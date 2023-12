DESCARTADO. No hay manera de que el ex priista Miguel Ángel Osorio Chong sea la propuesta queretana para integrar la lista de diputados federales plurinominales del Partido Acción Nacional, según aclaran fuentes de la cúpula panista estatal, por lo que la negociación de la alianza Fuerza y Corazón por México no se atorará, al menos no por este tema que tanto indignó a la dirigencia nacional del PRI.





CUOTA. Descartado Osorio Chong, lo que se confirma en el PAN es la existencia de la “cuota” de plurinominales para los gobernadores del partido, reducidos a sólo 5 en todo el país, y cada uno puede poner un nombre en la lista. Así que continúa prendida la veladora de los panistas locales para recibir esa bendición del jefe político del partido.





“FELIFER”. Y hablando de diputados y bendecidos, el legislador federal Felipe Macías presentará un último informe de labores como legislador federal antes de centrarse por completo a su candidatura a alcalde de Querétaro. Comparecerá el día 13 de enero en el Auditorio Josefa.