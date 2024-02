CELOS. El Día del Amor y la Amistad no fue honrado y mucho menos festejado en las oficinas del PRI estatal. Ahí, entre las ruinas de lo que alguna vez fue el “partidazo”, la dirigente Abigail Arredondo Ramos cobra sus cuentas personales quitando espacios o de plano dejando fuera de todo, entre otros, al regidor Marco Álvarez Malo, al ex alcalde de Tequisquiapan Antonio Macías, a los diputados Paul Ospital y Juan Guevara y al tristemente célebre regidor “Plátano” Héctor González. A María Alemán no pudo aislarla porque la regidora será eterna ausente en Querétaro, pero en el CEN de “Alito” Moreno está muy presente.





INFIEL. Hablando de desamor, el mismo diputado priista Juan Guevara podría jugar contra su propio partido en Colón, pues aplicó la máxima de “billete mata carita” y anda en tórrido romance (políticamente hablando) con Ricardo Astudillo, quien le ofrece ser candidato a alcalde de su terruño.





DOGMA. Y para cerrar reflexiones sobre el amor, en Morena le quieren cobrar con la candidatura a Santiago Nieto las declaraciones de su esposa, Carla Humphrey, quien se ganó el odio de la 4T por criticar la propuesta de AMLO para desaparecer los órganos electorales locales. ¿Lo bajarán?