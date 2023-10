LIDERAZGO. Con todo el peso político que podría haber sumado al PAN en 2024, Luis Nava confirmó quedarse hasta el final de su mandato como alcalde. El anuncio no es nuevo, pues desde julio lo dijo para “Pedro y los Lobos” en Radar 105.7: “No me puedo bajar de donde no me he subido”, dijo.





VEREMOS. Siempre alejado de escándalos y de posturas extremas, además de ser uno de los 3 alcaldes mejor evaluados del país, a Luis Nava lo marcan sus programas que atiendan necesidades reales. Claramente tiene sueños y pasiones políticas, pero prefiere la vía del trabajo y hasta viendo un poco más lejos. Quiere cumplir, dice, hasta el último día.





SEÑAL. Nava anunció la decisión por video junto con el gobernador Mauricio Kuri, teniendo de testigos mudos (pero muy muy significativos) a Rogelio Vega y a Mario Ramírez. Y sin la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía.