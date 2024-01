PRESIÓN. Fueron tan meticulosos para escoger las excepciones de la alianza PAN, PRI y PRD que el único panista que irá en solitario para ser diputado federal por el Distrito 4 será el alcalde de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, el de más “punch” electoral y quien en su última salida a boletas aplastó en proporción de 5 a 1. De ese tamaño es la expectativa tras ser aislado de su aspiración al Senado, por “anayista”.

COBIJO. No fue Miguel Angel Osorio, pero sí Germán Martínez Cázares el huerfanito “queretanizado” para ser ratificado como legislador y proteger con el fuero federal en las listas de plurinominales. El ex panista integrante del Grupo Plural del Senado no sólo se declaró “queretano por adopción” sino hasta “muy agradecido” con la entidad por darle un lugar en el futuro Congreso de la Unión.

PUNCH. Como balde de agua fría cayó en el Partido Verde de San Juan del Río la ruptura de alianza con Morena para las próximas elecciones, ya que entre su baja popularidad y nulos perfiles para contender deberán improvisar para aparecer en las boletas. El reciclado de candidatos estará a la orden del día y tendrá en Irving Matamoros a uno de sus seguros aspirantes peleando para mantener presencia en el municipio.