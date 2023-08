Contraluz | Sixto Rodríguez 

En 2012 el documental Searching for Sugar Man protagonizado por Sixto Díaz Rodríguez, nacido en Detroit, Michigan cuyos padres habían llegado de México en la década de los años 20 del siglo pasado, obtuvo el Oscar, gracias al cual se conoció la increíble historia de este compositor y músico que sin saberlo gozaba de fama, popularidad y devoción de culto muy lejos de casa: en Sudáfrica, Nueva Zelanda, Rhodesia –hoy Zimbabue- y Australia. Habitante de una ciudad compleja, dividida, con problemas de segregación, racismo, explotación laboral y exclusión de todo tipo, Rodríguez había crecido en medio de tragedias de odio y discriminación, entre rascacielos y fábricas automotrices enormes, de hierro y ladrillos rojos donde inmigrantes de todos los tiempos y todos los lugares habían llegado a tomar espacios, a laborar y a vejar a los indios autóctonos –especialmente los iroques- , a los negros y a los pocos latinos que se habían aventurado a apostar por las labores en las fábricas automotrices.

Guitarra en mano, piel mestiza y voz dulce, grave y recia con bordes de tristeza Rodríguez cantaba, a mediados de los años 60, cosas como I Wonder en la que en una estrofa musita:

“Me pregunto acerca de las lágrimas en los ojos de los niños

Y me pregunto sobe el soldado que muere

Me pregunto si acabará este odio

Me pregunto y me preocupo mi amigo

Me pregunto me pregunto a ti ¿no?...”

Acunado entre inviernos duros, chimeneas, golpes de martillo y enverdecidas primaveras, Sixto había encontrado en su guitarra la compañera ideal para sus ansias y soledades. En 1967 luego de días de trueno en que disturbios raciales dejaron en la ciudad 43 muertos, 467 heridos y más de dos mil edificios destruidos, Sixto Rodríguez inició sus primeros pasos en la música y la composición con un primer sencillo “I´ll sleep Away” folk influenciado por Bob Dylan realizado con la casa productora “Impact”, grabación que pasó inédita ante el público.

Pese a ello continúa tocando, escribiendo y componiendo en medio de un entorno que lo marca: combina folk y rock con un aire musical lánguido destacando sus letras en franca concordancia con la entonces llamado canto de protesta que cuestiona, que expone los problemas y las ilusiones con que viven los sectores sociales más pobres y marginados de la gran urbe dispar.

"Yo reflejaba lo que pasaba en Detroit en los 60 y 70. El aspecto social es lo que me gusta. Uso la canción protesta como un género dentro de la música folclórica como un vehículo para expresar lo que veo", dijo en entrevista con BBC Mundo en 2012, cuando el documental sobre su historia ya estaba nominado al Oscar.

Grabó después dos LP, “Cold Fact” en 1970 y “Coming from Reality” en 1971. Fueron elogiados por los conocedores en su tiempo, pero no tuvieron éxito comercial. La disquera lo despidió y años después anunció su quiebra. Rodríguez abandonó su sueño desilusionado.

“Pensé que podía lograr algún reconocimiento, vivir de eso, pero este es un negocio donde hay mucha crítica, mucho rechazo… Conmigo las cosas no se dieron, me retiré de la escena y me puse a trabajar”. Retornó con desánimo y frustración al trabajo físico arduo en demolición y remodelación de casas y apartamentos. Retomó algunas clases e incluso ocupó por un tiempo un pequeño puesto público en su complicada ciudad.

Ecos lejanos

Pero como por un milagro, lejos aún del tiempo del internet y de las redes sociales, muy lejos, su música alcanzó una insospechada popularidad. En Sudáfrica, aún atrapada en el apartheit, en Australia, en Nueva Zelanda y en Rhodesia, Rodríguez fue convirtiéndose en un artista de culto cuyos temas sobre liberación, justicia, rebeldía y protesta se hacían icónicos y legendarios.

Tan grande como Elvis o los Rolling Stones, proclamaban al otro lado del mundo donde temas como “I Wonder” y otros del álbum Cold Fact se convertían en himnos.

En Sudáfrica, al parecer gracias a una copia de Cold Fact llevada por una joven estadunidense a un amigo, se multiplicaron copias pirata que posteriormente colmaron grandes regiones del país, relativamente aislado en cuyos sótanos crecía la leyenda de Rodríguez alimentando espacios de la contracultura en los duros tiempos de la segregación racial y de las luchas contra el aplastante colonialismo.

Había un problema: todos sabían de Rodríguez y cantaban sus canciones, pero nadie lo había visto. Surgieron así versiones de que se había suicidado, de que se habían prendido fuego al término de un concierto, de que había muerto en la cárcel… Todas estas versiones hacían crecer su figura, al paso de que misteriosas transacciones de compra de derechos, hacían reeditar las obras del músico y compositor, sin que éste supiera nada.

Concluido el apartheid en Sudáfrica y la liberación de Nelson Mandela, a mediados de los años 90 Stephen Segerman y Craig Bartholemew, grandes admiradores de Rodríguez decidieron investigar sobre su ídolo y conocer sobre su supuesto suicidio. La sorpresa vino ahora sí gracias al Internet donde una de sus tres hijas, Eva, encontró un blog dedicado a su padre, poniéndose en contacto con los investigadores a quienes reveló que vivía y se encontraba trabajando como obrero en Detroit.

Lo contactaron y convencieron de que en Sudáfrica era un ídolo y lo invitaron a tocar una serie de conciertos a partir de marzo de 1998.

El cantante y guitarrista agotaba las entradas en los estadios más grandes del país y también realizó una serie de presentaciones en Australia.

"Fue algo épico", comentó Rodríguez de aquella experiencia.

En 2012 se estrenó “Searching for Sugar Man”, el documental ganador del Oscar en 2013, realizado por el cineasta sueco Malik Bendjelloul, quien murió en 2014, que contaba la aventura de los dos sudafricanos que rastrearon a Rodríguez hasta encontrarlo. El éxito del filme hizo que la carrera de Rodríguez disfrutara de otro resurgimiento, por lo que comenzó a hacer giras y grabaciones una vez más.

También hizo que sus primeros álbumes, Cold Fact y Coming From Reality, tuvieran éxito en todo el mundo cuatro décadas después de su grabación inicial.

Sussex Records, la disquera para la que había grabado sus dos álbumes fue mencionada en el documental Searching for Sugar Man . Los entrevistados en el documental dijeron en sus entrevistas que pagaban regalías por las ventas de los discos de Sixto Rodríguez a Sussex Records. Está fuertemente implícito en el documental que Sixto Rodríguez había sido estafado de las regalías.

Pero ahora tenía ya la popularidad con la que había soñado cuando deambulaba solo y afligido por los suburbios de la conflictiva Detroit cuyos dramas musicalizaba y cantaba sin que apenas fuera escuchado.

Sixto Rodríguez falleció el pasado martes a los 81 años de edad. Su deceso fue comentado en el mundo del arte y el espectáculo reconociéndolo como un grande ignorado en su casa y reconocido, sin él saberlo durante mucho tiempo, a miles de kilómetros, en otro continente que hizo de sus cantos, himnos de liberación.