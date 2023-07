La columna avanzaba lentamente por la alargada calle de Benito Juárez en San Juan del Río. El clima era templado y los romeros avanzaban luego de haber partido muy de mañana desde Pedro Escobedo a donde habían llegado en su primera jornada de peregrinaje al Tepeyac.

Conocía San Juan del Río y me gustaba mucho por sus calles, sus edificios, sus templos, pero sobre todo por sus lugares de descanso como El 7, Galindo, La Mansión y muchos otros que lo enmarcaban alegremente con su enverdecido y aplanado valle.

La columna dio vuelta a la izquierda por la calle de Hidalgo y los rezos y cánticos resonaron con mayor ímpetu –“La Guadalupana, La Guadalupana, La Guadalupana bajó al Te-pe-yac”-.

Al fondo esperaban ya, junto con el cura, la Plaza Independencia, con su columna coronada por un águila, y la regia edificación de la Parroquia de Santa María de Guadalupe con sus muros y torre de 200 años.

Estando ya cerca del templo se empezó a escuchar una especie de sereno rumor que venía también de la calle de Hidalgo, pero en sentido contrario: eran los peregrinos serranos quienes tras ocho días de intensa marcha, se reunirían con los que habían salido de La Congregación, en Querétaro, apenas dos días antes, para avanzar todos juntos hasta la Basílica de Guadalupe.

Los que venían en sentido contrario por atrás del templo parroquial cantaban –a cuatro voces- “pues concebida, fuiste sin mancha, Ave

María, llena de gracia”. Su canto parecía descender y envolver a quienes llegábamos desde el sur a la Plaza Independencia. El batir de sus voces se elevaba en sentidos falsetes mientras caminaban alzando sus estandartes con rostros transidos de algo más que emoción. Estaba yo con mi compañero Héctor. Recuerdo bien cómo chocó su quebrada mirada con la mía mientras una ráfaga de aire suave parecía ascender por nuestras espaldas.

Su voz rompió algo, más allá del azoro y del pálpito acelerado: “Se me enchina la piel”, dijo.

En la columna que venía del norte había rostros enjutos de los “hermanos” serranos que entonaban el dulce cántico guadalupano compuesto muchos años antes por el padre J. Guadalupe Velázquez. Eran figuras de austeridad casi monacal, muchas ropas gastadas, viejos sombreros de palma, guajes que colgados al hombro chachaleaban al ritmo de sus pasos, huaraches de llanta… Sus voces parecían tomar distancia de sus cuerpos, muchos de ellos muy delgados, al entonar alabanzas a María de Guadalupe, “madre bondadosa de nosotros y de Dios por quien se vive”.

Mi amigo Héctor suspiró profundo y sonrió mientras dejó escurrir sin recato alguno una lágrima por su mejilla “voy allá”, me dijo perdiéndose entre la multitud que se hundía en la penumbra del templo mientras las campanas repicaban a fiesta alejando a palomas que revoloteaban en círculos hasta llegar al centro de la plaza.

Tomé nota. Conocí entonces algo, un poco, de la bondad de la Peregrinación. Del bien que hace el paso por montes, montañas y valles en fervoroso afán de súplica, canto, oración, perdón y silencio. Mientras reflexionaba sobre la religiosidad popular, el fervor y la fe, creo que entendí en algo la importancia del peregrino. Ciertamente peregrinos somos en esta tierra en la que el bien ha de vencer al mal. Fue la primera vez que fui a la Peregrinación de Querétaro al Tepeyac.

El director del periódico Noticias que acababa de nacer, don Rogelio Garfias Ruiz me había llamado una semana antes. Cuando entré a su oficina aventuró: -¿Te echas la Peregrinación?- ¿Perdón…? –Sí; que te vayas preparando para que cubras la Peregrinación a la Basílica de Guadalupe que empieza en una semana… - ¡Ah!

“Cubrirás sólo la de los hombres. A la de mujeres irá Guadalupe Martínez. Tendrás a tu disposición una máquina de escribir portátil Olivetti lettera; los dos primeros días te regresas con el chofer y escribes aquí, y los demás envías el material con el mismo chofer que hará de mensajero. ¿De acuerdo?”

No hubo muchas palabras más. Ocurrió exactamente hace 50 años.

Desde entonces le tengo profundo respeto a esta magna manifestación de fe guadalupana que tanto significado tiene para Querétaro y para los miles de romeros que desde 1886, con algunas excepciones, acuden humildes al Tepeyac a postrarse ante el tosco lienzo en que quedó impresa la maravillosa imagen de Santa María de Guadalupe, patrona del mestizaje y de la integración de los pueblos de América, quien alentó a un sencillo y escéptico Juan Diego –“para morir nacimos”- a llevar a todo el pueblo su gran mensaje de amor y gracia: “¿Qué no estoy yo aquí que soy tu madre?” “¿Qué no estás bajo mi amparo y corres por mi cuenta?”

En la Peregrinación supe desde entonces de la hermandad real y profunda –ejercicio testimonial invaluable- de los miles de queretanos y queretanas que dejan a un lado haberes, diferencias, familias y trabajo para acudir con sacrificio y gozo ante la Virgen del Tepeyac. Recuerdo que encontraba ahí a gobernantes, funcionarios, diputados, agraristas, sindicalistas, maestros, locatarios de mercados, deportistas, toreros, agricultores en un mar de alegría en el que desaparecían las siglas de partidos, organizaciones y grupos en general.

Junto a ellos, decenas de integrantes de organismos públicos y privados del estado, la federación y de entidades vecinas, prestaban, como hoy, servicios de salud y seguridad a lo largo de todo el trayecto, incurriendo en un generoso hermanamiento se servicio. Ministros que recuerdo por sus profundas catequesis –sapiencia, testimonio, fe y emoción- a los peregrinos: monseñor Sebastián Berumen Silva –voz de trueno-, los padres Filiberto Carrillo, José Morales Flores, Javier Martínez, Tomás Cano, Melesio Domínguez, Nazario García Herrera, Tomás Cano…

Fue el 8 de septiembre de 1886 cuando el III Obispo de Querétaro Rafael Sabás Camacho García instituyó la peregrinación anual al Tepeyac, misma que ha sido mantenida y enriquecida por quienes le han sucedido: Manuel Rivera Muñoz, Francisco Banegas Galván, Marciano Tinajero y Estrada, Alfonso Toriz Cobián, Mario de Gasperín Gasperín, Faustino Armendariz Jiménez y Fidencio López Plaza.

En varias ocasiones ha sido suspendida la Peregrinación al Tepeyac por la Revolución, por la persecución religiosa y por la reciente pandemia.

Entre las peregrinaciones de hombres, mujeres y ciclistas, que en especial han orado durante su trayecto por la paz en nuestra Patria, se espera que este domingo más de 65 mil romeros arriben a la Basílica de Guadalupe donde serán esperados por alrededor de 50 mil queretanos más.

Patrimonio

Como se recordará, desde 2021 la Peregrinación de Querétaro al Tepeyac es formalmente Patrimonio Cultural Inmaterial del estado, nombramiento con el cual se reconoce esta magna tradición de fe iniciada hace 137 años. En el vértice, me quedo yo con aquel toque de gracia de 1973 cuando me arrebató el canto de los peregrinos serranos a María de Guadalupe que me dejó profunda huella –memoria presente y actuante-; y sobre todo, devoción y gratitud a nuestra Madre del Tepeyac.