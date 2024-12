Contraluz / Mario Arturo Ramos: un queretano non 

La noticia me alcanzó muy de mañana, apenas antes de que albeara el día. Y entonces memoria y pensamiento fluyeron entre tristeza y gratitudes, en caudal de recuerdos y sentimientos buenos. Mario Arturo, mi viejo y gran amigo, había muerto la víspera, el 3 de diciembre tras larga enfermedad que sobrellevó con lucidez de sabio y con hombría de valiente.

Su vida fue un prodigio de encuentro con certezas concatenadas que supo elegir tras vencer dudas y adversidades que no le faltaron.

Fue amigo fiel consigo mismo y de ahí amigo non con sus amigos.

Con gran orgullo y gratitud me cuento entre ellos.

Y cómo no serlo si tuvo siempre la mano tendida en días de crisis y la sonrisa abierta en días de celebración.

Cómo no serlo con quien me ofreció techo cuando, aventurado en la gran capital, creyó que me faltaba; me inyectó ánimo cuando se me cerraban puertas; su alegría fue como de clarín cuando el túnel de desesperanza llegaba a su fin; me ofreció fiesta, canto y música en su casa cuando el día declinaba…

Por ello mi elogio es a la amistad, a su amistad cristalina, como su risa, como su ironía, como su integridad que supo mantener alegremente enhiesta, pese a que en su vida no faltaron traiciones, envidias e incomprensiones.

Por todo lo anterior puedo decir con Miguel de Cervantes, refiriéndome a Mario Arturo: amistades que son ciertas nadie las puede turbar. Y con ello incluyo a sus amigos que igual que yo supieron de su vitalidad y entrega; de su generosidad y alegría; de su ingenio y energía.

Díganlo si no, Sergio Arturo, José Dolores, y tantos más ya idos como Carlos Rigual, Salvador Alcocer…

Pero mi elogio es también a su amor por la palabra hecha poesía y canción, con la que trascendió más allá de calificativos temporales, alcanzando la dimensión única y fértil del alma creadora.

Y finalmente mi elogio es también por su condición con Querétaro al que amaba profundamente, complejo de Edipo geográfico, le llamaba; pero también del que se apartaba a intervalos como quien se sabe injustamente incomprendido.

Nacido el 15 de diciembre de 1949 Mario Arturo falleció este 3 de diciembre pasado a solo 12 días de cumplir 75 años, habiendo honrado a la vida, a su Patria y a su destino: el arte y el bien. Nuestro afecto y solidaridad con Lourdes, Dante y Paris con quienes Mario Arturo supo de sapiencia, amor y generosidad. Infancia vivió infancia y adolescencia al cuidado de su tía Lola a quien amaba profundamente. Sobre su apodo e infancia relató: “Heredé el apodo del hermano mayor que por el color de los ojos le llamaban “El Gato”, por lo tanto fui “El Gatillo” y confieso que el pseudónimo medio me caía bien. Fue habitual que entre los vecinos, nadie conociera mi nombre y sí el apodo; que se hizo popular en peleas de barrio y en algunas fiestas donde era bienvenido o temido. Fueron tiempos de comenzar a desafiar las hojas en blanco, como hacen los gatos con la vida. En mis constantes viajes siempre busqué y busco en calles solitarias a un gato, al que le canto o le digo poemas”.

Encuentro

Mi amistad con Mario Arturo empezó a principios de la década de los años 80 del siglo pasado cuando laboraba yo en Noticias. Fue mi compañero Sergio Arturo Venegas, reportero en Noticias y líder sindical del STIRT quien me acercó a él, cuya obra conocía mejor que yo.

Lo entrevisté para un suplemento que había en el periódico, donde me contó de la obra que como investigador preparaba, una antología de la letra cantada en México con el título de “La letra cantada”.

Para ese entonces Mario Arturo había sido ya destacado participante y director de talleres de poesía en Sinaloa y en Baja California donde era ya apreciado y reconocido; y era autor de la letra de más de un centenar de temas que habían alcanzado ya popularidad en la lírica nacional.

En medio de éxitos Mario había pasado también por diversos infortunios como el fallecimiento de su primera esposa en Sinaloa con quien procreó a su primogénito Dante.

Con el tiempo conoció a Lourdes Cervantes, primera bailarina de importantes grupos de danza folklórica, con quien procreó a Paris y quien durante casi 50 años lo alentó y secundó en sus diversas tareas y retos.

Por ese entonces Mario Arturo junto con Jesús Monárrez reconocido compositor y cantante escribió a su tierra un bello tema: “Mi Querétaro Bonito” que grabaron León Gerardo y Carlos Rubio Chávez.

