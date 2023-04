Contraluz | Jacques Maritain

Se cumplen hoy 50 años del fallecimiento del filósofo francés, Jacques Maritain definido por muchos como "el gran pensador cristiano de la democracia".

Aspecto fundamental del mensaje de Jacques Maritain es el acento que pone siempre en la centralidad de la persona humana, con todas sus limitaciones pero también con su trascendencia. La gran cuestión de los derechos humanos universales, fundamentados en el derecho natural, constituye la única base realmente sólida, según el pensador, para cualquier análisis de nuestra realidad humana colectiva. Una de las más importantes obras de Maritain es, según los expertos, El hombre y el Estado. Publicada en 1950, Maritain alerta en ella sobre la creciente relativización de la soberanía estatal, y anuncia lo que después ha sido la crisis del concepto Estado-nación y la hoy tan conocida globalización ante la que propone un gran acuerdo entre todos los pueblos.

Sus reflexiones fueron acentos importantes en la encíclica “Pacem in Terris” de Juan XXIII y en el magisterio de Paulo VI quien lo invitó al Concilio Vaticano II y destacó sus aportes sobre el humanismo integral en tiempos conflictivos de esta época postmoderna.

Esta reflexión resume perfectamente la importancia de un gran acuerdo entre todos los pueblos, incluido en la encíclica Pacem in Terris de Juan XXIII: "Para Tomás de Aquino y para Aristóteles, la autosuficiencia (no total, sino relativa) es la propiedad esencial de la sociedad perfecta, que es a su vez la meta hacia la que tiende la evolución de las formas políticas humanas; y el primer bien garantizado por una sociedad perfecta (un bien que se consustancia con su vida y su unidad) es la paz interna y externa”; y en el magisterio de Paulo VI en especial en su Encíclica “Populorum Progressio” (1967).

Vale anotar que Maritain supo poner el acento en la inseparable vinculación entre la ética y la política como la única forma de humanizar la sociedad.

En nuestro tiempo el pensamiento de Jacques Maritain ha cobrado relevancia, frente a la visión netamente existencialista de filósofos contemporáneos para quienes el enigma de la vida es su absurdidad. Y es que entre estrés, sobresaltos, violencia, aburrimiento y acedia hombre y mujer de hoy parecieran instalados en una sociedad donde se valora más la capacidad de poseer para obtener placer, y en la que el consumo es elemento que condiciona toda la experiencia humana. Este mundo, con alergia a los valores, está provocando una frustración y una angustia que, al mismo tiempo, apuntan hacia una reacción moral y espiritual.

GUERRA CIVIL

En 1936, Jacques Maritain había publicado la obra “Humanismo integral”, una genial aportación al difícil momento que vivía España, en plena guerra civil, y que después ha servido para dejar bien claro que la concepción cristiana del hombre no es incompatible con las democracias de nuestro tiempo.

Partidario de una sociedad abierta y plural inspirada en el principio de cooperación entre los diferentes, Maritain fue defensor de los sistemas democráticos basados en la participación popular, la libertad ideológica y de culto y los derechos humanos que entendía enraizaban en la ley natural.

Su actitud de enfrentamiento con el régimen francés de Vichy –que había cedido y simpatizaba con el nacionalsocialismo hitleriano-, es coherente con estos planteamientos de su filosofía política. Igualmente, tras hechos como el bombardeo de Guernica y las matanzas de republicanos llevadas a cabo en Extremadura por el general Queipo de Llano, se opuso a considerar la Guerra Civil española como una “Cruzada”, ni siquiera a considerar como dignas de ser llamadas católicas a las tropas mandadas por Franco y demás generales golpistas.

Enemigo del nacionalsocialismo, lo fue también del comunismo, cuyo ateísmo suponía un vicio radical. Fue muy crítico con el Estado burgués, el sistema capitalista y una concepción liberal de la propiedad privada, pero no hasta el punto de convertirse por ello, como a veces se dijo, en un rouge chrétien –cristiano rojo-. Sostiene la prevalencia de la persona sobre el mercado y el destino universal de los bienes.

