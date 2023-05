Contraluz | Periodista y Nobel

Muchas personas en el mundo supimos de Svetlana Alexievich en 2015, periodista a quien ese año le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura. Fue la primera vez en la historia que una periodista recibía tal distinción.

Su trabajo estaba orientado esencialmente a la crónica con una narrativa en primera persona de gente común y corriente que había sufrido los estragos de hechos históricos como la Segunda Guerra Mundial, la Tragedia de Chernobyl o la Invasión rusa en Afganistán. El Nobel de Literatura sólo se había entregado hasta ese año a poetas o escritores de ficción.

La obra de Svetlana Alexievich en cambio, está inspirada en personajes comunes y hechos reales. Ella retrató por ejemplo la realidad de lo que conocíamos como la órbita soviética, incluida su patria, Bielorrusia.

La historia es arrogante, ha dicho, y por ello decidió ser “una historiadora de sentimientos, no una historiadora de la historia oficial”.

Entrevistada en línea en Hay Festival Querétaro de 2020, Svetlana decidió recorrer los senderos testimoniales de gente común, frecuentemente ignorados por los medios masivos dedicados a relatar narrativas oficiales, producto de entrevistas con notables o conferencias de prensa a las que éstos invitan, al lado de los incontrovertibles hechos destinados a la sección policiaca que incluyen notas sobre seguridad, accidentes de todo tipo y comisión de delitos.

En México la literatura testimonial se ha dado en los ámbitos de la sociología y antropología, teniendo entre los más celebrados autores a personajes como el queretano Ricardo Pozas Arciniega, autor de “Juan Pérez Jolote”, testimonio invaluable de la realidad que vivían los tzotziles de Chiapas a mediados del siglo pasado. Pero no fue lo común, aunque abriera horizontes de enorme importancia sobre el indigenismo y la búsqueda de justicia ante la rampante desigualdad.

Por ello ha sido de gran trascendencia el reconocimiento dado a la bielorrusa Svetlana Alexievich, pues es hincar el periodismo en su frontera con la literatura, mediante relatos testimoniales de quienes realmente han sido, como pueblo real y no como imagen populista de abstracción retórica, protagonistas del quehacer cotidiano, así como de los goces o aflicciones por los que ha pasado la sociedad en general.

El resultado de este ejercicio es el que nos muestra la laureada periodista en libros como “Voces de Chernobyl” en donde el relato de los protagonistas lastima brutalmente las aristas de la visión generalizada de una tragedia “que al cabo ya pasó”. “Vivíamos, cuenta una mujer, cerca de la central nuclear de Chernobyl. Yo trabajaba de pastelera, hacía bollos. Mi marido era bombero. No hacía mucho que nos habíamos casado, aún íbamos siempre cogidos de la mano, hasta cuando íbamos de compras. El día en que explotó el reactor mi marido estaba de guardia. Se fueron para allá tal como estaban, enmangas de camisa. Era una explosión en la central nuclear, pero a ellos no les facilitaron ningún traje especial… Así era nuestra vida… usted lo sabe… Se pasaron toda la noche luchando contra el incendio, recibiendo dosis de radiación incompatibles con la vida. Por la mañana los subieron a un avión y los trasladaron a Moscú. Síndrome de irradiación aguda… no les quedaban más que unas pocas semanas de vida… El mío era fuerte, hacía deporte, fue el último en morir. Cuando fui me dijeron que estaba en una sala especial, no dejaban entrar a nadie. “Le quiero”, rogaba yo. “Los soldados se están ocupando de todos los cuidados. ¿Adónde se cree que va?” “Es que le quiero”. Me trataban de convencer: “Ese hombre ya no es el hombre que amaba, ahora es un objeto que debe ser desactivado ¿Lo entiende?”. Pero yo me repetía: “Le quiero, le quiero…” De noche subía a verlo por la escalera de incendios… O bien suplicaba a los de seguridad que me dejaran pasar, les pagaba para que dejaran entrar… No le abandoné, estuve junto a él hasta el final. Después de su muerte… pasados unos meses di a luz a una niña, sólo sobrevivió unos días. Ella… la habíamos esperado tanto tiempo y yo la maté… Ella me salvó, ella fue la que recibió todo el impacto de las radiaciones. Era tan pequeñita… Una bolita… Pero yo los quería a los dos… ¿Cómo se puede matar el amor? ¿Por qué están tan juntos el amor y la muerte?... ¿Alguien me lo puede explicar? En sus tumbas me arrastro de rodillas…”

“Voces de Chernobyl” se ha traducido a 20 idiomas, incluido el castellano, sin embargo, no ha sido posible publicarlo en su país porque se encuentra proscrito.

El libro nos da una idea de la importancia y el valor de esta escritora, periodista contemporánea que ha encontrado la gran veta de la verdad en la crónica narrada en primera persona por los testigos reales de los hechos.

Svetlana Alexievich nació en una localidad de Ucrania, llamada Stanislav, porque su padre, militar bielorruso, estaba asignado temporalmente en ese lugar.

Poco después, volvió a su tierra natal, Bielorrusia, donde la escritora pasó su infancia y buena parte de su vida. La ciudad de Stanilav fue parte del imperio austrohúngaro, de Ucrania occidental, de Polonia, de la Unión Soviética, de Alemania y, finalmente, de Bielorrusia. En la actualidad, la ciudad ni siquiera existe como tal, sino que ahora se llama Ivano-Frankivsk. Svetlana nació el 31 de mayo de 1948. Su padre, además de militar era maestro rural al igual que su madre. Su infancia y juventud estuvieron marcadas por la inestabilidad política de su patria en cuya capital, Minsk, estudió periodismo.

Ahí Svetlana Alexievich recibió una influencia notable del escritor soviético Alés Adamóvich quien fue uno de los precursores de un género conocido como “novela evidencia”, “novela colectiva”, “coro épico” o “novela oratorio” que es un híbrido entre el periodismo y la literatura.

Después de trabajar en algunos periódicos, Svetlana comenzó a proponerse trabajos más profundos convirtiéndose en una viajera incansable que cruzaba fronteras para obtener testimonios de los supervivientes de grandes hechos históricos.

En 1985, publicó su primer libro: “La guerra no tiene rostro de mujer” que contenía numerosas entrevistas hechas a mujeres que habían participado en la Segunda Guerra Mundial.

Por este trabajo, fue despedida del periódico en el que laboraba y acusada de mancillar el honor nacional de los soviéticos. En 1989, Svetlana publicó su obra “Jóvenes de Latón” –o “Los Muchachos de Zinc”- con entrevistas a 500 jóvenes que habían participado en la invasión de la URSS a Afganistán.

Desde entonces, perseguida y vilipendiada, hubo de buscar refugio en diversos países europeos.

En 1997 publicó “Voces de Chernobyl”. Su obra le ha merecido varios premios, pero, obviamente, el mayor relevancia fue el Premio Nobel en 2015 con el que fue la primera y hasta ahora, única escritora de no ficción en alcanzar ese galardón. Actualmente, sigue trabajando y escuchando de viva voz testimonios sobre hechos relevantes mediante los que busca entender y trasmitir los vericuetos de la condición humana, la maldad y la bondad, aunque en Oslo confesó “a veces he deseado olvidar todo lo que había oído y regresar a los tiempos en los que aún vivía en la ignorancia. También, más de una vez, he sentido ganas de llorar al ver lo hermoso del ser humano”.