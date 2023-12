Contraluz | Perspectivas 2024 

2024 toca ya a la puerta. En dos días iniciará el año en el que elegiremos a nuestra primera presidenta de la República dado que son sólo dos mujeres quienes contienden por el cargo. Además, se renovarán la Cámara de Senadores y la de Diputados, la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México y ocho gubernaturas y además, más de mil quinientos ayuntamientos.

En el contexto internacional, nuestro país se suma a una lista de más de cuarenta naciones que renuevan sus poderes ejecutivos o parlamentos, destacándose por razones obvias Estados Unidos y los comicios de Rusia en marzo, así como los de Ucrania que aún no están definidos.

Las votaciones en dichos países tendrán un peso importante sobre el curso de la guerra, y sus consecuencias en todo el ámbito internacional, que en aquella región alcanzará en febrero próximo los dos años.

La guerra entre Israel y Hamas iniciada apenas en octubre pasado cimbra también a la humanidad no sólo por la violencia implícita sino por los riesgos que conllevan los ataques a la población civil, los éxodos obligados, la intransigencia de las cúpulas de poder y la incapacidad de la comunidad internacional para detener esta guerra – y otras guerras- que se salda ya con más de 20 mil muertos e incertidumbre económica por el inestable tráfico mundial de mercancías, incluido el petróleo.

En noviembre, Estados Unidos elegirá a un nuevo mandatario. No se descarta la posibilidad de que Donald Trump, favorito en las primarias republicanas, retorne al poder pese a los juicios en su contra incluido el de incitación a la insurrección.

Otras elecciones en América Latina ocurrirán en El Salvador, Panamá, Uruguay… y Venezuela.

Recientemente en el cono sur fue electo Javier Milei como presidente de Argentina quien inició su mandato devaluando la moneda local, en medio de consecuente carestía detonando manifestaciones masivas en su contra.

Tema también de vital importancia no sólo en nuestro hemisferio sino en todo el mundo es el de las migraciones masivas que se han multiplicado y que requieren más de diplomacia y de humanismo que de retórica hostil, autoritaria y desalmada.

El tema de la migración concierne de especial forma a México territorio por el que cruzan millares de personas de todas las edades, del Caribe y centro y sudamericanos, incluidas naciones que ondean banderas de la llamada izquierda progresista que no ha tenido para ellos ni bienestar ni desarrollo, ni satisfacciones mínimas. En su Informe sobre el desarrollo mundial 2023; Migrantes, refugiados y sociedades el Banco Mundial expone el desafío que supone para el desarrollo mundial el efecto de la migración. Alrededor de 184 millones de personas, el 2.3 por ciento de la población mundial, viven fuera de su país natal. Estas cifras muestran que “la migración se ha convertido en un desafío urgente para el desarrollo mundial” en parte por causas como los cambios demográficos divergentes y el cambio climático.

Por ello, con la publicación de este estudio, el Banco Mundial pretende dar a conocer “el enfoque y el marco del Informe sobre el desarrollo mundial para orientar la formulación de políticas de migración” y “compartir perspectivas de los países de origen y de destino para estimular un debate sobre políticas, haciendo hincapié en la necesidad de la cooperación mundial”.

Por otra parte, especialmente en México el problema de la violencia ligada frecuentemente a la delincuencia organizada y al narcotráfico se ha incrementado ostensiblemente en diversas formas de acción criminal como como las desapariciones forzadas, el secuestro, las extorsiones, los fraudes financieros, el huachicol y el narcomenudeo en general. Al respecto no se advierte en el horizonte una baja sensible de estos graves males sociales pues persisten altos niveles de impunidad, desprecio por la ley y la ética elemental. En nuestro país lo anterior se da paralelamente a rutas de polarización, fanatismo y sectarismo gracias a la permanente retórica de confrontación y de descalificación. Lamentablemente en los ámbitos social y político, no hay respeto a la opinión ni a la inteligencia del otro; se acrecientan dogmatismo y autoritarismo, y se siembra el odio y división como lamentable estrategia de poder y autoritarismo, evadiendo el diálogo, el debate, el respeto y el definitiva el humanismo integral.

En ese tenor, se promueve el llamado “chapulineo político” al que se acogen burócratas vacuos y volátiles que aspiran a nóminas presupuestales, o que son sujetos de presión o chantaje, mientras se denuncia cotidianamente la “corrupción… del pasado”. Se perdona a quienes buscan brincar al nuevo tren del presupuesto, así sea en el compartimento del cabús, y se hostiliza a quienes honradamente se oponen.

En definitiva, el 2024 pinta incierto pues habrá qué enfrentar una serie de eventos políticos, económicos y sociales que pudieran originar escenarios confusos tanto a nivel nacional como internacional. Al interior del país 2024 puede pasar factura por la polarización, el sectarismo, la incertidumbre y las discutibles decisiones en torno al andamiaje institucional que lejos de ser revisado ha buscado ser destruido desde sus cimientos.

Por otra parte y por fortuna en lo económico parecen haber quedado atrás las altas tasas inflacionarias y los riesgos de que la principal economía del planeta, tan cercana a nosotros, se aleje de una recesión.

Expertos consideran que para 2024 la economía mexicana se desacelerará registrando una expansión de entre 1.5 y 2 por ciento, aunque se prevé que siga habiendo flujos de inversión. Asimismo se prevén posibles impactos positivos con un mayor crecimiento del nearshoring, mayor dinamismo y posible mayor expansión del gasto gubernamental.

Sin embargo, si bien la inflación continuará su descenso, la reducción será gradual pues numerosos riesgos amenazan con añadir persistencia a la inflación subyacente, entre ellos las implicaciones de un nuevo aumento en el salario mínimo sobre el resto de los salarios en la economía y, en consecuencia, sobre el precio de un número significativo de servicios.

Afortunadamente no todo es política burda, partidos sin programa, economía sin responsabilidad, ideologías demagógicas, intereses abusivos y elecciones como única prioridad.

Siempre hay un rescoldo de esperanza y fe cuando la vida cotidiana se resuelve en términos del bien y la verdad, en actos de generosidad, amor, trabajo, amistad, constancia y disciplina; cuando la ternura no ha sido desterrada, cuando se saben plantear metas comunitarias que beneficien a los más, cuando se hermanan razones y corazones pensando y actuando en el bien propio y del otro, especialmente de quienes sufren aflicción o de quienes se encuentran en las afueras de los estadios mínimos de bienestar.

2024 es un año crucial por muchas razones. Es interés y responsabilidad de todos hacerlo un año de bien donde imperen la verdad y el desarrollo.