutia en 1998 por la novela “El sitio”; el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares en 1996 por “Nen, la inútil”; y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura en 2010. También fue reconocido con el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez en 2008 que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Dentro de la UNAM tuvo a su cargo la dirección de Teatro y Danza (1994-1997), el Departamento de Literatura (1997-2000) y la Coordinación de Difusión Cultural (2000-2003).

Su trayectoria literaria inició en 1972 con la publicación del libro de cuentos “El hombre habitado”.

Como novelista destaca su trilogía histórica “La Noche de Ángeles” (1981), “Madero, el otro" (1989) y “Columbus" (1996), que entre otras novelas lo llevó a ser considerado un “maestro excepcional de la narrativa contemporánea mexicana”, en 2015, por sus 70 años, el gobierno de Chihuahua instituyó el Premio Chihuahuense de Narrativa Histórica Ignacio Solares.

Gran parte de su obra ha sido traducida al inglés, francés y ruso. Entre sus obras teatrales destacan: El jefe máximo (1991), Desenlace (1992), El problema es otro (1992), El gran lector (1993), Infidencias (1994), Tríptico (1994), La flor amenazada (1995), Los mochos (1996), La vida empieza mañana (1996), La moneda de oro ¿Freud o Jung? (2002) y Si buscas la paz, prepárate para la guerra (2003). En el género de crónica periodística, Ignacio Solares destacó con el texto “Delirium tremens”, basado en el testimonio de 110 alcohólicos recluidos en sanatorios psiquiátricos.

En 62 años la Universidad Autónoma de Chihuahua sólo había entregado hasta 2016 cinco doctorados Honoris Causa: a Carlos Fuentes, a Martín Luis Guzmán, a José Fuentes Mares, a Carlos Montemayor y a Ignacio Solares.

El doctorado fue propuesto por Luis Alberto Fierro Ramírez, rector de la UACH, y aprobado por unanimidad por el Consejo Técnico.

Por su trabajo también recibió diversos reconocimientos como:

Premio Magda Donato, en 1989 por su obra Casa de encantamiento. Premio Literario Internacional "Diana/Novedades", en 1991 por La noche de Ángeles. Premio Julio Bracho, en 1992 por El jefe máximo. Premio Nacional de Periodismo de México en el área de Divulgación Cultural, en 1994. Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares, en 1996 por Nen, la inútil. Reconocimiento Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, FIL Guadalajara, en 2008. Medalla de Bellas Artes en 2022.

Con la partida de Ignacio Solares México ha perdido a un escritor brillante, dedicado, congruente y honesto que supo plasmar mediante la palabra sabios retales de su tiempo, de su generación, de sus inquietudes, de sus esperanzas y de su patria.