A inicios de los años 70s andando por la Ciudad de México vi en el entonces descuidado Parque América de Polanco un modesto escenario de espectáculos de los que presentaba los domingos en distintas plazas el entonces Departamento del DF; con la curiosidad de los pocos años me acerqué al breve sillerío y me sorprendí al ver ahí al cantautor español Víctor Manuel y a su joven esposa Ana Belén revisando micrófonos y poniendo a punto los instrumentos musicales – batería, guitarra y teclado-. Me quedé a escucharlos.

Poco, muy poco tiempo antes había yo escuchado un disco LP de Víctor Manuel que me había sorprendido gratamente con temas como “Quiero Abrazarte Tanto”, que aquí había popularizado Marco Antonio Muñiz, y otros como No quiero ser militar, Manuel Llaneza, María Coraje, Carmina, Canción para Pilar, la Canción de Oro, etc. en los que hablaba de minas, de pueblos y campos soleados, de su casa en Asturias… Por ese entonces también había presentaba en México una oferta de teatro musical, “Ravos” que tuvo poco éxito, pero que causó gran polémica cuando se aseguró en España que en dicha obra deshonraba aquí a la bandera de su Patria, lo cual era falso. Sin embargo hubo de permanecer exiliado durante varios meses en lo que se aclaraba la falsa acusación, misma que también fue desmentida por su paisano Julio Iglesias quien iniciaba su exitosa carrera artística internacional y con quien había hecho giras en el norte de España.

Recordé esos tiempos y avatares de mediados de los años 70s algunos años después cuando, en 1997 en una Plaza México abarrotada Víctor Manuel, Ana Belén, Joan Manuel Serrat y Miguel Ríos se presentaron dentro de la gira “El Gusto es Nuestro”. Ese día, que tuve oportunidad de estar en la Plaza me conmovió el tono y la voz de gran parte de los miles que poblaban los tendidos, al cantar con los artistas el icónico tema “Asturias”, poema de Pedro Garfias, musicalizado por Víctor Manuel.

El reconocido escritor Miguel Barrero se refirió tiempo después a la historia del poema y cómo Víctor Manuel supo de él.

Cuenta Barrero que cuando Víctor Manuel tuvo qué asentarse un tiempo en la Ciudad de México por la censura que sufría en España, una noche, asturianos que se habían exiliado acá tras la Guerra Civil le organizaron una cena en el restaurante español El Hórreo –ubicado en Doctor Mora 11, casi frente a la Alameda Central-.

Ahí, al final de los postres, Luis Roca, que había sido consejero de Hacienda en el efímero Consejo Soberano de Asturias y León, tomó la palabra para leer unos versos que llevaba manuscritos en un papel. Se trataba de un poema que Víctor Manuel jamás había leído y que, en unas pocas estrofas, levantaba toda una épica alrededor de los hombres y mujeres anónimos que desde las fábricas y las minas del norte, desde el campo y desde el mar, habían unido sus fuerzas para pelear, y perder, contra quien venía a arrebatarles una idiosincrasia basada en la solidaridad, la lucha y el esfuerzo común.

Aquella misma noche, en la habitación del hotel, Víctor Manuel tomó su guitarra y comenzó a poner música a aquel texto. a componer un himno.

El poema se titulaba “Asturias”. Su autor era Pedro Garfias, nombre que a Víctor Manuel no le dijo nada pues para entonces la memoria del poeta fallecido pocos años antes, se había desvanecido de la memoria de España, aunque sí se valoraba en México.

Pedro Garfias había gozado de cierta fama antes de que los militares destinados en Marruecos se sublevaran el 18 de julio de 1936. Nacido en Salamanca el 20 de mayo de 1901, siempre se consideró andaluz por crianza y por convicción.

Fue abanderado del ultraísmo, frecuentó la Residencia de Estudiantes cuando había que frecuentarla, colaboró en diarios y publicaciones de carácter minoritario y participó en la fundación de la revista Horizonte. Aunque consiguió hacerse notar, nunca obtuvo un gran reconocimiento porque su firma siempre se mantuvo oscurecida tras el fulgor que desprendían otras de más presencia.

