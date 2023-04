Cosas pequeñas | La vaquita marina, el gran enigma de conservación 

La semana pasada México se hizo acreedor a una veda comercial, lo cual no es nada nuevo, a raíz de los fracasos que ha tenido y tiene en cuanto a la conservación de la vaquita marina allá en el Alto Golfo de California.

Si me han leído antes saben que no tomaré partido, lo que trataré es de poner una perspectiva más global que nos ayude a entender el lío que realmente sucede con esta especie.

El primer problema de la vaquilla se llama Totoaba, un pez que es altamente codiciado hoy día por los pescadores, debido a que su vejiga natatoria se consume en China y puede llegar a costar hasta 85 dólares el kilo (cabe resaltar que de esos, solo una pequeña fracción es para los pescadores locales), lo cual desató en los años noventa aproximadamente una pesca indiscriminada de esta especie con redes enorme que atrapaban a todo lo que andaba por ahí, incluida la vaquita.

Esto derivó que algunos cuantos vieran un gran negocio en esta actividad creciente. Esta llegó por supuesto a niveles donde el narcotráfico se vio involucrado y todo se torció. Ya no eran solo los pescadores, eran grupos delictivos al frente de lo que en su momento se llamó la cocaína del mar.

Con este panorama ¿Qué pueden hacer los pocos conservacionistas que están tratando de evitar la extinción de la marsopa más pequeña del mundo? La realidad es que no mucho y eso que organizaciones a nivel mundial han inyectado muchísimos recursos, que también hay que decir, pocos llegan realmente al lugar para hacer algo. Y también hay que ser realistas de que muchos esfuerzos por parte de los conservacionistas han sido con las patas, basta recordar ese donde capturaron un para de vaquillas para intentar tenerlas en cautiverio y terminaron matándolas por el pésimo protocolo de manejo que tenían.

Como ven es un tema complejo que ahora no sólo ha impactado a los pescadores del alto Golfo, si no a otras pesquerías que han sido incluidas dentro del veto comercial. La pregunta sería ¿Qué hay que hacer para levantar el veto? Pues yo creo que la única respuesta es que se extinga la vaquilla, porque realmente han hecho de todo sin éxito y esto tiene solo una respuesta. El poder que tiene el narcotráfico en este país es tan grande que hasta los procesos de conservación han sido afectados por sus actividades y el gobierno federal del color que sea ha mostrado que no puede hacer nada al respecto.