Contraluz | Trump-Biden

Estados Unidos eligió ayer presidente entre Donald Trump y su decadente discurso de enfrentamiento y odio -“los demócratas son gente horrible” alardeó- y Joe Biden, exvicepresidente con Barak

Obama no exento de polémica quien prometió “restaurar la decencia” en la Casa Blanca.

México, su vecino del sur, analiza expectativas en torno a esta jornada electoral –escribo durante la mañana de este histórico 3 de noviembre- mientras el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador no se advierte preocupado por quién será el ganador de la contienda de su poderoso vecino.

El presidente López Obrador aseguró durante su alocución matutina de ayer que la economía de México se mantiene “sólida y sana”, por lo que tiene garantía de estabilidad económica y financiera ante cualquier resultado de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Rechazó opinar sobre quien puede resultar vencedor de los comicios: “Nosotros tenemos que ser respetuosos, y esperar el momento, no adelantarnos, no hacer pronósticos y desde luego, no tomar partido”.

Pese a ser muy duro con México y con él durante su campaña en

2018, López Obrador parece mantener una relación de extraña cordialidad con Donald Trump. Su primer y único viaje al extranjero como presidente fue a Washington para visitar al mandatario republicano en julio Pasado. No tuvo entonces ningún encuentro con Joe Biden o representantes demócratas, lo que se interpretó como una estrategia arriesgada para la política exterior de México.

Adosado a lo anterior México ha sufrido reiterados enconos de la Casa Blanca como la estridente perorata del muro fronterizo, la brutal política antiinmigrante, los calificativos de violadores y delincuentes, la amenaza de los aranceles; a lo que se han sumado los reclamos de grupos empresariales y de legisladores de EU que presionan cumplimiento de acuerdos sobre energía y medio ambiente, y el renglón laboral contenidos en el nuevo TLC, por no citar la sigilosa y larga operación que culminó con la insustentada detención en Los Ángeles de su ex secretario de Defensa, general Salvador Cienfuegos.

Mientras tanto, ayer por la mañana, en una entrevista con la cadena

Fox, Donald Trump, seducido por cuanto adjetivo se le tropieza, llamó

“gente horrible” a los demócratas y prometió, pese al patético y gravoso manejo de la pandemia del Covid 19, una victoria "con un margen mayor que hace cuatro años”.

Según las encuestas, hasta ayer Joe Biden lideraba la carrera presidencial por 6.7 puntos de ventaja en intención de voto, tomando en cuenta el promedio de las encuestas de Real Clear Politics. No obstante, Trump, se dijo, conserva una opción entre seis de ganar. Ya han adelantado su voto más de 100 millones de estadounidenses, dos tercios por correo y el resto en persona. Esta cifra récord supone un 72.3% de los que lo hicieron en total en 2016. Si la tendencia se confirma, es posible que al final del día se alcance un récord de participación.

Por su parte el exvicepresidente de Barack Obama ha dicho desde la ciudad donde creció, Scranton, Pensilvania, que la misión de Biden es “restaurar la decencia y la honestidad en la presidencia de este país”.

Fiel a sus inercias, la cuenta oficial de twitter de la Casa Blanca publicaba ayer por la mañana varios mensajes aludiendo a algunas de las medidas aprobadas por Donald Trump durante su primer mandato como las referidas a salud, sanidad, beneficios a los veteranos de guerra o nombramientos en el Tribunal Supremo.

Todo lo anterior en medio de un ambiente confuso y de nerviosismo en las calles que se advierte en la protección que comercios han prodigado a sus instalaciones en varias ciudades importantes, erigiendo empalizadas ante posibles brotes de violencia y saqueos, según el resultado de las elecciones.

En Miami, Florida, uno de los estados clave de la elección, los centros de votación estaban por la mañana casi vacíos. Ahí, los datos de voto anticipado indicaban que antes de este 3 de noviembre más de nueve millones de ciudadanos, casi el total de los votos registrados en 2016 habían emitido su sufragio.

Los datos de Florida sobre el voto anticipado sugerían un resultado muy ajustado. El US Election Project informaba de que, hasta el lunes, que era el último día, un 39% de demócratas registrados había depositado el voto, frente a un 37.9% de los republicanos. Se esperaba que los votos presenciales de ayer favorecieran a Trump por su campaña de desprestigio hacia el voto por correo.

Pero se asume que debido a la pandemia del coronavirus se ha dado el récord histórico de electores que han emitido su voto de forma anticipada o han enviado su papeleta por correo.

Hasta antes del inicio de la jornada electoral de ayer ya habían votado 100 millones de estadounidenses, lo que representa el 70% del voto global de 2016.

La atención se centraba en nueve estados clave: Florida, Pensilvania,

Michigan, Carolina del Norte, Ohio, Wisconsin, Iowa, Arizona y Minnesota.

Se consideraba que tres estados podían dar la sorpresa: Texas, Nevada y Georgia.

Vale anotar que cada estado tiene sus propias reglas del juego a la hora de contar. Algunos permiten procesar el voto anticipado antes del día D; otros, solo a partir de esa fecha, y hay varios que aceptan papeletas incluso semanas después de la jornada electoral.

Para ganar las elecciones, uno de los dos candidatos tiene que alcanzar 270 votos de los 538 votos electorales, repartidos proporcionalmente según la población de cada Estado.

A medida que se incluyan los votos por correo, que suele ser más lento, el mapa debería favorecer a los demócratas.

El recuento oficial completo suele conocerse a finales de noviembre y, a veces, se extiende hasta diciembre.

Ante la insistente perorata de Trump de que el voto por correo puede ser vehículo de fraude podría ocurrir que el resultado final quedara en manos del Tribunal Supremo donde los ministros designados por Trump y aprobados por el Congreso podrían hacer la diferencia en favor de los republicanos.

Por otra parte al inicio de la jornada los principales índices bursátiles de EE UU arrancaron con ganancias lo que hablaría de confianza en el triunfo de Biden.

El Dow Jones abrió con un 1.89% al alza y una hora más tarde se ubicaba en un 2.45%. El Nasdaq había subido 2.03%, mientras que el S&P 500 lo hacía en un 2.18% tras 60 minutos de cotización.

El secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, rechazó ayer que haya injerencias externas en las elecciones de 2020. “No hay evidencias de que una potencia extranjera haya logrado comprometer o manipular votos en esta elección”, dijo en conferencia de prensa. El fantasma de lo ocurrido en 2016 con Rusia sigue latente. Entonces, se detectaron más de dos mil 700 cuentas de twitter de origen ruso que buscaban favorecer a Donald Trump, según concluyeron los servicios de inteligencia estadounidenses.

Este año, redes sociales informaron del cierre de varias cuentas falsas con desinformación dirigidas a votantes de izquierda. Una operación a menor escala que estaba vinculada a la Agencia de Investigación de Internet, una empresa con sede en San Petersburgo que fue clave en la injerencia del Kremlin en los comicios de hace cuatro años.

Como se recordará, los votantes no eligen directamente al presidente, sino que votan por los electores de cada Estado, que serán quienes escojan al mandatario estadounidense.

La jornada electoral histórica asumía dos caras preocupantes:

restaurantes y oficinas tapiadas por temores de violencia e incitación al desorden, y centros de votación abiertos en los que estadounidenses votaban en un clima no exento de incertidumbre y de tensión en la lucha por la Casa Blanca, hoy tan oscura como en sus peores días.