Su primer libro, El ala del sur, data de aquellos años en los que presentó credenciales para figurar como componente de la Generación del 27. De procedencia humilde, se afilió al Partido

Comunista en cuanto se proclamó la II República, y al estallar la Guerra Civil combatió en los batallones Villafranca y Bautista Garcet, ofició de comisario político en Pozoblanco y fue uno de los encargados de poner en marcha la llamada Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura.

En Pozoblanco estaba, precisamente, cuando supo de la caída de Asturias en manos de los franquistas. Él nunca había puesto el pie en aquella región del norte, pero sí había trabado relación en Madrid con algunos mineros que se habían refugiado en la capital para no sufrir la represión que, tras el final de la Revolución de Octubre en 1934, había dirigido el mismo Francisco Franco que ahora, con altos galones, comandaba las tropas autodenominadas nacionales a las que el propio Garfias combatía. El recuerdo de aquellos héroes desahuciados, y la rabia por su segundo fracaso consecutivo en apenas tres años, le inspiraron esos versos en los que un andaluz como él (“Yo soy un hombre del sur, / polvo, sol, fatiga y hambre”) se erigía en portavoz de una derrota que asumía como propia:

¿Quién derribará ese árbol de Asturias, ya sin ramaje, desnudo, seco, clavado, con su raíz entrañable que corre por toda España crispándonos de coraje?

El poema se incluyó en un libro que tituló Poesías de la guerra y que vio la luz en Valencia en 1937. De su buena acogida da fe el hecho de que al año siguiente —en el que también publicó Héroes del Sur— ganase el Premio Nacional de Poesía, según decisión de un jurado formado nada más y nada menos que por Antonio Machado, Enrique Díez Canedo y Tomás Navarro Tomás. Fue una de las pocas alegrías que le deparó la escritura. Una vez finalizada (y perdida) la contienda, pasó por un campo de concentración del sur de Francia antes de trasladarse a Inglaterra donde, se cuenta empezó su afición por el alcohol. Allí escribió los versos de Primavera en Eaton

Hastings, que se publicó en 1939 con el subtítulo de Poema bucólico con intermedios de llanto y al que se considera la cumbre de su obra. Fue, también, el texto que comenzó a cimentar su reputación de poeta maldito:

Dentro del pecho oscuro la clara soledad me va creciendo lenta y segura… Hay luz en mis entrañas

Garfias no permaneció mucho tiempo en Inglaterra. El 13 de junio de ese mismo año de 1939 desembarcó en el puerto de Veracruz como parte del primer contingente de mil seiscientos veinte republicanos españoles trasladados por el buque francés Sinaia gracias a la mediación del presidente Lázaro Cárdenas, y en México se quedaría hasta el final de sus días.

Publicó en México tres nuevos libros y colaboró en revistas culturales como Romance o Cuadernos Americanos y se entregó por igual al periodismo y al alcohol. Falleció el 9 de agosto de 1967 en Monterrey, Nuevo León:

No es mala cosa morirse, digamos que es natural. Sobrevivirse sí es malo, cosa mortal.

En México tuvo quien le recordara. Hay un monumento en su honor en el Parque España de la Ciudad de México; en Guadalajara, en la esquina de las calles Chapultepec e Hidalgo, tiene una estatua; y en Santa Catarina, Nuevo León hay una calle que lleva su nombre.

En España no hubo tantas atenciones: en Salamanca se erige un busto en honor del vate salamantino; pero tiene escaso reconocimiento. En Asturias mismo no son pocos los que adjudican la autoría de los versos de “Asturias” al propio Víctor Manuel. Quizás a Garfias, afirma Barrero, le hubiese divertido saber que, cuando los asturianos se pusieron a preparar su Estatuto de Autonomía, hubo no pocas voces que solicitaron sin conseguirlo que la canción compuesta por Víctor Manuel a partir de su poema se convirtiera en el himno oficial del Principado.

Por último vale anotar que la escritora mexicana María de Alva ha escrito recientemente la novela “Un corazón extraviado” –Harper Collins- en la que relata la vida del poeta Pedro Garfias, su pertenencia a la Generación del 27, su paso por la Residencia de Estudiantes, su amistad con los miembros de dicho grupo, Buñuel García Lorca, Miguel Hernández, Salvador Dalí; su exilio en México y su muerte en Monterrey.