LISTA. Échenle ojo al senador ex priista Miguel Ángel Osorio Chong, quien es impulsado desde Querétaro para que el PAN, sí: el PAN lo incluya entre sus diputados plurinominales. Trascendió que los gobernadores panistas tienen derecho a poner un nombre en la lista y la propuesta queretana es el ex secretario de Gobernación y ex gobernador de Hidalgo. Por supuesto que el nombre generó mucha sorpresa en el panismo y muchísimo ruido en la negociación de la alianza Fuerza y Corazón por México.





¿AZUL? Miguel Osorio Chong protagonizó el mayor encontronazo con el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, quien lo despojó de la coordinación tricolor en el Senado, y el episodio provocó la renuncia al partido de sus amores y ahora su probable brinco al PAN.





ASOMBRO. El resultado de la encuesta para definir a los candidatos de Morena al Senado fue toda una sorpresa. No por los nombres de los elegidos, sino porque hasta ahora nadie al interior del partido recuerda haber sido encuestado sobre esas posiciones. Ya había pasado en 2021 con la elección del candidato a la gubernatura… y se vienen las municipales.