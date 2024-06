ALERTA. Fabián Pineda, aquel ex priista que tanta lealtad juró al panista Agustín Dorantes para estar siempre a su lado, terminó trabajando para la 4T y su candidato en San Juan del Río, Juan Alvarado, como recaudador de fondos para la campaña de Morena y ahora, con la derrota a cuestas, varios lo buscan con la exigencia de que responda por los compromisos económicos que hizo a nombre de su candidato. Por eso anda a salto de mata y quien lo topa, de lejecitos lo saluda.





MARCAS. Y hablando de San Juan del Río, el reelecto Roberto Cabrera Valencia ganó por poco la votación, pero alcanzó varios récords: el primero, que a pesar de que en su municipio Claudia Sheinbaum ganó la presidencial, él resistió el tsunami y obtuvo 6 mil votos más que los diputados locales electos, todos ellos en coalición, mientras que él fue solo con su partido, Acción Nacional. Fue el candidato panista más votado de la demarcación, por delante de Agustín Dorantes, Memo Vega, Germaín Garfias y Abel Espinoza y con 15 mil votos más que Xóchitl Gálvez.





RÉQUIEM. Eso cantará hoy la comunidad artística ante la secretaria de Cultura, Marcela Herbert, quien en 3 años no ha apagado uno solo, uno solo de los muchos fuegos en ese infierno del vibrante sector cultural queretano. Se prevé una muy fuerte protesta, pero nótese la advertencia del gobernador de que no habrá cambios al gabinete, al menos no en el corto plazo. Marcela se queda (again).