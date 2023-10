COLÓN. El PAN ya tiene tirador para la alcaldía de Colón y es un joven de fuerte arraigo local llamado Miguel Ramírez. Con el lema de “¿Jalas? ¡Yo jalo!”, el panista nacido en la comunidad de San Martín ha convertido en éxito un programa para obtener a bajo costo materiales para construcción, tinacos, pintura y calentadores solares. Acostumbrado al contacto personal, dice apostar a ganar la confianza popular y tener el proyecto de “un gobierno de gente para la gente”.





DISPUTA. Hay “tiro” en Colón, porque Miguel Ramírez tendrá enfrente al alcalde en funciones, el priista Manuel Montes, quien buscará reelegirse. Ambos coincidirán en una interna del posible Frente Amplio por México o en la elección.





CHAPULINES. Lo único que tiene el PT en Querétaro son problemas. Y más que le van a caer, porque la llegada del ex priista Carlos Rentería y su equipo podría ser impugnada, ya que acusan que su nombramiento no es válido. Además, las señales para que Morena los acepte en las candidaturas no son alentadoras.