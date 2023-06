Cosas pequeñas | Paternidades diversas…

El ser padre en la naturaleza no es necesariamente esta construcción antropocéntrica en donde de manera ideal uno se involucra en la crianza de las crías y provee de lo necesario para su desarrollo físico, emocional, cultural entre otros.

En la vida silvestre encontramos historias un tanto cruentas (así como también en los humanos) como en los leones, que cuando un macho encuentra a una hembra con crías, las mata para asegurarse que ella se va a encargar del cuidado de la generación que lleva sus genes.

Por otro lado, podemos encontrar en las tortugas marinas a padres que jamás van a conocer a su descendencia y la única forma de asegurar que sean suya es a la hora de copular limpiar el órgano donde las hembras guardan el esperma para ser utilizado posteriormente, esta técnica, aunque poco efectiva, les permite al menos saber que la mayoría de los huevos serán fertilizados por sus espermatozoides.

También en la naturaleza encontramos ejemplos de paternidad muy comprometida, como los caballitos de mar que literalmente se embarazan para no solo cuidar a los huevos, si no que cuando nacen los pequeños hipocampos se encargan de su cuidado en las primeras etapas. Otro ejemplo de esto serían los pingüinos emperadores que mientras la madre va a alimentarse ellos se quedan al cuidado del huevo en condiciones sumamente complicadas. Por supuesto en medio de estas historias hay otra tantas no tan extremas, como el caso de las águilas pescadoras que entre ambos se dedican a cuidar a la única cría que tienen y se encargan de dejarlo listo para la vida adulta que le viene por delante.

También están por ejemplo las crianzas múltiples donde por ejemplo los macacos, se encargan de cuidar a las crías del grupo sin importar que no sean de ellos. Entre los animales hay historias tan cruentas como la de algunos marsupiales que literal dan la vida por poder dejar en alguna cría sus genes.

Así de inmensa es la baraja d paternidades dentro de la naturaleza, en donde el principal objetivo es que la especie sobreviva y que los genes de cada individuo tengan la posibilidad de trascender en el tiempo. Bien sabemos que en los humanos la historia es otra y que el tener una cría debería ser sinónimo de cuidado, cariño, comprensión y otras tantas atenciones que desafortunadamente pareciera ser que no es la regla.

Espero hayan pasado un buen Día del Padre aquellos que están presentes, son cercanos y se hace responsabas de su paternidad.