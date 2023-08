PLANILLA. De los 6 municipios de alta rentabilidad para el PAN, en cuando menos 3 ese partido debe postular a mujeres, una de ellas la alcaldesa de Pinal de Amoles que lleva mano para buscar la reelección. Las otras dos candidatas teóricamente deberán salir de entre Querétaro, donde Guadalupe Murguía parece ser la opción ideal por capacidad y lealtad, Pedro Escobedo donde el ausente alcalde trae la puntada de dejar… ¡a su esposa! y Peñamiller, siempre olvidado de la mano de Dios.





VIP. Completan este bloque El Marqués y Corregidora, apartados ya para Rodrigo Monsalvo Castelán y Josué Guerrero, respectivamente, aunque no se descartan sorpresas de última hora en el segundo por negociaciones de grupo o porque el gobernador no encuentre un reemplazo capaz para la secretaría particular.





ARRASADOS. Y hablando de ausencias, la inoperancia de Leonor Mejía como lideresa estatal del PAN preocupa a algunos suspirantes que se sienten avasallados por los más cercanos al gobernador. Es como salir sin árbitro a jugar el segundo tiempo.