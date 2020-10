Contraluz | Todos hermanos

El pasado día 3 de octubre se dio a conocer la tercera encíclica del Papa Francisco, “Fratelli tutti” –“Todos hermanos”-, inspirada en San Francisco de Asís, en la que llama a la humanidad entera a descubrir en el amor una fuerza que debe transformar las relaciones internacionales e interpersonales, la política, la economía y la cultura, para construir un mundo más justo.

Partiendo de la parábola de El Buen Samaritano, el papa Francisco escribió ésta, su tercera encíclica, tras “Lumen fidei” (2013), iniciada por el papa Benedicto XVI y “Laudato si” (2015).

El texto entrevera fe y observación cultural. No entra en grandes abstracciones y la disquisición teológica es somera pero contundente.

Seguramente, como en su tiempo lo fueron Pío XII con sus radiomensajes de Navidad, o Paulo VI con la apertura a las relaciones interreligiosas y sus encíclicas Populorum Progresio y Humane Vitae, o Juan Pablo II con su empeño en difundir la hermandad de Fe y Razón o Benedicto XVI con su profunda exposición sobre la Vida de Jesús y sus homilías sobre los inicios del cristianismo y los Padres de la Iglesia, será criticado por la intransigencia de quienes al son del desprecio ajeno militan en las filas de las estatuas de sal.

“Entrego esta encíclica social, dijo el Papa, como un humilde aporte a la reflexión para que, frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras”.

Vale un somero análisis inicial del documento por su trascendencia y su oportunidad. Fiel a su estilo claro y contundente, el Papa Francisco realiza de entrada una crítica frontal al estado actual de las relaciones internacionales, regionales e interpersonales, lamentando que “la historia da muestras de estar volviendo atrás”, porque “se encienden conflictos anacrónicos que se consideraban superados, resurgen nacionalismos cerrados, exasperados, resentidos y agresivos. En varios países una idea de la unidad del pueblo y de la nación, penetrada por diversas ideologías, crea nuevas formas de egoísmo y de pérdida del sentido social enmascaradas bajo una supuesta defensa de los intereses nacionales”.

Además, agrega “no se considera ya a las personas como un valor primario que hay que respetar y amparar, especialmente si son pobres o discapacitadas, si “todavía no son útiles” —como los no nacidos—, o si “ya no sirven” —como los ancianos—.”

No elude señalar que en afán de intereses individuales pareciera que se renuncia al sentido de especie, humanidad y procreación “modo sutil de expresar que todo termina con nosotros”.

El Papa Francisco aborda también con especial énfasis el drama mundial de los migrantes y reitera que lamentablemente “no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como cualquier otro, y se olvida que tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier persona”.

Las redes

En la encíclica también critica Francisco la creciente hostilidad “on line”, observando que ésta “favorece la ebullición de formas insólitas de agresividad, de insultos, maltratos, descalificaciones, latigazos verbales hasta destrozar la figura del otro, en un desenfreno que no podría existir en el contacto cuerpo a cuerpo sin que termináramos destruyéndonos entre todos. La agresividad social encuentra en los dispositivos móviles y ordenadores un espacio de ampliación sin igual”.

Populismo

En su texto el Papa Francisco reconoce que “Hay líderes populares capaces de interpretar el sentir de un pueblo (...)” pero advierte que “deriva en insano populismo cuando se convierte en la habilidad de alguien para cautivar en orden a instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo, con cualquier signo ideológico, al servicio de su proyecto personal y de su perpetuación en el poder”.

Las religiones

“Las distintas religiones (...) ofrecen un aporte valioso para la construcción de la fraternidad y para la defensa de la justicia en la sociedad. El diálogo entre personas de distintas religiones no se hace meramente por diplomacia, amabilidad o tolerancia”.

“Desde nuestra experiencia de fe y desde la sabiduría que ha ido amasándose a lo largo de los siglos, aprendiendo también de nuestras muchas debilidades y caídas, los creyentes de las distintas religiones sabemos que hacer presente a Dios es un bien para nuestras sociedades”, explica.

El Papa rememora: “En aquel encuentro fraterno que recuerdo gozosamente, con el Gran Imán Ahmad Al-Tayyeb declaramos — firmemente— que las religiones no incitan nunca a la guerra y no instan a sentimientos de odio, hostilidad, extremismo, ni invitan a la violencia o al derramamiento de sangre”.

Diálogo y amistad

“El auténtico diálogo social supone la capacidad de respetar el punto de vista del otro aceptando la posibilidad de que encierre algunas convicciones o intereses legítimos. Desde su identidad, el otro tiene algo para aportar, y es deseable que profundice y exponga su propia posición para que el debate público sea más completo todavía”, explica.

Pero respecto del diálogo que lleva al encuentro, el Papa aclara que

“el relativismo no es la solución. Envuelto detrás de una supuesta tolerancia, termina facilitando que los valores morales sean interpretados por los poderosos según las conveniencias del momento”.

Amabilidad

“La amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra las relaciones humanas, de la ansiedad que no nos deja pensar en los demás, de la urgencia distraída que ignora que los otros también tienen derecho a ser felices. Hoy no suele haber ni tiempo ni energías disponibles para detenerse a tratar bien a los demás, a decir “permiso”, “perdón”, “gracias”, advierte.

La guerra

“Hay dos situaciones extremas que pueden llegar a presentarse como soluciones en circunstancias particularmente dramáticas, sin advertir que son falsas respuestas, que no resuelven los problemas que pretenden superar y que en definitiva no hacen más que agregar nuevos factores de destrucción en el tejido de la sociedad nacional y universal. Se trata de la guerra y de la pena de muerte”.

