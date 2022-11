Contraluz | Marchas

La multitudinaria marcha en contra de la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador, celebrada en la Ciudad de México y replicada en alrededor de 50 ciudades importantes del país, incluido Querétaro, ha sido un sonoro ejercicio de libertad en defensa de nuestra perfectible democracia, de nuestras instituciones y de nuestras leyes; un ejercicio que llama al discernimiento, a la tolerancia, a la pluralidad y al respeto al otro; un sereno despertar de la oposición popular –todos somos pueblo-, en contra de cuestionables dictados del presidente López Obrador, mismos que lamentablemente ha arropado más entre vituperios y descalificaciones que con argumentaciones y razonamientos sólidos.

José Wondelberg, expresidente del IFE y único orador en la conclusión de la marcha en el Monumento a la Revolución definió: “Nuestro futuro no puede ser resultado de la seducción de un pasado que fue desterrado. No a la destrucción del INE, no a la destrucción de los institutos locales, no al autoritarismo”.

Los cambios constitucionales propuestos por el presidente y secundados por Morena y sus partidos rémora, lograron unir y concentrar por primera vez a sectores populares disidentes, a organizaciones civiles y a partidos opositores que clamaron junto con otras consignas: “el INE no se toca”.

Otros de los puntos que aborda la iniciativa de reforma electoral refieren cuestiones relacionados con el financiamiento a los partidos políticos, la reducción del número de legisladores en ambas cámaras, la elección de consejeros electorales, y la propuesta de elección de diputados mediante listas plurinominales eliminando la elección directa de candidatos por cada distrito.

Ciertamente varios puntos de la propuesta pueden revisarse y debatirse con argumentos y razonamientos serios. Pero lamentablemente ese no ha sido el tenor de los representantes de Morena que hasta ahora han eludido su responsabilidad acogiéndose al dictado de no cambiar “ni una coma” de las propuestas hechas desde Palacio Nacional, lo cual obviamente es una afrenta a la inteligencia, a la civilidad y a la riqueza implícita en todo parlamento auténticamente democrático.

Por lo pronto, la cortina de humo distractora de los argumentos de fondo ha sido negar la dimensión de las multitudes que supieron marchar con civilidad y respeto, y anunciar muy al estilo de los regímenes populistas, una contramarcha –que todos los gobernadores, legisladores y organizaciones morenistas han acogido sin cuestionamiento alguno- el próximo 27 de noviembre que culminaría en el Zócalo capitalino con un mensaje alusivo a los logros de cuatro años de la administración y el inicio del último tercio de la misma..

En todo ello, lo más lamentable es que no se ha querido aceptar la dimensión de las manifestaciones del pasado domingo –no hubo acarreados, ni pase de listas, ni tortas y refrescos, ni…- cuya solicitud fue clara: no volver al pasado del partido único y del presidente con poderes metaconstitucionales.

Tampoco se ha ahondado en la pertinencia de un debate de altura sobre las diferentes propuestas de la reforma electoral. Preocupante es que la injuria haya ocupado el lugar de la convocatoria a la discusión serena y honesta; y se haya ignorado la inoportunidad de la reforma a escasos dos años del fin de sexenio.

En definitiva, la marcha del domingo 13 marcó un parteaguas en el que cientos de miles de mexicanos encontraron en ella foro para expresarse democráticamente, en paz y en libertad.

En el vértice, queda la figura de José Wondelberg, voz serena y clara, con larga y reconocida trayectoria en la izquierda liberal, clamando por no retornar al pasado y destruir lo que ha costado a los mexicanos décadas para lograr desarrollo político y madurez nacional. Queda también la alerta lanzada por Roger Bartra, antropólogo y sociólogo, también de larga trayectoria liberal de auténtica izquierda, quien definió la situación política actual como “aciaga, difícil y peligrosa” por la intención de liquidar la independencia del INE, por la táctica de la imposición por medio del chantaje; y por la nula negociación del gobierno federal con los partidos políticos de oposición, como anteriormente venía ocurriendo, en un ejercicio político serio y racional.

Nuestra Constitución establece en su artículo 135 que para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados. Sin embargo, aunque la iniciativa de reforma electoral se ha venido discutiendo en comisiones legislativas, como se prevé que las votaciones decisivas no tengan los dos tercios de votos necesarios para cambiar la Constitución, se habla ahora, de nueva cuenta, de un cuestionable Plan B mediante la reforma de leyes secundarias para lograr los objetivos de Morena y el presidente López Obrador. En definitiva lo que se pretende, en medio de todas las reformas electorales propuestas, es que el Gobierno Federal mantenga el poder, sea el árbitro de todas las elecciones y tenga mayorías garantizadas en ambas cámaras. Como antes…