Lucha sindical

Se interesó entonces Mario Arturo en la lucha sindical en la búsqueda de mejores perspectivas para el gremio de autores y compositores de México en la SACM.

En entrevista para Notimex en diciembre de 2019. el prestigiado periodista cultural Víctor Roura lo cuestionó sobre aquellos días: -En los años setenta el mundo de la composición en México lo dirigía, como si fuera un cacique, Carlos Gómez Barrera. Nadie se le oponía, excepto gente como Raúl Lavista, Guadalupe Trigo o usted. La lucha fue ardua, incluso la muerte de Guadalupe Trigo, en 1982, fue en circunstancias muy extrañas. Usted ha sido golpeado literalmente por estas fuerzas oscuras del sindicalismo oficial…

“Los gremios que agrupan a creativos, llamados sociedades autorales, viven en medio de dos visiones que marcan su existencia. Pocas instituciones escapan a la controversia entre los que los consideran empresas de cobranzas y los que plantean que deben ser entidades colectivas que tengan como fin el mejoramiento de sus agremiados y de la cultura nacional. Se ha impuesto (desde la época que citas de Gómez Barrera, director general de la SACM) la de ser una empresa. En el choque de estas dos posiciones la vida me colocó del lado de los que creían en el gremio. Ellos: Lavista, Pepe de la Vega, Trigo, Alfonso García y otros, y, como tal, fui receptor de presiones y otras calamidades”.

Roura continuó la entrevista: - Con Roberto Cantoral se prosiguió el mismo camino usado por Gómez Barrera en la Sociedad de Autores y Compositores de México. Usted de nuevo fue maltratado. ¿El orbe de la música en el país tiene también sus raíces ancladas en la vieja práctica de la corrupción?

“A principio del tercer milenio y después de acuerdos de asambleas represoras y de múltiples pasajes judiciales, decidí dejar de ser socio (por suspensiones de mis derechos, expulsiones, juicios, tal y tal) de la entidad autoral”.

Obra autoral

“Con Trigo, reveló hice mucha obra. Mi repertorio cuenta con más de 50 canciones con su coautoría, todas para mí inolvidables: “La Infancia”, “Te lo juro, corazón”, “Es mejor así”, “Caminos de mi pueblo”, “Te apuesto lo que quieras”, “Marisa”, “Guillermina”, “¿De qué te sirve la tristeza?”, “Amor, te extraño”, “El hombre público”, “Este amor” y ufff…

“Con otros compositores tengo la suerte de compartir canciones. Menciono algunos: Arturo Cipriano, Roque Carbajo, Eduardo Magallanes, Kiko Campos, Mario Patrón, Jesús Monárrez, Federico Víctor, Sergio Esquivel, Alejandro Corona, Chamín Correa, Alberto Ángel El Cuervo, Roberto Cárdenas, Jorge Casarín Budiño, Ignacio González Murillo, Felipe Bojalil Garza, Benito Castro, Lucho Neves… “Me gusta mucho el ambiente cancioneril, su atmósfera, sus historias, su posibilidad comunicante que rompe lógicas y predicciones. Entonces al cumplir siete décadas continúo enamorado de la poesía y de la canción popular”.

Querétaro

La relación de Mario Arturo con Querétaro fue intermitente y plena de logros. Aparte de “Mi Querétaro bonito” fue impulsor de festivales y concursos de la canción queretana especialmente en el período del alcalde René Martínez.

A mediados de los años 90 compuso con Jesús Monárrez doce temas para la “La Cantata Querétaro”, que gracias al respaldo del gobernador Enrique Burgos se editó en CD y se presentó aquí en el Teatro del Seguro Social y en Plaza de Armas; y en México, en el auditorio de la Cámara de Diputados de San Lázaro. Durante seis años participó semanalmente en Radio Querétaro presentando su profunda investigación sobre la letra cantada en México, desde el siglo XI hasta nuestros días, misma que plasmó por escrito para la revista Querétaro.

Finalmente dirigió el proyecto del libro Cien Canciones Queretanas que impulsado por el Patronato de las Fiestas de Querétaro se presentó en 2022 y reúne temas de diversos compositores nacidos o radicados en Querétaro, como Domitila Estrada, J. Guadalupe Velásquez, Eduardo Loarca Castillo, Esperanza Cabrera, Juan Arvizu, Mirtha Nava, María Eugenia Castillejos y Óscar Reynoso, entre muchos otros.

Descanse en paz Mario Arturo, amigo, queretano talentoso, fiel e íntegro.