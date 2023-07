Historia, leyendas y mitos van siempre entreverados decantando el ser y el querer ser de los pueblos, me dijo un día el maestro Eduardo Loarca Castillo cuando lo inquirí sobre la leyenda de la Fundación de Querétaro el 25 de julio de 1531.

Puso entonces varios ejemplos destacando la leyenda de la fundación de Roma por Rómulo y Remo que según la leyenda, fueron amamantados por una loba.

Me habló entonces de cómo se forjaba la identidad de los pueblos enhebrando hechos, no todos confirmados, y leyendas y mitos que aderezaban, con orgullo, un pasado, simiente de lo que finalmente somos y génesis de lo que queríamos y queremos ser. Y me refirió entonces que las crónicas y leyendas sobre nuestra ciudad y región hablaban de pueblos originarios de chichimecas, purépechas y otomíes que sucesivamente dejaron diversas estelas de cultura –El Cerrito en Corregidora es su máxima y mayor expresión-. Así, cuenta la leyenda que Fernando de Tapia conminó a los caciques indígenas para que se rindiesen pacíficamente, por lo que ambos bandos decidieron efectuar el simbólico combate el 25 de julio de 1531.

Crónicas de la época mencionan que el combate en el cerro de Sangremal no pudo concluirse, debido a que al caer la tarde el cielo se nubló y una gran cruz apareció en las alturas acompañando a Santiago Apóstol, atemorizando a los indígenas quienes se rindieron.

Cierto es que la ambigüedad sobre la fundación de Santiago de Querétaro tiene qué ver con la falta de una cédula oficial que la confirme. Ante ello, el ex cronista Andrés Garrido del Toral (qepd), cronista, sostenía que más que un solo hecho fundacional, existió todo un proceso que tuvo lugar entre 1531 y 1538 entre cuyos eventos se encontraban intentos de Nuño de Guzmán por apropiarse de lo que hoy abarca la zona de Querétaro. Posteriormente, en 1533, un ejército del conquistador español Juan de Oñate se enfrentó por primera vez a los pueblos asentados en la región en un combate donde cuatro españoles resultaron heridos.

Y finalmente, la entrada definitiva de los hombres de Acámbaro que dependían de Nuño de Guzmán, al mando de Hernán Pérez de Bocanegra quienes entraron en conciliación con Conín, Fernando de Tapia, con quien consumaron la pacificación de Querétaro.

Conín, junto con su hijo Diego de Tapia, estuvo al cuidado de la recién fundada villa hasta el año de 1571, en que falleció. Otros personajes fueron el virrey don Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montesclaros, que en 1606 le otorgó a Querétaro categoría de pueblo y título de villa, y don Francisco Fernández de la Cueva, duque de Albuquerque, quien le dio el título de “muy noble y leal ciudad de Santiago de Querétaro”.

En documento de 1582 conocido como La Relación de Querétaro, se cita que “el pueblo está muy galantemente fundado en forma de un juego de ajedrez según lo trazó el dicho Juan Sánchez Alanís con muy grandes y espaciosas calles puestas en buen concierto y orden”.

La ciudad se caracteriza por poseer una buena cantidad de edificios levantados durante el Virreinato y además tiene un destacado sitio en la historia mexicana por los sucesos que en ella se desarrollaron. Aunado a ello, la fisonomía urbana ofrece una agradable impresión al mostrar sus casas, palacios y templos fabricados por lo general en cantera de color rosa.

El clima templado y el ser cruce de caminos del centro al occidente y al norte de la Nueva España, hicieron de Querétaro un lugar privilegiado donde congregaciones religiosas de todo orden encontraron abrigo y desarrollo.

Franciscanos, Agustinos, Dominicos, Mercedarios, Filipenses erigieron templos, escuelas, hospitales y casas de formación, destacando el primer Colegio de América de Propaganda Fide en el Convento de La Cruz.

Cantata

Mario Arturo Ramos, poeta y autor, concibió y compuso junto con Jesús Monárrez, en la última década del siglo anterior, la “Cantata Querétaro” en homenaje a su ciudad natal.

Gracias al respaldo del entonces gobernador Enrique Burgos García la obra se grabó en CD en la voz de León Gerardo. La Cantata atesora poesía y música en torno a los grandes acontecimientos de la ciudad, desde su Fundación, hasta el presente, en la que se exaltan con alegre serenidad –letra y armonía-, los grandes hechos sociales e históricos que nos han acompañado: La Fundación, El Agua, La Independencia, El Mestizaje, El Fin de Siglo (XIX al XX), Los Queretanos, La Corregidora y varios más que por fortuna quedaron prendados al tiempo.

Además se hicieron representaciones en la casona donde se asentaba el café “Quadros”; en Plaza de Armas, ante una multitud celebrante, interpretada por Alberto Ángel “El Cuervo”; y en un singular y exitoso evento “La Semana de Querétaro” realizado en San Lázaro -Cámara de Diputados- en la Ciudad de México.

Deseable sería, en estos nuevos tiempos, una reedición de la Cantata Querétaro cuyo tema La Fundación hemos visto y escuchado de una Estudiantina capitalina con realización de espléndido video de Paris Ramos, hijo de Mario Arturo.