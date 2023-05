Cosas pequeñas | Parques contra edificios 

En la semana leía una nota sobre Madrid y la reacción en primera instancia de una parte de la comunidad y luego todo la ciudad y buena parte del País. Les contextualizo, en Madrid están ampliando su red de metro y una de las nuevas estaciones estaba planeada para ponerse en un lugar, pero se dieron cuenta de que la construcción traería una caos vial dado que se encontraba cerca de dos vialidades principales ( les suena).

Pues la solución fue que para no molestar a los madrileños, la moverían de lugar a un parque donde se encontraban un poco mas de 350 árboles y que era el lugar de reunión y recreo para muchos vecinos de la zona.

Evidentemente los astutos que tomaron esta decisión creyeron que estaban en algún país sudamericano donde se pueden hacer este tipo de cosas con impunidad, pero no, en este caso la respuesta de la ciudadania fue espectacular ya que se organizaron y no solo hicieron una manifestación, si no que incluso traspasaron las vayas que ya había puesto el gobierno para empezar con las obras y literalmente se plantaron en el parque y se ataron a los árboles con la esperanza de salvaguardar ese lugar que para ellos significaba mucho más que un solo parque.

No les voy a hacer el cuento muy largo, pero les comento que el pleito va en que ya hay un amparo a nivel nacional para la obra y ya se está vislumbrando la cancelación o al menos volver al lugar original. Esto es una muestra de que la colectividad tiene mucha fuerza y que es capaz de muchas cosas. Esto lo comento aprovechando que he visto muchas quejas en redes sociales sobre la cantidad de calor que va en aumento en la ciudad, pero de la misma manera veo el caso omiso que hace la misma gente a los llamados de distintas instancias a realizar campañas de reforestación y otras acciones contra el calentamiento global.

Y bueno, que decir de los miles de árboles que han sido talados en la ultima década en pos de la prosperidad en este fabuloso lugar para vivir (de los mejores del país) en donde ni al gobierno ni a la sociedad en general le ha importado en gran medida lo que sucede con los árboles por ejemplo que quitaron en Plaza de las Américas, o en Constituyentes cuando construyeron sus horribles paradas, o los que quitaron para hacer el eje estructurante Menchaca. Esto nos muestra la falta de empatía y la falta de unión social.

Pero qué puede esperar el medio ambiente si no nos unimos contra las injusticias que hay a otros niveles.