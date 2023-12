TRIANGULAR. “Chema” Tapia, con varios meses en campaña por la candidatura de Morena a la alcaldía de Querétaro como la apuesta del PVEM para la alianza, fue el tema de una reunión “de emergencia” en la cúpula panista. Debido al crecimiento que “Chema” tiene en las encuestas, los azules consideran seriamente dar apoyo “de amigos” a Arturo Maximiliano, a quien consideran más cercano y moderado, para que se defienda en las internas de la 4T.





CONFIADOS. Sobre el registro de Armando Rivera para buscar la candidatura de la 4T, el panismo responde que el ex alcalde no les quita el sueño porque las fuerzas vivas de Morena no lo dejarán pasar. Y si pasa, apuestan con toda razón, el partido no trabajará para el triunfo de un panista. Así sucedió en la campaña del 2021, cuando los de guinda dejaron solo a “Max”.





MATRACAS. Hoy que regresa Xóchitl Gálvez, el PAN queretano tiene la oportunidad (una más) de no dejarse avasallar por la decena de priistas que son más efectivos para hacerse notar que los muchos y muy empoderados azules.