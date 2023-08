PICUDOS. Algo pasa en Querétaro que los personajes públicos ya tomaron la costumbre de tirarse a la violencia en los restaurantes. Ahora fue el empresario sanjuanense Oscar Peralta quien agredió y amenazó al dirigente sindical de la CATEM, Erik Osornio, cuando esperaba su auto afuera de un establecimiento en Centro Sur.





CONTRASTES. El ex presidente de Canacintra, uno de los empresarios consentidos de este y el anterior gobierno estatal, no perdona a la CATEM haber defendido a los trabajadores de una agencia de motocicletas Harley propiedad de Peralta y, al ver a Osornio en el mismo restaurante, lo persiguió hasta el valet parking donde lo retó a golpes e insultó. El dirigente sindical no respondió a la agresión, subió a su auto y se retiró.





CULTURA. Primero los robos y el abandono, luego el desinterés por mantener eventos que son referentes. Así es como se va apagando La Casa del Faldón, que canceló “por exceso de burocracia” su tradicional Huapangueada. Como no es concierto de Mijares para hacer campaña, pues nadie se mete, ni la Secretaría de Cultura.