OBLIGADA. Cambio en el equipo de Ezequiel Montes, donde la alcaldesa panista Guadalupe Montes se vio obligada a relevar al tesorero Antonio Montes Ramírez, quien de pronto dejó de asistir a trabajar al municipio, para nombrar en su lugar al ex director de Obras Alberto Flores Pérez.





PREVISORES. Los morenistas no quisieron arriesgarse a un desaire masivo de asistentes a la reunión de Marcelo Ebrard con mujeres en el Centro de Negocios de la UAQ, por lo que “acercaron” mas no “acarrearon” (¡ellos no son iguales!) a gente de comunidades rurales usando camiones y camionetas tipo VAN.





ACARREO. Era tal la preocupación por llenar lugares que a esas personas las colocaron en las primeras filas, pero cuando llegó la “realeza” morenista como la multicandidata Celia Maya o la regidora Fabiola Larrondo, a punto estuvieron de quedar sin lugar.