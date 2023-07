PASARELA. Con Ricardo Monreal Avila se cumplirán las visitas a Querétaro de todas las “corcholatas” presidenciales de la llamada Cuarta Transformación. El más sonriente y relajado de los aspirantes, y tal vez el más experimentado de los cuatro, estará en la capital del estado para reunirse con una parte de la feligresía de Morena y exponer su proyecto de no campaña.





REAL. Monreal destaca entre los aspirantes morenistas por ser el único que no hace campaña con anuncios espectaculares o pantallas gigantes. Si acaso tendrá alguna triste barda por ahí, pero que no gaste no le quita ser viejo lobo de mar, gran superviviente político y tener aliados en todos los frentes. Un personaje auténtico.





CONFIANZA. En el PAN se ha cancelado el proyecto de cambio de dirigente estatal y ahí seguirá la actual, aunque sin influencia alguna y dedicada a temas personales, en espera de su plurinominal. De rebote, eso es una ventaja para el proyecto de Agustín Dorantes.