Contraluz | Orwell y el poder

Eric Arthur Blair nació en Motihari, India, el 25 de junio de 1903 y falleció en Londres el 21 de enero de 1950 luego de padecer durante años de tuberculosis y de atestiguar medio siglo de crisis, de revoluciones, de guerras, de enfrentamientos ideológicos, de colonialismos, de carrera armamentista y de temores de destrucción total.

Fue conocido por su seudónimo de George Orwell con el que firmó novelas, artículos periodísticos, ensayos y críticas, destacándose la novelas “distópicas” –contrapuestas a la utopía- “Rebelión en la Granja”, novela corta alegórica escrita en 1945, y “1984” escrita en sus últimos años de vida y publicada en 1949 poco antes de su fallecimiento, en la que crea el concepto de “Gran Hermano”, que desde entonces pasó al lenguaje común de la crítica de las técnicas modernas de vigilancia.

La obra de Orwell está marcada por impactantes experiencias autobiográficas vividas en diversas etapas de su agitada vida y que derivaron en su posición contra el imperialismo británico tras representar a las fuerzas del orden colonial en Birmania durante su juventud; a favor del “socialismo democrático” después de haber observado y sufrido las condiciones de vida de las clases sociales de los trabajadores de Londres y París; y en contra de los totalitarismos

nazi y estalinista tras su participación como voluntario, en el bando republicano, de la guerra civil española.

Además de cronista, crítico de literatura y novelista, fue uno de los ensayistas en lengua inglesa más destacados durante la primera mitad del siglo XX.

Recientemente, en el año 2008, figuraba en el puesto número dos del listado de los cincuenta escritores británicos de mayor relevancia desde 1945, elaborado por The Times.

En su novela “1984” habla de un país imaginario, Oceanía, sumergido en un sistema que es capaz de todo para no perder el poder.

Ahí, con espionaje permanente a través miles de espías del partido y de telepantallas con grabadoras y micrófonos integrados, el “Gran Hermano” vigila y se entera de todo lo que ocurre y se dice en dicho país.

La estructura gubernamental de “Oceanía” la conforman además cuatro ministerios, el de la Paz, pese a que siempre está en guerra; el de la Verdad que se ocupa de manipular y alterar el pasado, el presente y el futuro a conveniencia del partido; el del Amor, soportado en la tortura a los miembros del partido descarriados que necesitan ser reeducados; y el de la Abundancia, que oculta el hambre, la miseria y el aburrimiento que a casi todos alcanza.

En una lánguida experiencia, el protagonista Winston Smith, sospechoso de sospechar del partido gobernante al que pertenece, escucha la concepción del poder que tiene el sistema, durante sesión de reeducación que le imparte, tortura de por medio, un misterioso y astuto señor O´Brian, miembro de la dirección del partido quien había sabido hacerse su “amigo”, mientras lo espiaba, al igual que a su amada, la joven Julia.

“… el Partido quiere tener el poder por amor al poder mismo. No nos interesa el bienestar de los demás; solo nos interesa el poder. No la riqueza ni el lujo, ni la longevidad ni la felicidad; solo el poder, el poder puro. Somos diferentes de todas las oligarquías del pasado porque sabemos lo que estamos haciendo. Todos los demás, incluso los que se parecían a nosotros, eran cobardes o hipócritas. Los nazis alemanes y los comunistas rusos se acercaban mucho a nosotros por sus métodos, pero nunca tuvieron el valor de reconocer sus propios motivos. Pretendían, y quizá lo creían sinceramente, que se habían apoderado de los mandos contra su voluntad y para un tiempo limitado y que a la vuelta de la esquina, como quien dice, había un paraíso donde todos los seres humanos serían libres e iguales. Nosotros no somos así. Sabemos que nadie se apodera del mando con la intención de dejarlo. El poder no es un medio, sino un fin en sí mismo. No se establece una dictadura para salvaguardar una revolución; se hace la revolución para establecer una dictadura…”

En “1984” Orwell alertaba al mediar el siglo anterior, ante la posibilidad de una sociedad incapaz de gobernarse a sí misma generando espacios para la aparición de un estado absoluto, dueño de todos los medios de fuerza, de inspección, de educación, de comunicación y de persuasión.

En su momento y derivado de sus experiencias personales, Orwell creía firmemente, como muchos en su momento, en que la solución era el “socialismo democrático” cuyo objetivo político considera la democracia y el socialismo como una unidad inseparable a realizar conjuntamente.

El socialismo democrático, que se ha vuelto a plantear en este siglo, es una variante del socialismo que rechaza los métodos autoritarios de transición del capitalismo al socialismo en favor de los movimientos de base, defensores de los derechos humanos y de la naturaleza, con el objetivo de la creación inmediata de descentralización y democracia económica.

Joseph Schumpeter había descrito el socialismo democrático en Capitalism, Socialism and Democracy (1942) como una transición democrática sin revolución y violencia desde el capitalismo al socialismo.

Schumpeter no percibía como necesaria para esa evolución la acción política de un partido “proletario”. Desde su punto de vista, el origen del avance hacia el socialismo es el desarrollo económico-industrial. Según Schumpeter, el fin del capitalismo no se debería —como predijo Marx— a sus contradicciones internas. Son sus éxitos los que lo condenarían. Para él, el sistema capitalista no estaba amenazado por su economía sino por características sociológicas: el dinamismo del capitalismo, decía, es un proceso de “destrucción creativa”: “los elementos anticuados son constantemente destruidos y reemplazados”.

Pero con el tiempo en la segunda mitad del siglo XX ocurrió que la vieja utopía del sistema socialista comunista quedó en escombros tras la reunificación alemana, la desintegración de la URSS y el reacomodo de los países que integraban el Pacto de Varsovia.

Solo naciones como China, Corea del Norte, Vietnam, Laos, Cuba y posteriormente, tras el Foro de Sao Paulo, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia se mantuvieron o erigieron sistemas socialistas; a los que se añadió Perú, cuyo presidente Pedro Castillo fue defenestrado por rebelión al ordenar la disolución del Congreso Nacional.

El debate de hoy es el que alertó en su momento, hace más de 70 años George Orwell: el poder para qué, para conservarlo a como dé lugar, o para ponerlo realmente al servicio de la sociedad prodigando el respeto al Estado de Derecho y trazando y recorriendo las verdaderas rutas hacia el bien común.