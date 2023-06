CHOLE. No sabe otra el ex perredista, ex priista y ahora morenista Héctor Magaña. El delfín de Gilberto Herrera llegó al mitin de Claudia Sheinbaum con la batucada que ha traído desde los tiempos en los que apoyaba al sol azteca y que usó para Toño Macías y Pepe Calzada, así como en sus dos fallidas campañas a la alcaldía de Tequis, por el PRI y por Morena.





MARATÓN. Muchos temas desahogará hoy el Pleno del Congreso estatal en una sesión que se prevé larga porque dará gloria hasta a los opositores, cuyas principales iniciativas serán aprobadas junto con el plan financiero del proyecto eléctrico que dará 50% más capacidad energética al estado. Como dicen los sabios de la barbacoa: “entre 3 chivos… no se nota un perro”.





“CONSEN”. Es uno de esos días en que es bueno ser opositor. Y si no, pregúntenle a Paul Ospital, pues serán aprobadas sus iniciativas de violencia vicaria y de prohibición de las llamadas “terapias de conversión”.