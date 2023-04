Cosas pequeñas | Querétaro… ¿Ciudad de bicis?

Ayer, Laúd y yo nos aventuramos a ir al maratónico evento del Festival Experimental, normalmente hubiéramos ido caminando, ya que nuestro cubil tortuguero está más o menos cercano, pero dado que queríamos también ir a ver la obra de la Casa del Faldón sólo teníamos 5 minutos para trasladarnos de un punto a otro, por eso decidimos ir en bici.

Cuál sería la sorpresa que al buscar donde amarrar la bici, me di cuenta que no había, que era necesario usar algún poste, banca y otro artefacto a la mano. En ese instante empecé a buscar en el Jardín Zenea un lugar que no estuviera tan alejado, porque también cabe resaltar que Querétaro está entre los primeros lugares a nivel nacional en el robo de bicicletas.

El resultado fue que no había, intenté dejarla en las rejas esas que separan al público de los artistas y recibí un no muy agradable regaño de una persona que llevaba un chaleco lindo de Staff. Al final logré dejarla en otro sitio en donde otra persona con el mismo chaleco, pero actitud muy distinta, me dijo que él con gusto le echaba un ojo.

Así fue el primer evento y el segundo no fue muy distinto, ya que en la Casa del Faldón no hay dónde dejar la bici de manera adecuada, aunque la puedes dejar por donde sea para poder verla todo el tiempo y eso te permite por lo menos disfrutar del teatro, muy bueno por cierto por parte de Serindipia Escénica. La siguiente escala fue nuevamente el Zenea, así que con el conocimiento adquirido previamente no fue tan complicado, justo ahí pensé que la tarde mejoraría, pero no sabía el desastre que nos esperaba en Jardín Guerrero.

Ahí si la cosa se torció, ya que, aunque sí hay un lugar para amarrar las bicis, está del lado más alejado de donde pusieron el escenario, entonces no fue una opción, la cual sí fue uno de los postes. Ya con la bici posicionada nos fuimos a disfrutar la música de una DJ inglesa, pero a medio espectáculo me encontré a una persona muy extrañamente cerca de mi bici; acto seguido fui a revisar y un señor con pinzas en mano estaba intentando romper mi candado. Lo increpé y lo primero fue agredirme y decirme que no estaba haciendo nada, a lo cual cuando se dio cuenta de que estaba grabando, prefirió irse junto con dos cómplices que estaban con él.

Después de eso no nos despegamos de la bici más que para disfrutar del gran espectáculo de circo de calle que prosiguió a la DJ. Aun así, una chica se recargó en la silla y una señora con toda la alevosa subió a su hija sobre nuestro desviador, enchuecándolo.

La reflexión final sería que el gobierno debería procurar espacios para estacionar las bicis y que la gente debería respetar las bicis que están amarradas por ahí. Un sueño muy utópico, pero en sí un sueño.