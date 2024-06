¿EN SERIO? Tan criticada por abusar de las medidas anti covid para no asistir a las sesiones de cabildo durante más de un año, por fin María Alemán podría tener buenas razones para no alejarse más de Querétaro, donde es regidora por el PRI. Resulta que hay un proyecto para dividir la Secretaría de Desarrollo Sostenible en el próximo trienio y ella sería la titular de la nueva Secretaría de Desarrollo Urbano, instancia municipal por la que deberán pasar todos los contratistas, desarrolladores de vivienda y empresas de espectaculares en la capital, en detrimento del recién llegado Alejandro Sterling. No entienden, ni con el “tsunami” de Morena encima.





HÁBIL. Con este probable salto María Alemán demostraría de nuevo su agudo instinto de supervivencia y pragmatismo, rehaciéndose cada 3 años al molde del poder y de los espacios de decisión pese a la falta de esfuerzo y de mérito, como demostró durante año y medio sin asistir a trabajar en el cabildo, pero con grandes habilidades sociales y de convencimiento para empoderarse. Esta vez por la vía del PAN.





TENURITAS. Quien quiera que sea el operador de Mauricio Kuri en el IEEQ, ayer le metió un gol de “chilena”, con los ojos cerrados y desde media cancha a Arturo Maximiliano y Edgar Insunza con el rescate de la diputación “pluri” para Sinuhé Piedragil