AGAIN. Ahora que eligieron a Celia Maya García consejera de la Judicatura Federal para los próximos 5 años, dentro de Morena no creen que eso quite a la magistrada queretana en retiro sus deseos de competir por el Senado, haciendo lo de siempre: pedir licencia para competir en lo político y luego regresar a su zona de confort. Así que, en lugar de festejar el nombramiento de ayer, las mujeres en Morena entraron en pánico.





FALTA. Se tomaron en serio su distancia los diputados locales de Morena. Luego del problemón en que se metieron con la dirigencia de su partido por votar con el PAN la autorización para el préstamo del gobierno del estado, ahora ya ni siquiera participaron en el simulacro del sismo que se realizó en el Congreso local. El que se quemó con leche hasta al jocoque le sopla.



ANSIAS. Ojo con varios, o con todos los dirigentes de cámaras empresariales que le tienen puesto el ojo a las diputaciones o a un “hueso” en el gabinete de Mauricio Kuri y compiten entre sí como “opinólogos” profesionales, pero sobre todo siempre optimistas.