Contraluz | Tiempos difíciles

Yo creo que el resentimiento como piedra para construir no vale mucho. Hay otras cosas que sí pueden convertirse en piedras que construyen.

Eso contestó el máximo representante del huapango arribeño, Guillermo Velázquez, a pregunta que le hizo hace casi 30 años María Teresa Azuara en el marco de la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América por Cristóbal Colón.

El artista había dado con su grupo Los Leones de la Sierra de Xichú un enorme concierto en el Jardín Guerrero como parte de los eventos que se celebraban entonces con el nombre de “Vive la tradición”. ¿Celebración o desgracia? Le había preguntado la talentosa activista y escritora en torno a la mencionada efeméride. Y él había contestado: “Cuando armamos esto que se presentó aquí yo tenía dos opciones claras para tratar el tema de la conquista: una era la de reivindicar, desde el punto de vista indígena, todos los valores, las culturas aniquiladas, o sea, de reclamar, llorar, gritar rabiosamente, maldecir a España, yo tenía esa alternativa., y de hecho tengo algunas poesías, que sin ser rabiosas, tienen esa línea de decir: bueno, nosotros hace quinientos años éramos una civilización muy avanzada; aquí llegaron a aniquilarnos a nuestros dioses, no olvidamos eso, etc. Pero había otra alternativa, que fue por l que finalmente me decidí, y era la de que sin desentenderme del telón de fondo, tratara de abordar el tema de la

Conquista, pero en el presente. Por eso el manejo de alegorías.

Es un lenguaje alegórico que tiene como telón de fondo lo que ya conocemos, pero que se refiere al presente.

Aquellas expresiones se me quedaron muy grabadas, pues creí y creo, con Guillermo Velázquez, que el lamento rabioso y la maldición no ayudan a comprender y entender lo que fuimos, lo que somos y mucho menos a construir lo que realmente podemos ser. Y es que México vive actualmente tiempos de confusión, por el encumbramiento de maniqueísmos retrógradas, de señalamientos abyectos, de cotidiana retórica del odio, de la peor polarización imaginable: los buenos y los malos; de narcisismo y soberbia, de desdén por la inteligencia, el diálogo, los acuerdos y la capacidad por escuchar al otro.

Entre todas las contradicciones y acciones ha emergido con singular fuerza el desprecio y persecución a periodistas, señalados como adversarios, conservadores, depredadores, corruptos.

No parece afectar que se tenga hoy el mayor número de periodistas asesinados –van cinco este año-; ni el brutal incremento en homicidios dolosos; ni la caída de México en su calificación como democracia; ni los reclamos justos de otros países con los que se enredan relaciones que eran respetuosas y cuerdas: España, Panamá, Perú; en tanto se arropa a verdaderos dictadores como Nicolás Maduro y Daniel Ortega. La economía muestra horizontes de incertidumbre. En los grandes proyectos emergen dispendios, corrupciones y nula planeación. Decrecen el PIB y el ingreso per cápita, en tanto se incrementa la deuda.

Organismos e instituciones autónomas han sido golpeados frontalmente y se habla de suprimirlos en vez de revisar con prudencia sus pros y sus contras y proponer cambios para hacerlas más eficientes. La Constitución que nos rige es afrentada y se amenaza con caprichosos cambios, avalados por presuntas “consultas” y “encuestas”.

En educación, Conacyt emprende campañas contra servidores e investigadores, especialmente de la UNAM y del CIDE.

En comunicación del Gobierno Federal se ignora una huelga, la de Notimex, sin visos de que se busque acuerdos, afectando a decenas de trabajadores y sus familias.

Y se persigue y marca a periodistas con informaciones fiscales infladas afrentando la Constitución, la libertad de expresión y el sentido común.

En Querétaro hasta ahora, la mayoría ha optado por la serenidad y la propuesta concreta y racional. Gobierno e iniciativa privada convergen en posiciones y hacen su tarea aunque no sin preocupaciones y proyecciones a futuro.

El gremio periodístico local se ha manifestado unánime en contra de la represión federal. Manifestación y desplante ante la dirigencia de Morena en defensa de la libertad de expresión, la labor del periodista y en contra de los homicidios y las persecuciones a colegas han marcado los últimos días el quehacer de los medios

Ciertamente, como decía Guillermo Velázquez a María Teresa Azuara (q.e.p.d.) en el número 89 de la revista Querétaro Tiempo Nuevo de enero de 1993, el resentimiento como piedra para construir, no vale mucho…