FIRME. Dos mujeres, un camino, y es el que lleva a las diputaciones federales. La primera es Tania Palacios Kuri, secretaria de Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro, quien tiene seguro su paso al Palacio Legislativo de San Lázaro por la vía plurinominal, ya que el Partido Acción Nacional la colocó en el número uno de su lista para la Cuarta Circunscripción electoral. Nadie se la va a quitar.





LISTA. La segunda mujer queretana en el mismo camino es Abigail Arredondo Ramos, dirigente estatal de esa ruina llamada Partido Revolucionario Institucional, pero ella sí necesitará algo de suerte para llegar a la curul federal, pues la pusieron en lugar 4 de la Quinta Circunscripción, por debajo de Samuel Palma, Leticia Barrera y Hugo Gutiérrez y, ¡oh sorpresa!, por encima de la ex candidata mexiquense Alejandra del Moral.





OLVIDO. Quien no ha encontrado ningún camino, aunque no pierde la fe de hacer carrera política, es la joven Vanesa Garfias. En el colmo de la nostalgia se sigue presentando como “ex candidata a la presidencia municipal de Querétaro” pese a la muy ostentosa derrota del 2021, cuando sólo sirvió para la pulverización del voto y la distracción del debate, ya que ahora el PRD ¿aún existe? no la llama ni a misa.