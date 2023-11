Contraluz | Kennedy y AL

Hace poco más de 62 años –el 13 de marzo de |1961- el entonces presidente de Estados Unidos John F. Kennedy hizo en la Casa Blanca, ante los embajadores latinoamericanos, la propuesta oficial de la Alianza para el Progreso mediante la cual se proyectó una inversión de 20 mil millones de dólares cuyo objetivo sería mejorar la vida de todos los habitantes del continente.

La Alianza fue aprobada por los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) en agosto del mismo año en Punta del Este, Uruguay, a excepción de Cuba.

Objetivos específicos proyectaban un incremento anual del 2.5 por ciento en el ingreso del capital; establecimiento de gobiernos democráticos, eliminación del analfabetismo de adultos para 1970; estabilidad de precios, eliminación de la inflación o deflación; mayor equidad en la distribución del ingreso; reforma agraria; y planificación económica y social.

Para garantizar estos objetivos, Estados Unidos se comprometía a cooperar en aspectos técnicos y financieros.

No fue de extrañar que Cuba se opusiera a firmar la carta de acuerdo final, pues la Alianza entrañaba una forma de contrarrestar la influencia de su revolución, la injerencia de Moscú en otras naciones del continente y, especialmente, la expansión del comunismo en la región.

La opinión pública recibió con entusiasmo la declaración de la Alianza para el Progreso, y sus inicios fueron muy promisorios, pero lamentablemente el programa quedó trunco y duró sólo hasta 1970 ya bastante mermado pues tras el asesinato de Kennedy –del que el próximo día 22 se cumplirán 60 años-, sus sucesores limitaron la ayuda financiera estadounidense en América Latina, prefiriendo acuerdos bilaterales en los que primaba la cooperación militar.

Vino entonces el recrudecimiento de dictaduras y cruentos golpes militares en América Latina: Chile 1973, Uruguay 1973, Argentina 1976, Jamaica 1980, Guatemala 1982, Panamá –seguido de la invasión de EU- 1988, Haití 1988-1989.

Un programa sustentado en aquel de hace 62 años fue propuesto por la administración de Donald Trump –América Crece- en 2019 sin mayores resultados; éste como medida para enfrentar el crecimiento de la influencia de China en naciones del continente.

KENNEDY

John F. Kennedy, nació en Massachusetts el 29 de mayo de 1917 y fue asesinado en Dallas, Texas el 22 de noviembre de 1963; se desempeñó como el trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos.

En la Segunda Guerra Mundial, destacó y fue ampliamente reconocido por su liderazgo como comandante de la lancha torpedera PT-109 en el área del Pacífico Sur.

Al inicio de su carrera política Kennedy representó al estado de Massachusetts como miembro de la Cámara de Representantes desde 1947 hasta 1953. Luego, como senador, desde 1953 hasta que asumió la Presidencia en 1961.

Con 43 años, fue el candidato presidencial del Partido Demócrata en 1960, derrotó a Richard Nixon en una de las votaciones presidenciales más cerradas.

Durante su ejercicio tuvieron lugar la fracasada invasión de Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles de Cuba, la construcción del Muro de Berlín, el inicio de la carrera espacial y la consolidación del Movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, así como las primeras acciones de su país en la guerra de Vietnam.

Sobre el magnicidio existen múltiples teorías pese a que la oficial Comisión Warren concluyó que Lee Harvey Oswald, asesinado dos días después por un mafioso Jack Ruby, había actuado solo. En 1979 el Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos estimó que pudo existir, como la mayoría del pueblo creía, una conspiración.

El tema ha sido debatido desde entonces existiendo múltiples teorías sobre el magnicidio la mayoría de los cuales habla de un complejo trabajo liderado por los órganos de espionaje e inteligencia del país que además habrían impulsado la leyenda negra de amoríos y despilfarros de quien, eso sí está comprobado, padecía fuertes dolores por enfermedades serias que lo limitaban, en especial una lesión en la columna vertebral.

Muchos han considerado a Kennedy como un ícono de las aspiraciones y esperanzas estadounidenses; en algunas encuestas en su país continúa siendo estimado como uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos.

Harvard, Marina, Congreso y Presidencia

Los padres de Kennedy fueron Joseph P. Kennedy, Sr. y Rose Fitzgerald. Joseph fue un empresario exitoso y líder de la comunidad Irlando-estadounidense; fue embajador ante el Reino Unido. Rose era la hija mayor de John "Honey Fitz" Fitzgerald, una prominente figura política de Boston, que fue congresista y alcalde de su ciudad.

Durante sus primeros diez años vivió en Brookline, Massachusetts. En 1927 se mudó a Nueva York donde fue scout de 1929 a 1931, siendo el primer scout que llegó a presidente de los Estados Unidos. En 1936 se matriculó para cursar su primer año en la Universidad de Harvard.

En 1940 completó su tesis, «Appeasement in Münich», sobre la participación del Reino Unido en los Acuerdos de Múnich. Se graduó cum laude en Harvard con un título en relaciones internacionales; en julio del mismo año su tesis fue publicada con el título Por qué Inglaterra se durmió (Why England Slept), que se convirtió en best seller.

En la primavera de 1941 se ofreció como voluntario para el Ejército de los Estados Unidos, pero fue rechazado inicialmente por sus problemas de columna vertebral. Sin embargo, en septiembre de ese año la Armada de los Estados Unidos lo aceptó.

Trabajó con el rango de alférez de fragata y participó en varias misiones y fue ascendido a alférez de navío. Recibió significativos reconocimientos por su valentía en misiones peligrosas, entre ellas la Medalla de la Marina y del Cuerpo de Marines.

Kennedy contrajo matrimonio con Jacqueline Lee Bouvier el 12 de septiembre de 1953. Durante los dos años siguientes se sometió a varias operaciones por sus problemas de columna vertebral. Llegó a estar a las puertas de la muerte por lo que recibió el sacramento de la extremaunción, como ocurriría tres veces más en su vida.

El 13 de julio de 1960 Kennedy fue elegido candidato presidencial demócrata. Los temas de mayor importancia y debate incluían el catolicismo de Kennedy, Cuba, la preocupación respecto a si

la Unión Soviética estaba ganando o no la carrera espacial, los programas de misiles y la promoción de los derechos civiles.

No eludió abordar el tema de su religión: “Al contrario de lo que los periódicos señalan, puntualizó, yo no soy el candidato católico a presidente. Soy el candidato del Partido Demócrata a presidente, que resulta que también es católico. No hablo por mi Iglesia en temas públicos –y la Iglesia no habla por mí- (…) Pero si alguna vez llegara el tiempo –y yo no creo que tal conflicto sea remotamente posiblecuando el cargo requiera o que viole mi conciencia o que viole el interés nacional, entonces renunciaré al cargo; y espero que cualquier servidor público cuerdo haga lo mismo”.

Entre septiembre y octubre se realizaron tres debates presidenciales entre Kennedy y Richard Nixon, en ese momento vicepresidente de los Estados Unidos y también el candidato presidencial Republicano.

Tras los debates la campaña de Kennedy ganó impulso, logrando sobrepasar por algunos puntos a Nixon en la mayoría de las encuestas. El martes 8 de noviembre, Kennedy venció a Nixon en una de las elecciones presidenciales más reñidas del siglo XX. Una de sus primeras acciones como presidente fue La Alianza para el Progreso de todos los países del continente.