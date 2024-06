EXORCISMO. Ante el montón de problemas que ha tenido Marcela Herbert con la comunidad artística y con ex colaboradores, en la Secretaría de Cultura de plano recurrieron a un exorcismo para expulsar al Maligno y las malas vibras en sus instalaciones. No es broma: este jueves la titular de Cultura en el estado encabezó una misa católica y los pasillos y oficinas fueron regados con agua bendita implorando un “milagro”, pero no el milagro de que los apoyos resuciten, que se acabe el acoso o que por fin la OFEQ tenga condiciones dignas, sino el milagro de conservar la chamba.





DETENTE. Al parecer los ruegos de Marcela Herbert se encomiendan a San Judas Tadeo, el de los casos difíciles, porque hasta ahora los inusitados reclamos, nunca antes vistos contra un secretario, menos de un área tan noble como Cultura, le han hecho “lo que el viento a Juárez”. Y por si los rezos no funcionan, ya también restringieron el acceso, antes libre, a las instalaciones de la Secretaría.





CHAMAQUEADOS. Dicen panistas que en Amealco y en Colón hubo traidores al partido que en vez de operar por sus candidatos lo hicieron por los de Movimiento Ciudadano y que sólo así se explican las derrotas. Y lo más bonito es que esto se puede poner peor.