EL BIEN COMÚN

El Estado no tiene otro fin que asegurar el bien común. Este es distinto de la suma de los intereses particulares. El deber del Estado es la justicia. El poder político se legitima si está al servicio del hombre. Pero un hombre concreto que no se entiende sin su dimensión comunitaria.

El bien común es uno de los conceptos claves de la filosofía política de Maritain para quien el fin de la sociedad política es perseguir el bien común. Pero este bien común no es la mera suma de los bienes particulares. Repite con santo Tomás que cada persona individual es, con respecto a toda la comunidad, lo que la parte con respecto al todo. Dice Maritain: formo parte del Estado en razón de ciertas relaciones con cosas de la vida común que afectan a todo mi ser, pero en razón de otras relaciones (que también afectan a todo mi ser), con cosas más importantes que la vida en común, hay en mí bienes y valores que no existen por el Estado ni para el Estado y que están fuera del Estado.

La democracia no es simple aritmética. Los valores humanos no obedecen a criterios estadísticos. La calidad no es procreación de la cantidad.

Por su carácter de común, este bien abarca tanto a la sociedad como a la persona. Es, pues, común “al todo y a las partes, digo a las partes como si fueren todos, porque la noción misma de persona, significa totalidad”.

En otras palabras, en tanto se es “individuo”, se es parte de la sociedad y en cuanto se es “persona”, es decir, algo más que simple fragmento de materia, se participa de lo social en cuanto se permite al hombre la realización plena de sus más altas funciones en este sentido, “per se”. No es el ser humano simple elemento sirviente del Estado.

Este personalismo de Maritain es asiento básico para condenar toda forma de totalitarismo que siempre pretende absorber hasta las funciones más espirituales del ciudadano. Y al mismo tiempo implica un rechazo de la tesis individualista liberal que considera al hombre como simple átomo social.

Aunque resulta obvio, no está de más insistir, y es el propio Maritain quien lo expresa, que el individuo y la persona no son dos seres distintos:

“No existe en mí una realidad que se llama individuo y otra que se dice persona, sino que es un mismo ser, el cual, en un sentido es individuo y en otro es persona. Todo yo soy individuo en razón de lo que poseo por la materia, y todo entero, persona, por lo que me viene del espíritu”. Según Maritain, el bien común implica tres elementos fundamentales:

1) redistribución, ayuda al desarrollo personal; 2) autoridad, es su fundamento; 3) moralidad intrínseca.

Es decir, que la función del bien común obliga a compartir los bienes sociales para beneficio de la persona, para su perfección.

Influencia en México

El pensamiento de Jacques Maritain así como el de Emmanuel Mounier –“El Personalismo”- han tenido importante influencia en el mundo, incluido México.

Fue en Maritain y Mounier en quienes desde 1929 abrevaron intelectuales mexicanos como Manuel Herrera y Lasso, Jesús Guisa y Azevedo, Carlos Gómez Lomelí, Oswaldo Robles, Daniel Kuri Breña,

Manuel Gómez Morín, Efraín González Luna, Basilio Rueda, Efraín González Morfín, Carlos Castillo Peraza quienes, desde los años treinta, formaron parte de un movimiento que buscó la renovación del aparato político mexicano mediante la fundación y conformación del “no confesional” Partido Acción Nacional.

Jesús Iván Moro Muro lo recordó recientemente en ensayo donde examinó la recepción e influencia del pensamiento de Jacques Maritain en México desde 1929, primordialmente a partir de la publicación en 1936 de su Humanisme intégral: problèmes temporels et spirituels d’une nouvelle chrétienté.

Ahí postula que el neotomismo y el “humanismo teocéntrico” –opositor al humanismo antropocéntrico moderno- defendidos por Maritain ha tenido profundo impacto en intelectuales católicos mexicanos… aunque los de ahora se encuentren un poco dispersos o quizá deslavados.